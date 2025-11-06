Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

“Tener un hijo en España es misión imposible”, afirma Sebastián Ramírez, abogado que ha compartido un vídeo a través de su cuenta de TikTok para hablar de una problemática que cada vez afecta más a la sociedad española. Se dice que las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, pero apenas se menciona las dificultades a las que se enfrentan en caso de tenerlos. Ramírez sostiene que la situación actual es “un problema grave” que debería preocupar tanto a los ciudadanos como a las instituciones.

En su vídeo, el abogado apoya su afirmación con un dato que considera revelador: “Tener un hijo en 2025 le cuesta a sus padres más de 300.000 euros desde que nace hasta que se emancipa”. A partir de esa cifra, Ramírez plantea una reflexión más amplia sobre la falta de nacimientos en el país y las consecuencias de esta tendencia.

“En España no nacen niños o porque los jóvenes no quieren o porque no pueden”, explica, señalando que la decisión de no formar una familia no siempre responde a una cuestión de elección personal, sino también a una realidad económica cada vez más restrictiva. Según argumenta, los bajos salarios, el precio de la vivienda y la precariedad laboral son factores que dificultan la emancipación y, en consecuencia, la posibilidad de tener descendencia.

La pirámide poblacional está al revés

Pirámide poblacional. (Canva)

Ramírez enmarca su análisis en un contexto demográfico preocupante. “La pirámide de población perfecta nos indica que tiene que haber una base grande de jóvenes y niños y cada vez más estrecha conforme va avanzando la edad. En España tenemos todo lo contrario”, advierte. Según su descripción, la población joven se reduce progresivamente mientras que el número de personas mayores continúa aumentando, una tendencia que califica de “insostenible”.

El abogado recuerda que el sistema de pensiones español se basa en la aportación de los trabajadores en activo, pero alerta de que este modelo se encuentra en riesgo. “El pago de las pensiones antes era perfectamente normal y asumible. Ahora cada vez lo será menos y el verdadero problema será cuando toda esta generación se jubile”, señala. A su juicio, el desequilibrio entre cotizantes y pensionistas podría poner en jaque las finanzas públicas si no se toman medidas a tiempo.

“Los jubilados cobran más que los jóvenes”

Otro grave problema de la economía española actual es el cobro de pensiones en comparación con los salarios de los jóvenes del país. Tal y como afirma el abogado: “Los jubilados cobran más que los jóvenes menores de treinta y cinco”. Para él, esta brecha salarial refleja un “grave problema” estructural que impide a las nuevas generaciones acceder a la estabilidad económica necesaria para formar una familia. “La gente joven no puede permitirse tener hijos”, concluye, aludiendo a la falta de recursos como uno de los principales frenos al crecimiento demográfico.

Además, Ramírez advierte que esta combinación de factores —una baja natalidad y una población envejecida— podría llevar a una situación crítica. “Teniendo esto presente, añadido a esta pirámide de población en la cual tendremos un problema grave en un futuro, es un sistema totalmente insostenible”, afirma. Según su pronóstico, la presión sobre el sistema de pensiones aumentará en los próximos años. “El sistema no va a poder asumir esta carga tan grande”, asegura, advirtiendo incluso que, llegado el momento, “el Estado puede implosionar, es que no puede aguantar más”.