España

Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe

Santa Marta recibe a Pedro Sánchez para la IV Cumbre CELAC-UE, un encuentro que busca impulsar el diálogo entre Europa y América Latina en medio de relevos diplomáticos, desacuerdos y la expectativa por acuerdos comerciales clave

Guardar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, aterriza en la Cumbre Celac-UE en Colombia (X / Cancilleria de Colombia)

La ciudad colombiana de Santa Marta se ha convertido en el epicentro de la diplomacia internacional con la llegada de Pedro Sánchez para participar en la IV Cumbre CELAC-UE. El presidente del Gobierno de España subrayó la importancia del encuentro ante los desafíos globales, en medio de notables ausencias de líderes y una coyuntura marcada por las tensiones entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Según información de EFE, Sánchez transmitió a su llegada que este evento representa una oportunidad clave para tender puentes entre Europa, América Latina y el Caribe en un escenario geopolítico complejo.

Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV Cumbre CELAC-UE

El mandatario español, acompañado por su equipo, aterrizó en Barranquilla tras un primer trayecto desde Belém (Brasil), sede de la reunión previa a la cumbre climática COP30. Debido a las limitaciones en el aeropuerto de Santa Marta, la delegación completó el recorrido en una aeronave militar más pequeña.

Durante una rueda de prensa previa a su viaje a Colombia ofrecida desde Brasil, Pedro Sánchez señaló, refiriéndose a esta cumbre: “En este momento lo que debemos hacer es construir puentes, reforzar nuestra agenda bilateral con un continente que nos es muy próximo desde el punto de vista cultural e histórico, y también económico y comercial”. El presidente valoró como positiva la celebración de la cumbre y expresó su esperanza de cerrar pronto el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, en sus palabras, “para forjar el que será el área de libre comercio más importante del mundo”.

Pedro Sánchez llega a Colombia
Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV Cumbre CELAC-UE ( X / Cancillería de Colombia)

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó: “Nos unen la historia, la lengua y los sueños de justicia social; nos guía la certeza de que juntos somos más fuertes para construir un futuro de paz, equidad y dignidad compartida en tiempos inciertos”. Desde el Ejecutivo español recalcan el deseo de España de mantener su papel protagonista en las relaciones transatlánticas, enfatizando que la asistencia de Sánchez pretende marcar la diferencia ante la ausencia de algunos líderes en las delegaciones de otros países.

Las delegaciones internacionales han comenzado a concentrarse en la región caribeña, con la presencia del viceministro de Paraguay, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, que llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para sumarse al evento, según la Cancillería de Colombia.

El clima de la reunión está condicionado por la reciente denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que la anterior administración estadounidense habría presionado a algunos países para que no asistieran al encuentro. La administración de Estados Unidos acusa a los gobiernos de Colombia y Venezuela de favorecer el narcotráfico, además de ordenar intervenciones contra embarcaciones presuntamente sospechosas de transportar droga.

En este contexto, el Gobierno español estima que las diferencias entre Washington y algunos países de la región se tratarán en los márgenes de la cumbre, aunque esperan que estos asuntos no empañen el desarrollo del evento. Desde el Ejecutivo enfatizaron la relevancia de mantener la cadencia bienal de los encuentros UE-CELAC y garantizar la presencia de todas las delegaciones, independientemente del rango de sus representantes. Pedro Sánchez tiene previsto asistir a la cena previa a la inauguración de la cumbre UE-CELAC este sábado y participar en la apertura oficial al día siguiente.

*con información de EFE

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno De EspañaColombiaCumbre Celac UeCumbre Ue CelacInternacionalEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Valencia para antes de salir de casa este 8 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia

Lucrecia Martel: “Prefiero que me juzgue la historia pero no dejar de opinar sobre mi tiempo”

Entrevista con la gran cineasta argentina, a propósito de “Un destino común”, su primer libro, que reúne algunas de sus intervenciones públicas. En esta charla reflexiona sobre la tecnología, el poder, la cancelación, los jóvenes, el fin de una era y todo lo que el cine puede inventar todavía

Lucrecia Martel: “Prefiero que me

El techo de cristal en la medicina española: el 70% de los jefes son hombres, aunque haya más doctoras

Cada vez más médicas se incorporan a la sanidad española, pero todavía no logran alcanzar los puestos de responsabilidad

El techo de cristal en

Miranda! experimenta en el Benidorm Fest 2026: “Tenemos un ego elástico, nos gusta estar muy arriba y también cantar en un bar”

El exitoso dúo argentino busca nuevos retos y se abre camino entre el público español participando en el certamen de RTVE junto bailamamá, el nuevo proyecto del vocalista de Varry Brava, Óscar Ferrer

Miranda! experimenta en el Benidorm

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

El experto en desarrollo asegura a ‘Infobae España’ que la economía debe volverse “menos arrogante” y aboga por un sistema de transferencias automáticas hacia las regiones menos favorecidas

Paul Collier, economista de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El bloqueo de Junts al

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

ECONOMÍA

Paul Collier, economista de la

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Banco Europeo de Inversiones financia con 113 millones de euros la construcción de 64 viviendas sociales en Barcelona

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no