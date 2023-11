Sergio Dalma: “Me choca que un tío de Cáceres o de Valladolid cante como un latino”

Sergio Dalma, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

“Veo poca televisión, me gusta más leer”, dice Sergio Dalma (Sabadell, 1964). “Así descanso mucho mejor”, apostilla. El artista no requiere de melatonina o de ashwagandha para conciliar el sueño, le basta con no ver las noticias. No borra la sonrisa que mantiene durante toda la entrevista que concede a Infobae España, emocionado por poder presentar Sonríe porque estás en la foto, su álbum número veintidós. “No me imaginé que grabaría un segundo disco y fíjate”, indica.

Pese a llevar 34 años convirtiendo su rasgada voz en un monumento de la música nacional, Dalma (cuyo nombre real es Josep Sergi Capdevila Querol) admite estar nervioso por el lanzamiento, por la promoción y por la futura gira del álbum. “Ahora respiras y sólo queda el público”, señala. El sonido ochentero tiene un comeback especial en el nuevo proyecto musical del catalán, un disco en el que se reencuentra con “aquellos inicios, con esos años 80, pero con productores de ahora”, explica a este medio.

Te puede interesar: Maldita Nerea: “No sé cómo ha surgido el fenómeno de Iñigo Quintero, pero no me gustaría estar en su piel”

“Me emociona saber que he sido un artista muy cantado en los karaokes”, resume Dalma en una entrevista en la que se anima a opinar de las nuevas generaciones, de la importancia de vender el producto a la prensa y de la evolución que ha habido en Eurovisión desde 1991, año en el que representó a España con uno de los temas que marcan su carrera, Bailar Pegados. “Me alegra mucho la clara apuesta de Radiotelevisión Española por el Benidorm Fest. Se le está dando, por fin, importancia a un festival que se ha convertido en la Super Bowl de la música”, indica.

Rodeado de imágenes que resumen tres décadas de trayectoria profesional, Sergio Dalma es un artista capaz de convertir una formalidad en una conversación natural. Con una larga melena azabache, con chupa de cuero o sin ella, el intérprete, al igual que el mar con los delfines, sigue pegado a la música.

Te puede interesar: J Noa, la sensación dominicana del rap: “He visto hasta a chinos cantando dembow”

Sergio Dalma, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

Pregunta. Disco veintidós, que se dice pronto.

Respuesta. Yo empecé a los 16 años cantando en salas de fiesta de Barcelona con orquestas y me acompañaba mi padre porque era menor de edad. Me sentía el hombre más feliz del mundo porque estaba haciendo lo que me gustaba. Cuando grabé mi primer disco dije: ‘¿Pero esto qué es? ¡Qué locura!’. No me imaginaba que habría un segundo y, fíjate, hemos llegado al número 22. Miro para atrás y pienso que ha valido la pena, pero ha pasado muy deprisa.

P. ¿Cuáles son los más importantes de tu carrera?

R. Hay discos que, personalmente, me han gustado mucho a nivel de músico, pero quizá el público no los ha preferido tanto. Recuerdo uno que grabé en Milán, Historias normales, que, por una serie de desavenencias con la compañía, no se le dio la promoción que tocaba, pero que yo disfruté muchísimo porque trabajé con músicos americanos, ingleses e italianos. Vía Dalma fue un regalo para aquella generación que me dio a conocer aquellas canciones. Si ahora empezara te diría casi todos. Ahora que me he puesto a revisarlos para preparar la gira, desde el primer disco hasta la actualidad, te das cuenta que cada uno te traslada a una etapa de tu vida o te recuerda a una serie de personas o momentos puntuales.

Te puede interesar: Camilo: “Cuando voy al estudio me lo paso de puta madre, sea esa canción peor o mejor que la que hace la inteligencia artificial”

P. ¿Es más sencillo labrarse una carrera como músico estos días, con TikTok y las redes sociales en el meollo, con respecto a cuando comenzaste con 16 años? Ahora, desde el sofá, puedes ser número uno global.

R. Era distinto antes, necesitabas llamar a una compañía de discos y que les gustara lo que hacías. Ahora, evidentemente, ha cambiado, pero es lógico porque todos hemos cambiado. Siempre pienso que, donde hay talento, al final tiene que salir por algún lado. No sé si es más fácil. Que a lo mejor tienes más vías, puede ser, pero tampoco es tan sencillo. Pueden salir muchos artistas, pero luego el público es el que decide. Siempre digo que he tenido la suerte de tener unos seguidores muy fieles, pero ahora todo es muy cambiante.

“Pueden salir muchos artistas, pero luego es el público el que decide. [...] He tenido la suerte de tener unos seguidores muy fieles, pero ahora todo es muy cambiante”

Entrevista a Sergio Dalma.

P. Al haber tantas propuestas musicales, ¿es más complicado que los seguidores sean fieles a las carreras de sus artistas predilectos? En tu caso, por ejemplo, son 34 años.

R. El público ahora es muy volátil, es muy rápido, es muy inmediato. Si ahora saliera Sergio Dalma sería complicado tener ese público fiel. En mi caso se ha mantenido, hemos crecido juntos. Se ha sumado un público joven, pero ha sido de forma espontánea, no porque yo tenga una pretensión de llegar a ellos.

P. Siempre has sido muy sensible con tus letras. Un romántico empedernido, vaya.

R. Tuve una época en la que mucha gente me decía que mis canciones eran muy tristes. Siempre me he mostrado como yo soy, porque al final, cada disco es una radiografía del estado anímico y emocional de cada momento. Si pones la radio, sigue habiendo muchas canciones de amor y desamor, ahora más picantes y atrevidas, a veces incluso irrespetuosas.

Te puede interesar: Joaquina, la nueva generación del pop latino: “Shakira y Taylor Swift han abierto muchas puertas hablando de sus vivencias personales”

P. ¿Cómo valoras la expansión que ha habido de la música en español en los últimos diez años?

R. Es el segundo idioma más hablado, ¿no? Tiene su lógica. Antes nosotros íbamos a hacer las Américas, como se decía entonces, y siempre nos recibían con los brazos abiertos. En cambio, era muy difícil que los artistas latinos tuvieran, en España, promoción y cabida. Ahora ya han venido todos, lo cual es bueno, porque nos ha enriquecido y el público tiene la oportunidad de escuchar lo que se hace allí. A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que un tío de Cáceres o de Valladolid cante como un latino. Me choca. Si a mí me catalogan como latino porque canto en español, muy bien, pero de joven mamé otro tipo de música, crecí con las canciones italianas y francesas. Efectivamente hay un efecto latino en la música que es es bienvenido, y yo lo valoro, pero no hago música latina.

“No soy un artista latino, de joven mamé otro tipo de música, crecí con las canciones italianas y francesas”

Sergio Dalma, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

P. Hablando de música latina, no sé si pudiste ver los Latin Grammy celebrados en Sevilla y cómo Rosalía y Rauw Alejandro emplearon la música como vehículo para dedicarse unas cuantas pullas tras su ruptura.

R. ¿No crees que eso solamente lo ven los medios? ¿Sabes qué es lo que más pena me da? Que el resumen de los Latin Grammy sea ese: que si Rosalía le tira pullas a Rauw Alejandro, que si Rauw Alejandro le tira pullas a Rosalía, las críticas porque hizo un tema de Rocío Jurado.... Rosalía es una mujer valiente, una artista a la que no le hace falta todo esto.

P. Bailaste pegado a Eurovisión en 1991, ¿cómo valoras la creación del formato del Benidorm Fest?

R. Me alegra mucho esa clara apuesta de Radiotelevisión Española por el Benidorm Fest, porque se le está dando, por fin, importancia a un festival que se ha convertido en la Super Bowl de la música. Es un espectáculo más que nunca. Cuando yo fui en el año 1991, aquello parecía un festival de fin de curso comparado con cómo es ahora y, sobre todo, con cómo está respondiendo la gente. Es una plataforma para los artistas jóvenes que puede tener mucha trascendencia a nivel internacional.

Te puede interesar: Peso Pluma, el fenómeno de voz nasal y corte mohicano, convierte el WiZink en una celebración del corrido tumbado y de la cultura mexicana

P. En el momento de tu carrera en el que te encuentras, ¿con qué estás más cómodo en lo referente al proceso de creación de un álbum?

R. La promoción me encanta. Llevo muchos meses encerrado en el estudio y ahora quiero dar a conocer el trabajo. Gracias a vosotros lo podré dar a conocer para que la gente pueda comprar el disco. También la gira, aunque me pongo muy nervioso antes de salir al escenario, cada vez más, pero soy feliz porque es el momento de reencontrarte con el público, de cantar las canciones y de hacer que cada día suenen distintas. Un disco lo grabas y se queda ahí de por vida, por eso no lo escucho luego, porque lo cantaría de forma distinta al cabo de un tiempo.

“Eurovisión se ha convertido en la Super Bowl de la música, es un espectáculo. Cuando yo fui parecía un festival de fin de curso”

Sergio Dalma, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

P. Entonces eres como esos actores que luego no se ven en las películas que interpretan.

R. Escucho mis canciones ahora que preparamos la gira, pero si no, no lo hago. Por eso hago tan mal los playback en televisión, porque no me acuerdo cómo grabé ese tema.

P. Me llama la atención que digas que te gusta la promoción. Las nuevas generaciones de artistas se mueven mucho por redes sociales y parece que ya no les resulta tan imprescindible hablar con la prensa.

R. ¿Sabes qué ocurre? Que yo siempre lo he entendido así. Antes nos pateábamos toda España en coche y íbamos a cada radio a hacer la promoción. Yo viví aquello y no lo sé hacer de otra forma.

“Me emociona saber que he sido un artista muy cantado en los karaokes, eso es ser popular”

P. ¿Tu particular voz te hizo diferente al resto de artistas?

R. Es importante porque, cuando escuchas a alguien, rápidamente identificas su voz. Yo venía de cantar en salas de fiesta con orquesta y cantábamos de todo: un pasodoble, un corrido mexicano, un tango o las canciones que sonaban en la radio. Intentabas imitar aquellas voces. Me marcó tanto aquella música italiana que escuchaba de pequeño, me llamaban mucho la atención aquellas voces rotas, era algo muy nuevo. Cuando sacamos el primer disco me decían: ‘¿Cómo es que hablas tan bien el español?’. Se pensaban que era italiano. Si hubiera cantado en inglés, no habrían hecho esa comparación.

P. ¿Si tuvieses que cantar una canción tuya en un karaoke, qué tema escogerías?

R. Si yo te dijera que una vez fui a un karaoke e hice el ridículo. No estaba en mi tono la canción. Me emociona saber que he sido un artista muy cantado en los karaokes. Mucha gente ha interpretado mis canciones y eso es ser popular. Además, la gente lo canta intentando imitarme.