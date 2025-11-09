Los reyes se despiden de España y ponen rumbo a China: gestos de cariño y un look invernal perfecto

El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la despedida oficiada en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

El domingo 9 de noviembre, bajo un cielo despejado y una temperatura invernal, los reyes han emprendido uno de los desplazamientos internacionales más relevantes de su agenda para 2025. Desde el Pabellón de Estado de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Felipe VI y la reina Letizia han sido despedidos con honores antes de abordar el avión que los conducirá a China. Este viaje, que se prolongará del 11 al 14 de noviembre, tiene como objetivo reforzar los lazos políticos, económicos y culturales con la República Popular, en el marco del 20º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

La escena, inmortalizada por las cámaras, ha dejado la clásica estampa de la pareja real posando antes de embarcar: gestos cómplices, sonrisas discretas y ese aire solemne que acompaña cada partida oficial. En la comitiva también viajaban el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, además de una delegación de empresarios españoles con intereses en el mercado chino.

Como en cada ocasión, la reina Letizia ha vuelto a atraer todas las miradas. Su estilismo, cuidadosamente escogido para el momento, ha sido una declaración de sobriedad y elegancia. Ha elegido un conjunto negro absoluto, una apuesta segura que combina autoridad, sofisticación y una estética diplomática precisa. El abrigo de paño con cinturón marcaba la silueta con líneas fluidas, mientras que los pantalones anchos aportaban movimiento y equilibrio visual.

El negro, omnipresente en su atuendo —desde la bufanda hasta el bolso estructurado tipo maletín—, simboliza contención y respeto institucional, pero también proyecta fortaleza. En esta despedida, Letizia ha mostrado una versión depurada de su estilo: menos ornamento y más intención. Un mensaje silencioso, pero nítido, sobre cómo concibe su papel en la diplomacia contemporánea.

A su lado, Felipe VI ha mantenido la sobriedad protocolaria con un traje gris oscuro de raya fina, camisa blanca y corbata azul. Ambos se han mostrado relajados y sonrientes, intercambiando miradas antes de subir juntos al avión, un gesto de cercanía que ya se ha convertido en seña de identidad de sus apariciones públicas.

Esta visita de Estado, la primera al país asiático desde la proclamación de Felipe VI en 2014, busca consolidar la posición de España en una región clave para la economía global. La agenda oficial se divide entre dos ciudades: Chengdú, en la provincia de Sichuan, y la capital, Pekín.

La primera parada, Chengdú, guarda un significado especial para la monarquía española. En 2007, los entonces reyes Juan Carlos y Sofía visitaron esta ciudad, donde nació el vínculo simbólico con los pandas que más tarde llegarían al Zoo de Madrid. Esta vez, el foco se centrará en la cooperación económica: el monarca presidirá la apertura del Foro Empresarial España-China, visitará las instalaciones tecnológicas de INDRA y mantendrá reuniones con autoridades locales y líderes empresariales.

La reina Letizia, por su parte, participará en un acto conmemorativo por el 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado, que se celebrará en el memorial de la poeta Xue Tao, un gesto que refuerza la vertiente cultural del viaje.

Pekín: reencuentro y proyección internacional

La etapa más protocolaria del viaje se desarrollará en Pekín, donde el 12 de noviembre los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo. Será un reencuentro significativo, ya que el último encuentro entre ambas parejas se produjo en Madrid en 2018, cuando el matrimonio actuó como anfitriones del mandatario chino.

Durante la jornada, Felipe VI mantendrá encuentros con Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. En paralelo, la reina Letizia acompañará a Peng Liyuan en una visita a un centro de atención a personas con discapacidad, en un gesto que subraya el compromiso compartido con las causas sociales y humanitarias.

La noche del miércoles estará reservada para la cena de gala que el presidente chino y la primera dama ofrecerán en honor de los reyes. Será uno de los momentos más esperados del viaje, tanto por su carga simbólica como por el interés que despiertan los estilismos de la reina en este tipo de veladas.

La última jornada, el jueves 14, incluirá una reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China y una visita a la sede de la empresa Gestamp en Pekín. Antes de su regreso, Sus Majestades asistirán a una recepción con la colectividad española residente en el país, un encuentro que servirá para reforzar el vínculo entre la comunidad expatriada y la Corona.