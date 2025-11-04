España

La Aemet pronostica un cambio de tiempo por un frente: las lluvias se extienden por España y las temperaturas caen en picado

El organismo meteorológico activa los avisos en ocho provincias este martes, ante el escenario de viento, precipitaciones y oleaje

Guardar

El frío entra de lleno en España este fin de semana. Tras un mes de octubre cálido y poco lluvioso, con precipitaciones limitadas a zonas concretas del país, un frente atlántico que ya ha empezado a penetrar en la península provocará una bajada de los termómetros y fuertes lluvias acompañadas de granizo y tormenta que bañarán buena parte del país. La inestabilidad empieza este martes en el tercio norte, conforme detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente avanzará lentamente, provocando lluvias en Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León. En el oeste gallego, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y abundantes, acompañadas de tormenta e incluso granizo. El viento será otro factor relevante, con rachas muy fuertes en Galicia y el resto de regiones bañadas por el Cantábrico. De hecho, en la cordillera Cantábrica podrían alcanzar valores cercanos a los 120 kilómetros por hora.

Ocho provincias en alerta

Ante este escenario de viento, precipitaciones y oleaje, la Aemet ha activado los avisos en ocho provincias del norte peninsular, con Asturias en nivel naranja (“riesgo importante”) por viento de hasta 110 kilómetros por hora y olas. También hay avisos de nivel amarillo por viento en Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra), León, Cantabria (Liébana y Centro y valle de Villaverde), A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Las provincias con avisos por lluvias serán A Coruña y Pontevedra, con acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en oeste y suroeste de A Coruña, que también están en riesgo importante por oleaje.

Mapa de alertas meteorológicas de
Mapa de alertas meteorológicas de la Aemet para el 4 de noviembre de 2025. (Aemet)

En contraste, en los valles del este peninsular, donde las lluvias serán escasas o inexistentes. Se superarán los 20 grados de máxima en amplias zonas y los 25 grados en puntos del sur peninsular, en ciudades como Sevilla o Córdoba.

Bajan los termómetros y se extienden las tormentas

A partir del miércoles las lluvias empezarán a extenderse. El frente avanzará por el territorio, generando una jornada lluviosa en el oeste y centro de la península, aunque las precipitaciones no alcanzarán el mediterráneo peninsular ni Baleares. En el oeste, las lluvias serán abundantes y podrán ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo. Las zonas con mayor acumulación de agua serán Galicia y el entorno del sistema central, especialmente el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León.

En contraste, en los valles del este peninsular, donde las lluvias serán escasas o inexistentes, predominarán los bancos de niebla matinales, que podrían ser densos y dificultar el tráfico. Las temperaturas mínimas aumentarán, mientras que las máximas descenderán en el oeste. A pesar de este descenso, ciudades como Bilbao, Almería, Alicante o Córdoba rozarán los 25 grados, y las noches seguirán siendo cálidas en lugares como Palma, San Sebastián, Santander o Málaga, donde no se bajará de 15 grados.

Imagen de recurso de la
Imagen de recurso de la lluvia en Valencia. (Europa Press)

El jueves, el frente alcanzará el mediterráneo, con lluvias especialmente en el nordeste peninsular, es decir, en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. En estas áreas, las precipitaciones podrán ser “fuertes, persistentes e incluso ir acompañadas de tormenta y granizo. ”. Se prevén chubascos más dispersos en otras zonas del este, sobre todo en áreas montañosas, y la aparición de nieve a partir de 2.000 metros, descendiendo la cota hasta 1.500 metros en el norte. Este día se producirá un descenso acusado de las temperaturas en todo el territorio, especialmente en las áreas centrales y orientales, donde las máximas podrían bajar entre ocho y diez grados respecto al miércoles. Así, tras varios días cálidos, los valores térmicos se situarán en niveles normales para la época.

De cara al final de la semana, aunque con cierta incertidumbre en la previsión, podrían llegar nuevos frentes que afectarían principalmente al norte peninsular. Las temperaturas tenderán a subir, aunque las madrugadas serán frías. De hecho, la Aemet espera “las primeras heladas generalizadas en el interior norte peninsular”.

Temas Relacionados

TiempoTiempo en EspañaAemetMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años en Zaragoza: su pareja ya ha sido detenida

De confirmarse el caso, serían 35 las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año en España

La Policía Nacional investiga como

Alberto Sanz, adiestrador canino: “No todos los perros son adecuados para nuestro cachorro”

A través un vídeo de TikTok, el experto revela que es muy importante seleccionar con que perros relacionas a tu cachorro en sus primeros meses de vida

Alberto Sanz, adiestrador canino: “No

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

La revista ha dado a conocer este martes el nombre y patrimonio de las figuras más destacadas del panorama empresarial español, pero alerta de la ausencia de respresentación de sectores innovadores

Amancio Ortega lidera con 109.900

Violeta Mangriñán confiesa que ha pagado 10.000 euros en multas de tráfico: “No me digáis nada”

La creadora de contenido ha contado a través de sus redes sociales que ha tenido que abonar una gran cantidad de dinero debido a las infracciones de tráfico cometidas durante su estancia en Madrid

Violeta Mangriñán confiesa que ha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las fechas tras la marcha

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

Los cinco trabajos más demandados en Suiza, según un español que vive allí: “Se paga muy bien”

Un cura revela cuánto gana al mes: “Cobro menos de un sueldo mínimo”

Montse Bueno, 70 años, salió adelante tras la muerte de su marido y se compró un piso: “Me encuentro con muchas mujeres que se estancan cuando envejecen”

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals