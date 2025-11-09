Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Santiago Abascal ha situado a la Comunidad Valenciana en el centro de la batalla política entre Vox y el Partido Popular. En vísperas de la votación para elegir al sustituto de Carlos Mazón al frente del Gobierno autonómico, el líder de la formación de extrema derecha advirtió de que el pacto de coalición “podría quedar en suspenso” si el PP no garantiza la continuidad de los compromisos asumidos con el anterior president.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Abascal definió Valencia como el “principal punto crítico de la política española” y confirmó que su partido exigirá al PP mantener intactos los acuerdos firmados al inicio de la legislatura, en particular los referentes al rechazo del Pacto Verde europeo y de la inmigración masiva. “Ese era el acuerdo que estaba vigente con el señor Mazón. No sabemos si con el sustituto que proponga el Partido Popular ese pacto seguirá vigente”, advirtió.

El dirigente vasco recalcó que Vox no presentará candidatos propios para la sucesión de Mazón, ya que considera que “esa responsabilidad corresponde al Partido Popular”, pero subrayó que su apoyo no será automático. “Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en otras comunidades: plantear nuestras condiciones”, dijo, recordando los precedentes de Baleares, Murcia o Castilla y León, donde las negociaciones con los populares desembocaron en acuerdos de coalición. En otros casos, como Extremadura o Aragón, las conversaciones fracasaron.

“Estamos acostumbrados a que el Partido Popular trate de engañarnos y no cumpla con sus compromisos”, señaló Abascal, en un tono más duro de lo habitual hacia su socio de gobierno en la Comunidad Valenciana.

Vox amenaza con romper el pacto si no se respetan los acuerdos firmados

Las palabras del presidente de Vox reavivan el temor a una crisis institucional en Valencia, donde a finales de este mes está prevista la primera votación en Les Corts para designar al nuevo president. Sin los votos de los diputados de Vox, el PP no cuenta con mayoría suficiente para garantizar la investidura. Por ello, la advertencia de Abascal se interpreta como una forma de presión directa sobre la dirección regional popular, que busca un relevo tranquilo tras la marcha de Mazón.

El líder de Vox, Santiago Abascal (Europa Press)

Vox considera que el acuerdo firmado en 2023 —que incluía el rechazo a las políticas ambientales europeas y a la inmigración irregular— “sigue plenamente vigente” y debe ser asumido por el próximo jefe del Consell. Según Abascal, el PP valenciano no puede modificar “ni una coma” de ese compromiso sin traicionar a los votantes que respaldaron la coalición. “Lo que no seríamos capaces de asumir es convertirnos en estafadores de aquellos electores que han confiado en nosotros”, subrayó.

Preguntado por la posibilidad de que la falta de entendimiento desemboque en elecciones anticipadas, Abascal fue tajante: “Nosotros nunca tememos unas elecciones. Lo que tememos es defraudar a nuestros electores”. La frase resuena en un momento en el que, según los sondeos, Vox ronda el 20% de intención de voto y aspira a consolidarse como segunda fuerza en varios territorios.

Desde la dirección nacional del PP, sin embargo, se busca rebajar la tensión. Dirigentes próximos a Alberto Núñez Feijóo insisten en que el pacto valenciano “no corre peligro”, aunque reconocen que la marcha de Mazón “obliga a recomponer equilibrios internos”. En cambio, en el entorno de Abascal se percibe el escenario valenciano como una oportunidad para recuperar protagonismo político tras varios meses de discreción institucional.

“Gigantesca distancia política” con Feijóo

El propio Abascal reveló que había mantenido recientemente una conversación con el líder del PP para abordar la crisis valenciana. Según su versión, el intercambio fue “cordial”, pero evidenció “una gigantesca distancia política” entre ambos. “No comprendemos la política de oposición del PP, ni que siga instalado en el bipartidismo de Bruselas”, declaró.

El presidente de Vox acusó al Partido Popular de “confundir la moderación con la rendición” y sostuvo que su formación tiene la aspiración de “superar al PP y al PSOE”. “No somos el relevo del PP. Somos una opción nueva para todos los españoles”, afirmó, reivindicando la independencia de su partido frente a lo que considera una “vieja política bipartidista”.

En ese contexto, la Comunidad Valenciana se ha convertido en un escenario simbólico para Vox, donde la organización quiere demostrar que no está dispuesta a ceder en sus postulados más ideológicos. El rechazo al Pacto Verde europeo —que Abascal considera una “imposición burocrática contraria a los intereses nacionales”— y su firme oposición a la inmigración “masiva” son las dos condiciones que, según fuentes de la formación, resultan “innegociables”.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

Los dirigentes de Vox en Valencia han insistido en los últimos días en que no participarán “en ningún gobierno que avale las políticas de Bruselas o de Sánchez” y reclaman “coherencia” al PP. La formación confía en que el pulso político pueda reforzar su imagen ante su electorado y consolidar su papel como fuerza decisiva en la derecha española.

Con el calendario electoral en el horizonte —Extremadura en diciembre y Castilla y León en marzo de 2026—, el desenlace de la crisis valenciana será determinante para medir la estabilidad del bloque conservador y la capacidad de Vox para condicionar a su socio principal. Por ahora, Abascal se mantiene firme en su advertencia: sin garantías sobre el cumplimiento de los pactos, el acuerdo de gobierno en Valencia podría quedar en el aire.