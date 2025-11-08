España

¿Pueden unos padres oponerse a la eutanasia solicitada por su hijo mayor de edad? El caso que el Tribunal Supremo estudiará para fijar doctrina

La reciente admisión judicial ha puesto en primer plano la necesidad de clarificar la intervención de familiares en decisiones sobre el derecho a morir

Guardar
¿Pueden unos padres oponerse a
¿Pueden unos padres oponerse a la eutanasia solicitada por su hijo mayor de edad?

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso que podría marcar un antes y un después en la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá decidir si los padres pueden recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de edad y con plenas capacidades, en un caso originado en Cataluña. La decisión podría sentar doctrina sobre un vacío legal que afecta a derechos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a morir.

Desde la entrada en vigor de la LORE, el debate sobre sus límites y garantías se ha intensificado. Cataluña lidera las solicitudes tramitadas: entre 2021 y 2024 se registraron 824 peticiones, de las cuales se aprobaron 445 (un 54%). Este crecimiento ha evidenciado la necesidad de clarificar los procedimientos y quién puede intervenir o recurrir en ellos.

La ley establece un control médico y administrativo a través del médico responsable, un médico consultor y la Comisión de Garantía y Evaluación autonómica, pero no contempla la posibilidad de que familiares recurran las resoluciones sobre eutanasia de mayores de edad plenamente capaces.

Un padre recurre la eutanasia de su hijo y reabre el debate

¿Pueden unos padres oponerse a
¿Pueden unos padres oponerse a la eutanasia solicitada por su hijo mayor de edad? - REUTERS

El caso concreto se originó cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la eutanasia solicitada por un hombre adulto. No existía diagnóstico de enfermedad mental ni constaba incapacidad alguna, y el propio solicitante pidió expresamente que no se informara a su familia.

Su padre recurrió alegando que su hijo era vulnerable y que el Estado tiene la obligación de proteger la vida, especialmente de las personas frágiles. Sin embargo, el juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona inadmitió su recurso, al considerar que el mero hecho de ser progenitor no le otorgaba un interés legítimo. Además, señaló que el padre no había solicitado medidas de apoyo ni existían pruebas de incapacidad del solicitante.

La Generalitat de Cataluña defendió en su recurso que la ley no prevé la intervención de terceros y que el control debe quedar en manos de los profesionales y de las comisiones competentes, advirtiendo de que abrir esta puerta podría afectar a numerosos casos futuros.

07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior
07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, desde 2016, Jesús María Barrientos Pacho. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) introdujo un cambio de criterio al reconocer la posibilidad de que los padres promuevan un control judicial aunque no hayan participado en el procedimiento administrativo. Según el TSJC, no se puede excluir de forma general la legitimación judicial de los padres, ya que tienen un interés legítimo en que sus hijos permanezcan con vida.

El tribunal catalán precisó que esta legitimación no implica que el recurso prospere, pero sí permite que los tribunales revisen la actuación administrativa para evitar decisiones sin control judicial y con consecuencias irreversibles.

Ahora, con la admisión del recurso, el Supremo deberá determinar si los padres pueden tener un papel legítimo en estos procedimientos y hasta qué punto la intervención de terceros es compatible con el derecho individual a decidir sobre la propia muerte. La futura sentencia podría definir los límites de la participación familiar en la eutanasia y establecer una doctrina aplicable en todo el país.

Temas Relacionados

EutanasiaLey de EutanasiaTribunal SupremoComisión de Garantía y EvaluaciónEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Los parques de Madrid más

La hoja de ruta de los reyes Felipe VI y Letizia en su primer viaje de Estado a China: su intensa agenda oficial con actos por separado

Los padres de la princesa Leonor cuentan con varias citas durante su visita al país asiático, incluyendo una cena de gala y un concierto

La hoja de ruta de

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

El líder andaluz ha hecho estas declaraciones antes del Congreso del PP en Sevilla

Juanma Moreno reclama un gobierno

Ni naranja ni limón: la fruta cítrica que ayuda a perder peso y regula el colesterol

Este alimento es rico en antioxidantes, minerales y vitaminas, especialmente la vitamina C y las del grupo B

Ni naranja ni limón: la

Detienen a cinco personas por obligar a una menor de 14 años a contraer matrimonio: fue vendida por 5.000 euros y 5 botellas de whisky

La joven, que se encontraba sin escolarizar, era obligada a practicar la mendicidad para aportar dinero a la familia compradora

Detienen a cinco personas por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”