La reina Letizia defiende que la IA “bien utilizada puede ser muy útil”, pero apuesta por la inteligencia humana: “Es irreemplazable”

La monarca ha participado en la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño correspondientes a 2024 y 2025

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial "bien utilizada puede ser muy útil" pero ha recordado que "la inteligencia humana es irreemplazable". (Europa Press)

La reina Letizia ha marcado distancia con el uso de las inteligencias artificiales que nos rodean: ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot. Lo ha hecho en el marco de la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño correspondientes a 2024 y 2025, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, este jueves, que ha reunido a profesionales, empresas y entidades que han destacado por su creatividad, su impulso científico o su contribución al diseño contemporáneo en España durante este año y el anterior.

La monarca ha reconocido que la IA es, sin duda, una herramienta poderosa y en expansión, pero ha querido recordar que el factor humano sigue siendo imprescindible. “La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional, que bien utilizada puede ser muy útil”, ha afirmado. Sin embargo, ha advertido sobre la tentación de considerar que los sistemas automatizados pueden reemplazar la experiencia, el juicio y la sensibilidad humana. “Es de rigor decir que es insólito que en este patio de los Austrias, del Palacio del Pardo, se concentre tanto talento, desempeños profesionales tan extraordinarios y ejemplos de rigor, de constancia, de fortaleza, de trabajo, de excelencia. Solo así se explica que la excepcionalidad aquí reunida, al menos por el momento, nos haga pensar que la inteligencia humana es irreemplazable”, ha añadido.

La reina Letizia durante la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025. (José Oliva/Europa Press)

Letizia ha arrancado su discurso asegurando que “hoy aquí está sucediendo algo extraordinario”, haciendo referencia las memorias de méritos de los premiados, “un documento que tiene mil páginas”. “Todas las personas y entidades que vais a subir a recoger los premios componéis una cartografía de la excelencia”.

La monarca también ha pedido mantener ese compromiso a largo plazo. “Solo puedo admiraros, agradeceros lo que habéis pasado para llegar hasta aquí y rogaros que, a pesar de las dificultades, sigáis con tanto entusiasmo, con energía y con esa gran inteligencia humana ampliada con las herramientas que creáis oportuno para seguir transformando y mejorando nuestras vidas”.

Durante el acto, la reina ha estado acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo y la comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, entre otros.

“Estamos viendo detractores de la ciencia, de la verdad y de la democracia”

Por su parte, la ministra Morant, ha centrado su discurso en la defensa del papel social de la ciencia. “Estamos viendo odio, ignorancia y bulos, y también detractores de la ciencia, de la verdad y de la democracia”, afirmó. Morant señaló la necesidad de mantener políticas que respalden la investigación y la formación especializada. “Lo caro es recortar en conocimiento y en talento. Lo caro es que nuestros cerebros se fuguen”, ha advertido, en referencia a la pérdida de competitividad y oportunidades que se produce cuando profesionales cualificados abandonan el país.

La ministra también ha defendido que el avance científico y técnico requiere espacios inclusivos: “El talento crece cuando la ciencia y el diseño dejan de ser territorios reservados para unos pocos y se convierten en espacios compartidos”.

