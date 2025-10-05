Patricio Ochoa, doctor: “El alcohol es la sustancia más dañina del planeta”

El doctor condena prácticas como tomar alcohol durante el embarazo o curar las encías de los bebés con brandy. (Composición Infobae/Canva)

¿A quién no le apetece salir a tomar una copa con los amigos un viernes por la noche?

Sin embargo, lo que parece un gesto inocente, puede tener numerosos efectos dañinos sobre el cuerpo y la mente. Si bien circulan informaciones sobre los efectos beneficiosos del alcohol, no hay pruebas científicas que lo confirman, según un informe publicado en The New York Times en abril de 2023.

Ahora, Patricio Ochoa, médico general y creador de contenido en las redes sociales, ha comentado con sus seguidores las consecuencias de beber alcohol, basadas en evidencias científicas. También ha compartido su propia experiencia y ha animado a su público a seguir su consejo.

Un año sin alcohol

Patricio Ochoa revela a sus seguidores que hace un año dejó el alcohol: una decisión que no está ligada a adicción o problemas de salud. “De hecho, la razón por la cual dejé de beber está basada en ciencia”, explica el doctor.

El experto afirma que el alcohol es la sustancia más dañina en el planeta Tierra: “Cada año, esta substancia que muchos consideran inofensiva, mata más personas que el terrorismo, las guerras, los homicidios y los accidentes de auto combinados”.

Pero Patricio lamenta sobre todo las consecuencias: heridos, familias destruidas y millones de vidas atrapadas en esta enfermedad: “Y, sin embargo, es la única droga que utilizamos para celebrar”.

Las bodas vienen acompañadas de brindis de vino, los partidos de fútbol, de cerveza. También se suele beber cuando uno está triste, feliz, para relajarse (aunque, afirma el doctor, “esto sea una completa y absoluta mentira”), y también para festejar. Así, el alcohol parece haber sido normalizado por la sociedad, como si fuera agua.

“Pero, ¿por qué estamos dispuestos a lastimar a nuestro cuerpo aun sabiendo las consecuencias?”, se pregunta Patricio.

A corto plazo, el alcohol adormece el cerebro, que “está lleno de inseguridades”: nos suelta, nos relaja y después de un rato, las conversaciones fluyen, acompañados de bailes y personas desconocidas que se convierten en mejores amigos.

“Y este es el pacto que como humanidad aceptamos: entregamos nuestra salud a cambio de conexión”.

El precio a pagar

Sin embargo, afirma Patricio, este pacto tiene un precio, porque cada trago se convierte en acetaldehído: una substancia todavía más tóxica que el propio alcohol. El acetaldehído daña el ADN, enciende procesos inflamatorios y va destruyendo el cuerpo de manera silenciosa. “Literalmente, te estás restando años de tu vida con solamente un trago”.

En el cerebro, las neuronas se encogen, se rompen conexiones y aumenta el riesgo de depresión, pérdida de memoria y demencia. En el hígado, surge inflamación y cicatrices hasta llegar a cirrosis.

En el corazón, se eleva la presión y se multiplica el riesgo de infartos y trombosis. Incluso en pequeñas cantidades, afirma el doctor, aumenta el riesgo en al menos ocho tipos de cáncer.

“Y aunque no lo creas, una sola copa, y repito, una sola ya te está afectando”.

Patricio da ejemplos como mujeres embarazadas que consumen alcohol, o padres que curan las encías de sus bebés con brandy o tequila. “Literalmente, parece que hicimos un pacto con el diablo, porque usamos el alcohol como excusa para acercarnos en sociedad”.

El médico afirma que las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, está bebiendo mucho menos. “Y esto se refleja en menos accidentes, menos enfermedades y menos vidas rotas.” Sin embargo, Patricio nota que también han sido afectadas las relaciones sociales entre las personas.

“Lo bueno es que estamos dejando el alcohol poco a poco en nuestra sociedad. Lo malo es que tenemos que aprender a conectar otra vez, pero sin la ayuda de este químico”.

Patricio concluye diciendo que hoy tenemos la oportunidad de crear un mundo diferente, donde podamos reír, bailar y celebrar sin tener que pagar una factura tan cara. Por esta razón, él lleva ya un año sin beber.

Algo que empezó como un reto de tres meses, “probablemente sea la decisión más importante que vaya a hacer el resto de mi vida”, afirma el doctor.