Lluvias este fin de semana por la llegada de nuevos frentes a España: la Aemet pide “mucha precaución” en Baleares el sábado

Pese a que el domingo se espera un tiempo más estable, el resto de días estarán marcados por “precipitaciones abundantes” en buena parte del territorio

Imágenes de sevillanos refugiándose de
Imágenes de sevillanos refugiándose de la lluvia torrencial y el fuerte viento, que la capital hispalense ha sufrido en la jornada de hoy, a 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Rocío Ruz/Europa Press)

Tras las lluvias torrenciales que ayer dejaban inundaciones y centenares de incidencias en Cataluña y las islas Baleares, las precipitaciones continúan este fin de semana. España se enfrenta a un escenario meteorológico protagonizado por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, lo que ha provocado que en los últimos días el mapa de avisos se tiña de amarillos y naranjas por fenómenos costeros, fuertes rachas de viento y lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que este mal tiempo persistirá al menos hasta el sábado: “Tenemos por delante un fin de semana que nos va a mostrar las dos caras del otoño”, indicaba Rubén del Campo, portavoz del organismo público. Así, mientras que durante el viernes y el sábado habrá zonas del país donde el paraguas será un complemento indispensable, el domingo se espera un ambiente más estable.

Durante esta jornada, llegará un nuevo frente al país, dejando lluvias abundantes especialmente en el oeste de Galicia, pero que irán avanzando hasta alcanzar la mayor parte de la península Ibérica, a excepción de Cataluña y el sureste. “Se pueden formar tormentas en el interior, algo que no es muy habitual en el mes de noviembre”.

Así, son tres las comunidades autónomas en alerta amarilla por lluvias durante este viernes: Castilla y León, concretamente las provincias de Burgos y Soria; Galicia, en A Coruña y Pontevedra, y La Rioja, donde se esperan por lo menos una precipitación acumulada de 15 mm en una hora en la Ibérica riojana.

Evolución meteorológica para la semana de 3 al 9 de noviembre de 2025. (Aemet)

Lluvias “fuertes y persistentes” en Baleares

El frente alcanzará el sábado el este peninsular y el área mediterránea, dejando “precipitaciones abundantes” en el Cantábrico oriental, los Pirineos y Baleares. Con respecto al archipiélago, Rubén del Campo pide “mucha precaución”: “Podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo en la isla de Mallorca, donde en algunas zonas podrán superarse 100 l/m² en 12 horas y esto eventualmente podría dar lugar a alguna inundación o crecida de cauces“.

Además, mientras que el viernes no se experimentarán grandes cambios en las temperaturas, el sábado se espera un ligero descenso térmico: “Habrá algunas heladas en zonas de montaña de la mitad oeste y ciudades como Ávila o León amanecerán con unas temperaturas entre los 0 y los 2 grados”, explica el portavoz de la Aemet. “En ciudades del sur como Murcia, Cádiz o Alicante, a media tarde se superarán los 22 grados. En el resto, temperaturas propias de esta época del año”.

Una persona que lleva un
Una persona que lleva un paraguas debido a la lluvia que ha caído toda la noche en Madrid camina por una céntrica calle de la capital en la mañana de este miércoles. (Mariscal/EFE)

Cambio de tiempo el domingo

El 9 de noviembre se espera un tiempo estable, con ambiente frío en las primeras horas, provocando heladas en el interior de la mitad norte. También bancos de niebla extensos, pero que se disiparán al mediodía. Así, el domingo predominarán los cielos poco nubosos y solo se espera algún chubasco por la mañana en Baleares.

Sin embargo, por la tarde, la llegada de un nuevo frente podría dejar lluvias en Galicia y en zonas próximas. Esto provocará que el domingo haya alguna precipitación en Galicia, en el Cantábrico, en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura, pero ya con menos fuerza.

Con respecto a las temperaturas, en ciudades como Palencia, Salamanca, León, Burgos, Valladolid y Zamora se amanecerá con mínimas de entre 0 y -2 grados. En Madrid también hará frío en las primeras horas de la mañana, pero con un ambiente suave en a mediodía. En el Mediterráneo y el Guadalquivir se esperan temperaturas de 20 grados.

