El precio de la vivienda frena la emancipación juvenil en España: el 39% de los menores de 35 años busca vivienda, pero solo el 19% logra comprar o alquilar

Las dificultades económicas y la escasez de inmuebles adecuados están redefiniendo las aspiraciones y trayectorias vitales de quienes buscan independizarse

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Dos personas observan inmuebles en
Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma de Mallorca (Matias Chiofalo / Europa Press)

Acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil en España. Sobre todo para colectivos vulnerables, como familias con bajos recursos y, en especial, los jóvenes. Y es que, según el último informe de Fotocasa Research, Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025, el 39% de los menores de 35 años ha intentado acceder al mercado de la vivienda, bien sea para comprar o alquilar, pero solo el 19% consiguió su objetivo. El alto precio de los inmuebles, la escasez de oferta y la falta de ahorro complican la emancipación, lo que lleva a muchos a posponer la compra y optar por el alquiler como alternativa principal.

Aun así, según los datos del informe, correspondientes a febrero de 2025, la participación de los jóvenes, aunque sin tener el final deseado, se ha estabilizado tras varios años de caídas. En 2022, el 48% de los menores de 35 años había realizado alguna acción en el mercado de la vivienda, porcentaje que descendió al 41% en 2023 y al 40% en 2024, manteniéndose en ese nivel en la actualidad.

Esta estabilización se observa tanto en la compraventa como en el alquiler, aunque con ligeras variaciones: el 25% de los jóvenes ha participado en el mercado del alquiler y el 22% en el de compraventa. La actividad es especialmente intensa entre los jóvenes adultos, de 25 a 34 años, donde el 47% ha interactuado con el mercado en el último año, frente al 30% de quienes tienen entre 18 y 24 años.

Más de seis de cada diez jóvenes creen que el precio de la vivienda es la principal barrera para acceder a un hogar

El informe de Fotocasa Research concluye que el principal obstáculo para acceder a una vivienda es el precio. El 63% de los jóvenes que no han conseguido comprar o alquilar atribuye su situación a que los precios no encajan con su presupuesto. Además, cerca del 40% señala la falta de oferta deseada o la dificultad para encontrar inmuebles que se adapten a sus necesidades.

La falta de ahorro también pesa: el 46% de quienes posponen la compra lo hace por no disponer de fondos suficientes, mientras que el 42% menciona la situación económica o laboral como impedimento. Estos problemas se agravan entre los jóvenes de 25 a 34 años, quienes ven cada vez más difícil encontrar viviendas adecuadas.

Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)

Ante estas barreras, el alquiler se consolida como la opción más escogida entre los jóvenes. El 47% de los demandantes busca exclusivamente vivienda en alquiler, frente al 39% que se centra en la compra. La situación económica es el motivo principal para decantarse por el arrendamiento: el 44% de los jóvenes afirma que no puede comprar por falta de recursos.

Otros factores relevantes son la movilidad laboral (25%), la espera a una bajada de precios (22%) y la flexibilidad que ofrece el alquiler (18%). Asimismo, el 11% de los jóvenes opta por el alquiler tras un empeoramiento de su situación laboral, una tendencia que ha crecido respecto al año anterior.

Pero, a pesar de las dificultades, el deseo de adquirir una vivienda no desaparece. Seis de cada diez jóvenes que no han comprado ni intentado comprar en el último año, prevén hacerlo en los próximos cinco años, según el análisis. Este porcentaje ha aumentado respecto a 2024, y dentro de este grupo, el 19% espera comprar en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, el 28% mantiene la compra como una opción a más largo plazo, y solo uno de cada diez descarta la adquisición tanto a medio como a largo plazo. Entre quienes posponen la compra, la falta de ahorro, la situación económica y los altos precios son los motivos más citados.

Solo el 30% de los jóvenes es propietario de una vivienda, cinco puntos menos que en 2023

El perfil socioeconómico de los jóvenes demandantes de vivienda muestra algunas diferencias, según el tipo de operación. Entre quienes buscan comprar, predominan los hombres (54%) y la edad media es de 29 años, mientras que en el alquiler hay una ligera mayoría de mujeres (52%) y la media de edad baja a 27 años. El nivel de ingresos es más bajo entre los inquilinos: el 39% no supera los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% de los compradores. Además, el 66% de quienes buscan comprar se sitúa en un nivel socioeconómico alto o medio alto, porcentaje que desciende al 57% entre los demandantes de alquiler.

El 47% de los jóvenes
El 47% de los jóvenes demandantes de vivienda busca exclusivamente alquiler, frente al 39% que se centra en la compra. (Montaje Infobae)

Por otro lado, las motivaciones personales también influyen en la búsqueda de vivienda. El 34% de los jóvenes activos en el mercado inmobiliario lo hace con el objetivo de independizarse, mientras que el 32% busca mejorar su vivienda actual y el 31% quiere vivir en pareja. Los cambios en el lugar de trabajo o estudios impulsan al 22% a buscar una nueva residencia. En cuanto al uso previsto, el 86% de los jóvenes que buscan vivienda pretenden convertirla en su residencia habitual, mientras que solo un 10% la destinaría a segunda residencia y un 6% la considera una inversión.

El informe también destaca una disminución en el porcentaje de jóvenes propietarios en los últimos dos años, pasando del 35% en 2023 al 30% en 2025. Esta caída es más acusada entre los jóvenes adultos de 25 a 34 años, donde el 32% posee una vivienda, frente al 38% de hace dos años. La mayoría de los jóvenes propietarios utiliza su vivienda como residencia principal (91%), mientras que el uso como segunda residencia o para alquiler a terceros ha disminuido.

Por último, desde Fotocasa destacan que para un 83% de los jóvenes, el precio es el factor más valorado. La proximidad de los servicios y el número de habitaciones también son aspectos relevantes, mientras que la disponibilidad de piscina, la cercanía a colegios o la existencia de trastero son aspectos menos importantes.

