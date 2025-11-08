España

La hoja de ruta de los reyes Felipe VI y Letizia en su primer viaje de Estado a China: su intensa agenda oficial con actos por separado

Los padres de la princesa Leonor cuentan con varias citas durante su visita al país asiático, incluyendo una cena de gala y un concierto

Guardar
El rey Felipe y la
El rey Felipe y la reina Letizia durante la despedida oficiada en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España) (José Oliva - Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia comenzarán este domingo, 9 de noviembre, su primera visita de Estado a China, un viaje orientado a estrechar los lazos entre ambos países y explorar nuevas vías de colaboración en diversos ámbitos. La agenda oficial, que transcurrirá entre el 11 y el 13 de noviembre, prevé desplazamientos a la ciudad de Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, y a Pekín, donde se desarrollarán los principales encuentros institucionales y empresariales.

Esta visita marca la culminación de la celebración del vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, así como el cierre a un periodo de intensa actividad bilateral en 2025. Durante el presente año se han producido otras visitas institucionales a China, como las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En esta oportunidad, Albares acompaña a los monarcas junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El rey Felipe VI y
El rey Felipe VI y la reina Letizia en un viaje de Estado a Italia (Casa Real España)

España y China establecieron relaciones diplomáticas en 1973. En 2018, coincidiendo con el 45 aniversario de ese inicio, el presidente Xi Jinping realizó una visita de Estado a España. Desde entonces, el gobierno chino ha considerado a España como un socio estratégico clave en Europa y valora el viaje de los padres de la princesa Leonor como una oportunidad para consolidar la amistad tradicional, impulsar la cooperación y mejorar la coordinación en el ámbito internacional.

La agenda oficial de los reyes en China

Los reyes iniciarán su visita oficial en Chengdú, una de las principales ciudades del suroeste del país, con una agenda que combina actividades económicas y culturales. Chengdú, con una población de 20 millones de habitantes y sede de uno de los cinco consulados españoles en China, es un polo estratégico para la presencia empresarial española. Unas 600 empresas españolas están implantadas en el país asiático, muchas de ellas pequeñas y medianas compañías centradas en sectores como energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción y electrónica. También operan grandes firmas como Gestamp, Indra, Mondragón, Grupo Antolín, Alsa o Telefónica, algunas de las cuales han desarrollado proyectos en la ciudad. En Chengdú, Indra ha instalado sus sistemas en los centros de control aéreo.

El árbol genealógico de la Familia Real española

El monarca presidirá en Chengdú un foro empresarial centrado en la atracción de inversiones chinas hacia España, con la intención de fomentar la integración y la creación de empleo de calidad. Felipe VI mantendrá reuniones con el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China y con la gobernadora de Sichuan. Por su parte, la reina presidirá un acto cultural dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, promovido por el Instituto Cervantes.

El recorrido continuará en Pekín, donde los royals españoles serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa. La ceremonia está prevista para el 12 de noviembre. En la capital china, Felipe VI se entrevistará con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. Por su parte, la reina visitará un centro de atención a personas con discapacidad junto a la primera dama china.

Los reyes Felipe VI y
Los reyes Felipe VI y Letizia en un acto oficial (Europa Press)

La agenda oficial incluye una cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo y un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid en el Centro Nacional de Artes Escénicas. El 13 de noviembre tendrá lugar el foro económico Consejo Asesor Empresarial España-China, así como una visita de Felipe VI a la fábrica de la multinacional española Gestamp. La reina participará en un acto de promoción del idioma español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín.

La visita concluirá con una recepción a los representantes de la colectividad española en China, integrada por algo más de 5.000 personas, en contraste con los cerca de 200.000 ciudadanos de origen chino que residen en España. El viaje de los monarcas busca fortalecer la relación bilateral a través de la cooperación económica, los intercambios culturales y el apoyo a las respectivas comunidades.

Temas Relacionados

Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesChinaRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Cuando tu cabeza se llena de ruido, no necesitas más pensamientos. Necesitas volver al presente ya”

Existen técnicas que pueden ayudar a salir de las rumiaciones mentales a través de la atención plena o ‘mindfulness’

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Cuando tu

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Los parques de Madrid más

¿Pueden unos padres oponerse a la eutanasia solicitada por su hijo mayor de edad? El caso que el Tribunal Supremo estudiará para fijar doctrina

La reciente admisión judicial ha puesto en primer plano la necesidad de clarificar la intervención de familiares en decisiones sobre el derecho a morir

¿Pueden unos padres oponerse a

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

El líder andaluz ha hecho estas declaraciones antes del Congreso del PP en Sevilla

Juanma Moreno reclama un gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”