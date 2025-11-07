España

El inesperado plan de la reina Letizia en la feria de Biocultura de IFEMA: con regalo a Felipe VI y de incógnito

La esposa de Felipe VI ha reafirmado su compromiso con la ecología y ha acudido a la feria de Biocultura de Madrid

La reina Letizia junto a la creadora de la marca 'Tick Silver' (Instagram / @ticksilver)

La reina Letizia ha vuelto a demostrar su interés por los productos ecológicos con una visita privada a la feria BioCultura en IFEMA de Madrid, una de las citas sostenibles más relevantes del calendario nacional. La asistencia de la consorte, que se produjo la tarde del jueves 6 de noviembre, se realizó en un contexto de máxima discreción y sin anuncio previo por parte de la Casa Real, ya que se trataba de una actividad personal fuera de la agenda oficial. El movimiento se realizó justo después de que la esposa de Felipe VI presidiera la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 en el Palacio de El Pardo, en una jornada marcada por una intensa agenda institucional.

La visita se enmarca en los días previos al viaje de Estado de los soberanos a China, en los que la consorte ha mantenido una apretada agenda, pero sin renunciar a su interés por el consumo responsable y los hábitos sostenibles. A pesar del perfil privado de la actividad, la presencia de la madre de la princesa Leonor no pasó inadvertida y fue captada por el público y los expositores de la feria. En diferentes imágenes se observa a la royal española interesada en productos ecológicos, recorriendo los pasillos de BioCultura con atención a las explicaciones de los responsables de los stands.

Para la ocasión, Letizia eligió un vestuario discreto y adaptado al clima otoñal de la capital. Así, lució un jersey comfy de cuello crema ceñido, jeans negros acampanados, cinturón oscuro y botas con acabado en punta de estilo cowboy. Completó el conjunto con un bolso verde kaki y una gabardina ligera, que usó al salir del pabellón para protegerse del descenso de las temperaturas. El estilismo presentaba una imagen cómoda y funcional, marcada por un aspecto relajado en el peinado, más desenfadado que en la anterior aparición oficial de esa misma mañana.

Una cita ineludible en su calendario

Como en otras ediciones de BioCultura, la reina Letizia volvió a visitar el stand de la firma Eleven Obi, especializada en cosmética ecológica. Allí mantuvo una conversación con el creador de la marca, Alain Valiente, sobre los productos más adecuados para sus necesidades. Entre los artículos que han suscitado su interés destaca la crema Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, valorada por sus propiedades reparadoras y reafirmantes gracias a la combinación de péptidos biomiméticos y células madre vegetales.

Durante la parada en este espacio, los responsables de Eleven Obi ofrecieron a la soberana algunas novedades, como el Lemon Sorbet Magic Gel to Milk Cleanser, un limpiador facial que transforma su textura al entrar en contacto con el agua, aportando luminosidad y confort a la piel. Asimismo, recibió el protector solar Pearlescent Eco Protect Sun & Age Shield SPF50, pensado para combatir el envejecimiento solar. Según Valiente, este producto es también ideal para el rey Felipe VI durante sus actividades deportivas al aire libre.

La reina Letizia en IFEMA
La reina Letizia en IFEMA junto al creador de la marca 'Eleven Obi' (Instagram / @elevenobi)

No fue el único expositor que recibió la visita de la reina. El stand de Ticsilver, dedicado a la elaboración de accesorios con materiales naturales, celebró con entusiasmo la llegada de Letizia, quien ya había mostrado su interés en años anteriores por las piezas de la marca. La responsable del espacio subrayó que esta es la cuarta vez consecutiva que la consorte se detiene en ese stand y agradeció públicamente la fidelidad y el respaldo de doña Letizia a la labor artesanal y al consumo de productos sostenibles.

La reina Letizia en la
La reina Letizia en la feria de BioCultura de IFEMA (Instagram / @biocultura)

La organización de BioCultura también destacó en sus redes sociales la presencia de la reina, señalando el orgullo que supone para la feria haber contado una vez más con su visita, y recordando el compromiso demostrado por la consorte con la sostenibilidad y el apoyo a la producción ecológica nacional. En esta ocasión, Letizia realizó el recorrido en solitario, ya que no estuvo acompañada del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien sí visitó la muestra unas horas antes. La consorte mantiene así su respaldo a este tipo de iniciativas, consolidando la feria BioCultura como una de sus citas personales y muestra de su apuesta por el consumo responsable en España.

