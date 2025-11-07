Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks at the Belem Climate Summit ahead of the United Nations Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil, November 7, 2025. REUTERS/Andreson Coehlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido su paso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30), en Belém, Brasil, con una comparecencia donde ha puesto encima de la mesa el valor que da España a hacer frente a la emergencia climática, ha marcado una línea roja ante el negacionismo de la ultraderecha y ha ahondado en la gran problemática que atraviesa al gobierno ahora mismo: el espaldarazo protagonizado por Junts, después de que anunciaran hace una semana su ruptura con el Gobierno de coalición que lidera Sánchez

“Me tomo muy en serio lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y debemos perseverar. Los resultados están ahí”, ha dicho sobre la situación con los catales, después de asegurar que España vive uno de sus mejores momentos en los 45 años de democracia. De la misma manera, ha sido claro sobre los Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados desde 2023. “El Gobierno los presentará. Seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″, ha expresado el presidente del Gobierno. “Sudaremos la camiseta”.

En el marco de la conferencia sobre el cambio climático, Sánchez también ha mostrado su “preocupación” por las negociaciones que se están produciendo entre el PP y Vox para encontrar un sucesor del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, después de que este lunes anunciara que iba a presentar su dimisión tras la gestión de la DANA que arrasó la comunidad en octubre del año pasado y que se llevó 229 vidas.

Línea roja al negacionismo climático de Vox ante el sucesor de Mazón

Vox ha manifestado en varias ocasiones su negacionismo climático, y la Comunidad Valenciana no está para volver a repetir lo ocurrido. “Manifiesto mi preocupación porque las negociaciones deriven en un desmantelamiento de toda la agenda climática para hacer frente en una zona, el mediterráneo, que claramente se ha visto afectada por las consecuencias de esta”, ha expresado Sánchez. “El problema no ha sido únicamente del expresident Mazón, sino una mayoría parlamentaria negacionista que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunidad Valenciana. Si hay que temer a algo es al negacionismo de Abascal y Vox”.

Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana: "Ya no puedo más".

En su respuesta a los medios tampoco ha quedado sin mencionar el juicio a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, acusado de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias junto con otras diez personas relacionadas con irregularidades en la creación y adjudicación de una plaza para el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. Este mismo viernes se ha conocido que el juicio será entre el 9 y el 14 de febrero del año que viene. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Yo defenderé siempre la inocencia, en este caso, de mi hermano, como también defiendo la de mi mujer", ha sentenciado.

Más allá del clima político, Sánchez ha subrayado que la crisis climática es el verdadero eje de su comparecencia. Ha recordado que España ha impulsado un Pacto de Estado para afrontar la emergencia y ha defendido el modelo energético desarrollado en los últimos años, que ha permitido aumentar en un 140% la capacidad solar y eólica y avanzar hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles.

También ha insistido en tres prioridades que deben guiar la acción climática global, siendo estas la mitigación, la adaptación y la financiación. Ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040, una meta que España “ha defendido desde el principio” y que considera prueba del liderazgo climático del bloque.

“La lucha contra la emergencia climática no es una ideología, es una necesidad”

En segundo lugar, la adaptación “debe tener el mismo peso político que las políticas de mitigación", ha dicho. Sánchez aboga por acordar indicadores globales comunes para medir la capacidad de respuesta de cada país y evitar la brecha entre países desarrollados y en desarrollo. Respecto a la financiación, Sánchez ha destacado a España superando antes de lo previsto sus compromisos internacionales de financiación climática y ha anunciado nuevas contribuciones por un total de 45 millones de euros, dirigidas en parte al Fondo de Adaptación. Asimismo, ha adelantado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participará en las negociaciones de las próximas semanas para avanzar en la hoja de ruta Baku-Belém.

Como ha sentenciado Sánchez, la lucha contra la emergencia climática “no es una obligación, es una convicción”, y tampoco “es una ideología, como apuntan algunos, sino una necesidad”, ha lanzado contra la ultraderecha. En ese sentido, ha defendido que España “elige actuar, no esperar”.