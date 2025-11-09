Quién es Peng Liyuan, la soprano que se convirtió en primera dama del régimen chino y conquistó la diplomacia internacional

El presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan en una recepción en el Foro de Cooperación China-África (FOCAC) 2024. (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool vía REUTERS).

Los reyes se disponen a emprender un nuevo compromiso internacional con destino a la República Popular China. Será la primera vez que Felipe VI y la reina Letizia viajen oficialmente al país asiático, en una visita de Estado que se desarrollará entre los días 11 y 13 de noviembre. En esta ocasión, estarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El viaje supone un paso relevante en las relaciones bilaterales, ya que marca el vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China. Con este encuentro, ambos países buscan fortalecer su cooperación política, económica y cultural. Por ello, la primera parada será Pekín, donde el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, recibirán a los monarcas españoles con la tradicional ceremonia de bienvenida.

Durante su estancia, el rey Felipe VI mantendrá encuentros con las principales autoridades chinas, incluido el primer ministro Li Qiang y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. Además, los reyes presidirán diversos foros empresariales y actividades culturales tanto en la capital como en la ciudad de Chengdú, con el propósito de seguir impulsando el diálogo y las oportunidades de colaboración entre ambos países.

El presidente chino Xi Jinping saluda junto a su esposa, Peng Liyuan, antes de su partida de Macao el 20 de diciembre de 2024. (JUSTIN CHAN/Pool vía REUTERS).

Reencuentro entre Letizia y Peng Liyuan

Para la reina Letizia, este viaje tiene también un componente personal. Será su segundo encuentro con la primera dama china, Peng Liyuan, a quien ya conoció en 2018, cuando el presidente Xi Jinping realizó su visita de Estado a España. En aquella ocasión, ambas compartieron momentos de complicidad en el Teatro Real de Madrid, donde disfrutaron de un breve recital de ópera. Letizia ejerció entonces de anfitriona perfecta, guiando a su invitada por uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

Peng Liyuan es una figura muy reconocida en China. Antes de convertirse en primera dama, ya gozaba de una fama consolidada como soprano especializada en música folclórica. Su potente voz y sus interpretaciones de canciones patrióticas y tradicionales la convirtieron en una artista admirada desde los años ochenta. Durante décadas fue una presencia habitual en la Gala de Año Nuevo de la televisión estatal china, donde su elegancia y carisma la hicieron especialmente popular.

Más allá del ámbito artístico, Peng ha desarrollado una destacada labor diplomática y humanitaria. Desde 2011 es Embajadora de Buena Voluntad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un cargo desde el cual ha impulsado iniciativas de concienciación sobre enfermedades como el VIH y la tuberculosis. Su compromiso personal la ha llevado a visitar comunidades rurales, apoyar programas educativos y participar en actos internacionales junto a las esposas de otros líderes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Su presencia pública marcó un cambio en la figura de la primera dama en China. Tradicionalmente, las esposas de los mandatarios habían mantenido un perfil discreto, pero Peng Liyuan supo conjugar su carrera artística con un papel institucional activo, aportando al régimen una imagen más moderna y cercana.

El presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan asisten a una ceremonia para dar la bienvenida a los jefes de Estado en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjin, China, el 31 de agosto de 2025. (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS).

La historia personal del matrimonio Xi-Peng

Xi Jinping y Peng Liyuan se conocieron en la provincia de Fujian y contrajeron matrimonio en 1987, justo un año después de iniciar su relación. Para el actual presidente de China era su segunda boda, tras un breve primer matrimonio con Ke Lingling. En el momento de su enlace con Peng, ella ya era una cantante consagrada y él un político en ascenso.

La pareja tiene una hija, Xi Mingze, nacida en 1992. Muy reservada y alejada del foco mediático, la joven estudió Psicología y Literatura Inglesa en la Universidad de Harvard bajo un nombre ficticio, protegida por el estricto sistema de censura del régimen.

A lo largo de los años, la historia de amor entre Xi y Peng ha sido utilizada por el aparato de comunicación del Partido Comunista Chino como un ejemplo de estabilidad y unidad familiar. Incluso el propio presidente ha hecho alusiones públicas a su relación, algo poco habitual en la tradición política del país. “Ya te reconocí como mi futura esposa los primeros 40 minutos que nos conocimos”, llegó a declarar Xi en una entrevista, un gesto que humanizó su imagen ante la opinión pública.