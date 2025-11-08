España

El rey Juan Carlos I recibe una inesperada visita durante su paso por Sanxenxo: su reencuentro con dos familiares

El padre de Felipe VI se encuentra en la localidad de Galicia, donde dos seres queridos han acudido a verle tras publicarse sus polémicas memorias

El rey Emérito Juan Carlos I durante las regatas en el Club Naútico de Sanxenxo, a 8 de noviembre de 2025, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)

El rey Juan Carlos I ha vuelto a ocupar el centro de la atención pública con la publicación en Francia de sus memorias, Reconciliación, una obra de 512 páginas editada por Stock y escrita en colaboración con la autora Laurente Debray. El libro aborda episodios personales y polémicos de la vida del monarca emérito, entre ellos la muerte de su hermano y su relación con la reina Sofía, así como reflexiones sobre su trayectoria y la situación actual de la monarquía.

La aparición del volumen ha reactivado el debate en torno a la figura del rey Emérito, quien reside en Abu Dabi desde 2020 tras verse envuelto en una serie de controversias de carácter financiero y personal. Coincidiendo con el lanzamiento del libro en el país galo, el padre de Felipe VI ha viajado a España para pasar unos días en Sanxenxo, localidad gallega que se ha convertido en su principal refugio desde su salida de la vida pública. Como en anteriores visitas, el exmonarca ha encontrado en las regatas el motivo perfecto para desconectar.

En su estancia en la zona, Juan Carlos I ha recibido la visita de varios familiares, entre ellos sus sobrinos Alfonso y María Zurita y el hijo de esta última, Carlitos. Según reporta el diario El Economista, el emérito pasó la jornada del viernes en la casa de su amigo Pedro Campos, figura clave en su círculo gallego. Al día siguiente se le vio por primera vez en público tras la polémica publicación, acompañado por sus invitados. Esta aparición supone también la primera ocasión en la que se le ve después de la amplia cobertura mediática generada en torno a sus memorias.

La presencia de María Zurita junto a su tío en Sanxenxo resulta especialmente significativa. La sobrina del exjefe del Estado ha mantenido una relación cercana con el monarca, algo que volvió a evidenciarse durante el fin de semana. Días antes, María Zurita evitó pronunciarse ante los medios sobre el contenido del libro, pero su presencia en Galicia junto a Juan Carlos I ha sido interpretada como un gesto de apoyo en un contexto marcado por la controversia y la exposición mediática.

Juan Carlos I junto a sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, en Sanxenxo (Europa Press)

No es la primera vez que los descendientes de Margarita de Borbón y Carlos Zurita viajan a Galicia junto a otros miembros de la familia, como la infanta Elena. La hija mayor del Emérito ha demostrado en varias ocasiones estar muy pendiente de su padre, reforzando los lazos en momentos complejos para la familia real. El regreso a Sanxenxo tras la publicación de sus memorias subraya una vez más el papel de este enclave como refugio y punto de encuentro.

Las polémicas memorias del rey Juan Carlos I

En el prólogo de la autobiografía, Juan Carlos I sostiene que siente que le “roban la historia”, en referencia a las interpretaciones y relatos que se han hecho en torno a su figura pública. A través de estas páginas, el rey busca proyectar su versión de los hechos y limpiar su imagen, afectada por una serie de escándalos que derivaron en su salida de España y la retirada de su asignación oficial.

En uno de los capítulos, Juan Carlos I se refiere de manera directa a su hijo, el actual monarca Felipe VI, quien desde la abdicación de su padre ha intentado renovar la imagen de la corona junto a la reina Letizia y sus hijas. Al abordar su relación con Felipe, sostiene: “Me dio la espalda por sentido del deber”, según extractos difundidos por medios como la BBC. “Entiendo que, como rey, deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad”, agrega en la obra.

El rey Juan Carlos regresa al puerto deportivo, a 27 de abril de 2025, en Sanxenxo (España). (José Ramón Hernando - Europa Press)

Además, Juan Carlos I advierte a su sucesor sobre la importancia de la herencia institucional y el legado político del que forma parte: “No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido”.

