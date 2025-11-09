España

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

En una entrevista concedida a ‘La Vanguardia’, el líder de Vox advierte de que el pacto con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana podría romperse si no se mantienen los acuerdos firmados con Carlos Mazón

Guardar
El presidente de Vox, Santiago
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Santiago Abascal ha situado a la Comunidad Valenciana en el centro de la batalla política entre Vox y el Partido Popular. En vísperas de la votación para elegir al sustituto de Carlos Mazón al frente del Gobierno autonómico, el líder de la formación de extrema derecha advirtió de que el pacto de coalición “podría quedar en suspenso” si el PP no garantiza la continuidad de los compromisos asumidos con el anterior president.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Abascal definió Valencia como el “principal punto crítico de la política española” y confirmó que su partido exigirá al PP mantener intactos los acuerdos firmados al inicio de la legislatura, en particular los referentes al rechazo del Pacto Verde europeo y de la inmigración masiva. “Ese era el acuerdo que estaba vigente con el señor Mazón. No sabemos si con el sustituto que proponga el Partido Popular ese pacto seguirá vigente”, advirtió.

El dirigente vasco recalcó que Vox no presentará candidatos propios para la sucesión de Mazón, ya que considera que “esa responsabilidad corresponde al Partido Popular”, pero subrayó que su apoyo no será automático. “Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en otras comunidades: plantear nuestras condiciones”, dijo, recordando los precedentes de Baleares, Murcia o Castilla y León, donde las negociaciones con los populares desembocaron en acuerdos de coalición. En otros casos, como Extremadura o Aragón, las conversaciones fracasaron.

Estamos acostumbrados a que el Partido Popular trate de engañarnos y no cumpla con sus compromisos”, señaló Abascal, en un tono más duro de lo habitual hacia su socio de gobierno en la Comunidad Valenciana.

Vox amenaza con romper el pacto si no se respetan los acuerdos firmados

Las palabras del presidente de Vox reavivan el temor a una crisis institucional en Valencia, donde a finales de este mes está prevista la primera votación en Les Corts para designar al nuevo president. Sin los votos de los diputados de Vox, el PP no cuenta con mayoría suficiente para garantizar la investidura. Por ello, la advertencia de Abascal se interpreta como una forma de presión directa sobre la dirección regional popular, que busca un relevo tranquilo tras la marcha de Mazón.

El líder de Vox, Santiago
El líder de Vox, Santiago Abascal (Europa Press)

Vox considera que el acuerdo firmado en 2023 —que incluía el rechazo a las políticas ambientales europeas y a la inmigración irregular— “sigue plenamente vigente” y debe ser asumido por el próximo jefe del Consell. Según Abascal, el PP valenciano no puede modificar “ni una coma” de ese compromiso sin traicionar a los votantes que respaldaron la coalición. “Lo que no seríamos capaces de asumir es convertirnos en estafadores de aquellos electores que han confiado en nosotros”, subrayó.

Preguntado por la posibilidad de que la falta de entendimiento desemboque en elecciones anticipadas, Abascal fue tajante: “Nosotros nunca tememos unas elecciones. Lo que tememos es defraudar a nuestros electores”. La frase resuena en un momento en el que, según los sondeos, Vox ronda el 20% de intención de voto y aspira a consolidarse como segunda fuerza en varios territorios.

Desde la dirección nacional del PP, sin embargo, se busca rebajar la tensión. Dirigentes próximos a Alberto Núñez Feijóo insisten en que el pacto valenciano “no corre peligro”, aunque reconocen que la marcha de Mazón “obliga a recomponer equilibrios internos”. En cambio, en el entorno de Abascal se percibe el escenario valenciano como una oportunidad para recuperar protagonismo político tras varios meses de discreción institucional.

“Gigantesca distancia política” con Feijóo

El propio Abascal reveló que había mantenido recientemente una conversación con el líder del PP para abordar la crisis valenciana. Según su versión, el intercambio fue “cordial”, pero evidenció “una gigantesca distancia política” entre ambos. “No comprendemos la política de oposición del PP, ni que siga instalado en el bipartidismo de Bruselas”, declaró.

El presidente de Vox acusó al Partido Popular de “confundir la moderación con la rendición” y sostuvo que su formación tiene la aspiración de “superar al PP y al PSOE”. “No somos el relevo del PP. Somos una opción nueva para todos los españoles”, afirmó, reivindicando la independencia de su partido frente a lo que considera una “vieja política bipartidista”.

En ese contexto, la Comunidad Valenciana se ha convertido en un escenario simbólico para Vox, donde la organización quiere demostrar que no está dispuesta a ceder en sus postulados más ideológicos. El rechazo al Pacto Verde europeo —que Abascal considera una “imposición burocrática contraria a los intereses nacionales”— y su firme oposición a la inmigración “masiva” son las dos condiciones que, según fuentes de la formación, resultan “innegociables”.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

Los dirigentes de Vox en Valencia han insistido en los últimos días en que no participarán “en ningún gobierno que avale las políticas de Bruselas o de Sánchez” y reclaman “coherencia” al PP. La formación confía en que el pulso político pueda reforzar su imagen ante su electorado y consolidar su papel como fuerza decisiva en la derecha española.

Con el calendario electoral en el horizonte —Extremadura en diciembre y Castilla y León en marzo de 2026—, el desenlace de la crisis valenciana será determinante para medir la estabilidad del bloque conservador y la capacidad de Vox para condicionar a su socio principal. Por ahora, Abascal se mantiene firme en su advertencia: sin garantías sobre el cumplimiento de los pactos, el acuerdo de gobierno en Valencia podría quedar en el aire.

Temas Relacionados

Santiago AbascalVoxPPPartido PopularComunidad ValencianaCarlos MazónPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

“Todas las funcionalidades se incorporan en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información”, destacan desde el organismo

Generación automática de resúmenes y

Si sufres de hipertensión, este es el tipo de dieta que debes seguir

La alimentación juega un papel fundamental tanto en la prevención como en el control de la tensión arterial alta

Si sufres de hipertensión, este

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

El informe del Equipo Psicosocial señaló que eso generó “consecuencias negativas” para las niñas

Una madre pierde la custodia

Un estudio saca a la luz que un conocido pesticida podría ser el causante de daños cerebrales

La exposición al pesticida en el vientre materno se relacionó con alteraciones en el cerebro

Un estudio saca a la

Árboles de Navidad naturales o artificiales: ¿cuál es mejor para comprar este año?

En la elección de este adorno, que tiene un lugar muy especial en cada hogar, entran en juego muchos aspectos, como el precio o la sostenibilidad

Árboles de Navidad naturales o
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso abandona en ambulancia la

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado: “Y más aún tras todo lo visto en el juicio”

ECONOMÍA

Una madre pierde la custodia

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados