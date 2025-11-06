¿No sabes que ver? Top 10 Netflix España: conoce el ranking de las películas favoritas del momento

La vida rutinaria de un solitario anciano que vive en un pequeño pueblo se pone patas arriba cuando se hace amigo del alienígena que se estrelló en su jardín. Crédito: (Netflix)

Netflix ha superado los 301 millones de suscriptores y continúa incrementando su audiencia desde su creación en 1997, a excepción de una ligera baja durante los primeros seis meses de 2022. Reconocida como la plataforma de streaming más conocida a nivel global, en Netflix España se han producido recientes cambios en el top de popularidad de películas.

El catálogo actual incluye desde comedias románticas y títulos de acción, hasta largometrajes animados, de suspenso, documentales y producciones independientes, ofreciendo una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix España

1. Jules

"Jules" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en España. (Netflix)

Un platillo volador aterriza en el patio trasero de un anciano de los suburbios con problemas de memoria, que forma un vínculo con el alienígena asustado que está dentro.

2. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

3. Maldita suerte (Ballad of a Small Player)

Trailer de "Maldita suerte" (Netflix)

En los deslumbrantes casinos de Macao, un jugador que huye de su pasado queda fascinado por una enigmática mujer en la mesa de bacará.

4. Navidad bajo las luces (Christmas Under the Lights)

"Navidad bajo las luces" se mete en el ranking de las mejores películas del momento en la plataforma en España. (Netflix)

Tras aceptar ayudar a su hermano con la tradición navideña de su fallecida madre, Emily prepara un espectáculo de luz con un carismático amigo.

5. Aileen: La reina de las asesinas en serie (Aileen: Queen of the Serial Killers)

Aileen Wuornos es un caso excepcional: una mujer convertida en asesina en serie. De los abusos en la infancia a las confesiones en prisión, este documental revisita su historia.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

7. Nuestra historia de Navidad (Our Holiday Story)

"Nuestra historia de Navidad" se cuele en el top 10 de las películas más vistas en la plataforma en España. (Netflix)

Cuando su hija y su novio les visitan en Navidad, una pareja relata cómo, sin saberlo, se enamoraron de su peor rival.

8. Todo lo que deseo para Navidad (All I Need for Christmas)

"Todo lo que deseo para Navidad" se mete en el listado de las producciones más vistas por el público de Netflix en España. (Netflix)

En Navidad, una cantante que no acepta el mundo digital conoce a un informático cuyo trabajo le irrita, hasta que sus diferencias los unen.

9. La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10)

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista (Keira Knightley) ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. (Netflix)

10. 50/50

"50/50" logra meterse en el ranking de las mejores películas para disfrutar en Netflix España. (Netflix)

La trama, basada en hechos reales, retrata la vida de un joven de 27 años que recibe el diagnóstico de cáncer y enfrenta el desafío de superar la enfermedad dentro del género de la comedia.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.