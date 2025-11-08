La Aemet pone en alerta a ocho comunidades autónomas este sábado por lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros

Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia, a 11 de octubre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). (Álex Zea/Europa Press)

Esta semana el tiempo en España ha estado marcado por la llegada y el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que han dejado fuertes precipitaciones en amplias zonas del territorio. En Baleares y en Cataluña, por ejemplo, el jueves se presenciaba un escenario de inundaciones e incidencias, una situación que cada vez se vuelve más habitual por la virulencia de las lluvias.

Este fin de semana, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), veremos “las dos caras del otoño”. Mientras que el sábado estará pasado por agua en amplias zonas del país, siendo las precipitaciones “localmente intensas y abundantes” especialmente en puntos del nordeste peninsular y Baleares, el domingo el tiempo se prevé que sea mucho más estable. Esta situación, sin embargo, no durará mucho.

El frente que llegó a Galicia ayer, se desplazará hacia el este peninsular y el área mediterránea, donde descargará con fuerza. Las precipitaciones serán abundantes en el Cantábrico oriental, en los Pirineos y en Baleares. De hecho, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha pedido “mucha precaución” en el archipiélago: “Podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo en la isla de Mallorca, donde en algunas zonas podrán superarse los 100 l/m2 en 12 horas y esto eventualmente podría dar lugar a alguna inundación o alguna crecida de cauces”.

Avisos amarillos y naranjas

El mapa de las alertas de la Aemet está este sábado teñido de amarillo y naranja. El frente dejará en el país fenómenos costeros, fuertes rachas de viento, lluvias y tormentas. Así, son trece las provincias y cuatro las islas con avisos.

Mapa de avisos meteorológicos de la Aemet el sábado 8 de noviembre de 2025. (Aemet)

En nivel amarillo por vientos, Almería, Teruel, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Albacete, Tarragona, Murcia y Alicante. A esto se suma la mala mar en Granada, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Castellón. Por lluvias estarán en alerta amarilla este sábado Ibiza y Formentera y Lleida, y por tormentas Mallorca y Menorca.

Además, también hay fenómenos meteorológicos que elevado el nivel de aviso hasta el riesgo importante (naranja): en Mallorca por lluvias de por lo menos 100 mm en 12 horas en la sierra de Tramontana y de 150 mm en el norte y nordeste; en Menorca también por lluvias; en Girona por fenómenos costeros, ya que se espera viento del norte de 60 a 70 km/h (fuerza 8) con olas de 3 a 4 metros, y en Castellón por rachas máximas de viento de 100 km/h.

Con respecto a las temperaturas, mientras que las máximas no superarán los 12 grados en ciudades castellanoleonesas como Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria o Valladolid, los termómetros pueden llegar a marcar 23 grados en Alicante, Almería, Málaga o Valencia.

Evolución meteorológica para la semana de 3 al 9 de noviembre de 2025. (Aemet)

Ambiente más estable el domingo

Aunque el 9 de noviembre todavía podrán producirse algunos chubascos en el archipiélago balear, la tendencia es que el tiempo sea más estable que los días anteriores. Sin embargo, por la tarde llegará un nuevo frente a Galicia que dejará lluvias en esta comunidad y en zonas próximas.

A comienzo de la próxima semana, este frente irá perdiendo fuerza mientras se desplace hacia el Cantábrico, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, donde dejará lluvias. En el resto del país, se esperan cielos con intervalos nubosos y sin lluvias.