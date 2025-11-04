La Aemet pronostica un cambio de tiempo por un frente: las lluvias se extienden por España y las temperaturas caen en picado

El frío entra de lleno en España este fin de semana. Tras un mes de octubre cálido y poco lluvioso, con precipitaciones limitadas a zonas concretas del país, un frente atlántico que ya ha empezado a penetrar en la península provocará una bajada de los termómetros y fuertes lluvias acompañadas de granizo y tormenta que bañarán buena parte del país. La inestabilidad empieza este martes en el tercio norte, conforme detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente avanzará lentamente, provocando lluvias en Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León. En el oeste gallego, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y abundantes, acompañadas de tormenta e incluso granizo. El viento será otro factor relevante, con rachas muy fuertes en Galicia y el resto de regiones bañadas por el Cantábrico. De hecho, en la cordillera Cantábrica podrían alcanzar valores cercanos a los 120 kilómetros por hora.

Ocho provincias en alerta

Ante este escenario de viento, precipitaciones y oleaje, la Aemet ha activado los avisos en ocho provincias del norte peninsular, con Asturias en nivel naranja (“riesgo importante”) por viento de hasta 110 kilómetros por hora y olas. También hay avisos de nivel amarillo por viento en Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra), León, Cantabria (Liébana y Centro y valle de Villaverde), A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Las provincias con avisos por lluvias serán A Coruña y Pontevedra, con acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en oeste y suroeste de A Coruña, que también están en riesgo importante por oleaje.

En contraste, en los valles del este peninsular, donde las lluvias serán escasas o inexistentes. Se superarán los 20 grados de máxima en amplias zonas y los 25 grados en puntos del sur peninsular, en ciudades como Sevilla o Córdoba.

Bajan los termómetros y se extienden las tormentas

A partir del miércoles las lluvias empezarán a extenderse. El frente avanzará por el territorio, generando una jornada lluviosa en el oeste y centro de la península, aunque las precipitaciones no alcanzarán el mediterráneo peninsular ni Baleares. En el oeste, las lluvias serán abundantes y podrán ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo. Las zonas con mayor acumulación de agua serán Galicia y el entorno del sistema central, especialmente el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León.

En contraste, en los valles del este peninsular, donde las lluvias serán escasas o inexistentes, predominarán los bancos de niebla matinales, que podrían ser densos y dificultar el tráfico. Las temperaturas mínimas aumentarán, mientras que las máximas descenderán en el oeste. A pesar de este descenso, ciudades como Bilbao, Almería, Alicante o Córdoba rozarán los 25 grados, y las noches seguirán siendo cálidas en lugares como Palma, San Sebastián, Santander o Málaga, donde no se bajará de 15 grados.

El jueves, el frente alcanzará el mediterráneo, con lluvias especialmente en el nordeste peninsular, es decir, en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. En estas áreas, las precipitaciones podrán ser “fuertes, persistentes e incluso ir acompañadas de tormenta y granizo. ”. Se prevén chubascos más dispersos en otras zonas del este, sobre todo en áreas montañosas, y la aparición de nieve a partir de 2.000 metros, descendiendo la cota hasta 1.500 metros en el norte. Este día se producirá un descenso acusado de las temperaturas en todo el territorio, especialmente en las áreas centrales y orientales, donde las máximas podrían bajar entre ocho y diez grados respecto al miércoles. Así, tras varios días cálidos, los valores térmicos se situarán en niveles normales para la época.

De cara al final de la semana, aunque con cierta incertidumbre en la previsión, podrían llegar nuevos frentes que afectarían principalmente al norte peninsular. Las temperaturas tenderán a subir, aunque las madrugadas serán frías. De hecho, la Aemet espera “las primeras heladas generalizadas en el interior norte peninsular”.