España

La cultura laboral ’996′ que viene de China y se aleja de las jornadas de 8 horas: la Generación Z es su mayor enemigo

Un estudio ha encontrado importantes consecuencias en los empleados más jóvenes tras un estudio basado en 676 encuestas

Guardar
La cultura laboral ’996′ que
La cultura laboral ’996′ que viene de China y se aleja de las jornadas de 8 horas (Pexels)

La posibilidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial se ha desvanecido por completo, desde que en el mes de septiembre, PP, Vox y Junts impidieron que la propuesta progresase en el Parlamento. Aunque, el Ejecutivo ha declarado que planea retomar el asunto en el futuro, el hecho es que, por el momento, está paralizado. Algo que contrasta con la mecánica del ‘996′ de China y que ahora genera bastante incertidumbre e inquietud que está generando en muchas empresas.

Este modelo laboral se aleja de las jornadas de 8 horas que durante décadas se han considerado el estándar internacional. El ’996′ obliga a empleados a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días por semana, sumando 72 horas cada semana. La práctica, especialmente difundida en empresas tecnológicas y otros sectores urbanos, ha desencadenado un amplio debate sobre sus riesgos, particularmente en la salud mental de la generación más joven.

Un estudio, basado en encuestas a 676 trabajadores de la Generación Z — nacidos entre 1995 y 2012 — de sectores como tecnología, finanzas, construcción, medios y educación, ha diagnosticado los efectos de estas largas jornadas -que apoyan magnates de Silicon Valley o multimillonarios como Jack Ma, el cofundador del sitio de compras por internet Alibaba-. Sin embargo, los testimonios de los más jóvenes en la investigación, publicada en 2023 en la revista Humanities and Social Sciences Communications, ayudan a dimensionar los desafíos bajo condiciones laborales tan exigentes, en un país que hoy redefine el concepto de progreso económico y social.

La cultura laboral ’996′ que
La cultura laboral ’996′ que viene de China y se aleja de las jornadas de 8 horas (Pexels)

Cómo afecta este modelo a la Generación Z

Frente a las últimas tendencias de países del norte europeo al adoptar la semana laboral de cuatro días -con las que se han obtenido numerosos beneficios tanto para trabajadores como empresas-, el estudio realizado por realizada por Xuelin Chen, Mohammad Masukujjaman, Abdullah Al Mamun, Jingzu Gao y Zafir Khan Mohamed Makhbul, ha desgranado los efectos contraproducentes para la salud de los empleados y la productividad de la empresa.

El análisis estadístico ha permitido así identificar que la ’996 work culture’ y la sobrecarga de trabajo “influyen indirectamente en el malestar psicológico de los trabajadores de la Generación Z en China”; lo que hace que los trabajadores muestren síntomas como la ansiedad o la depresión. De esta forma, las largas jornadas y la presión constante no solo agotan físicamente, sino que también deterioran la salud mental de los jóvenes: “Las horas extras se han asociado con una disminución de la satisfacción y la productividad de los empleados”, determinan.

Y es que, el disfrute del tiempo libre es algo primordial para los jóvenes; por lo que “si los trabajadores de la Generación Z tienen una carga de trabajo excesiva, tienden a experimentar insatisfacción laboral”. Y con ello otras consecuencias a nivel físico y psicológico. Por el contrario, cuando los jóvenes trabajadores sienten que pueden crecer profesionalmente y que su esfuerzo se recompensa de manera adecuada, su satisfacción aumenta y el riesgo de malestar disminuye.

Aun así, no se han encontrado diferencias significativas en los efectos según género o nivel educativo. Pero sí ha detectado que los empleados con menos de dos años en la empresa son más vulnerables al impacto del agotamiento laboral sobre el malestar psicológico. Además, quienes perciben ingresos más bajos valoran especialmente las oportunidades de desarrollo profesional como fuente de satisfacción.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

La realidad de las horas extra en China

Esta mecánica tiene sus raíces en las políticas económicas implementadas en China desde la década de 1970, coincidiendo con el proceso de apertura hacia países occidentales. En el contexto de una economía en vías de desarrollo y con el objetivo de superar la pobreza, las horas extra pasaron a ser habituales. Trabajar sin interrupciones se percibía como una condición necesaria para lograr una ventaja competitiva en los primeros años de crecimiento económico del país.

No obstante, parte de la fuerza laboral joven en China expresa su rechazo al modelo ’996′ al considerar que dificulta lograr un equilibrio entre vida laboral y personal. Y es que, obviamente, quienes trabajan bajo este esquema cuentan con muy poco tiempo para actividades fuera del trabajo más allá de los desplazamientos y el descanso nocturno; lo que genera una sensación continua de cansancio y presión. Como respuesta, ha surgido la tendencia Ying flat, conocida como “tumbarse” o “acostarse”, a través de la cual muchos trabajadores manifiestan su desacuerdo con una cultura que prioriza el esfuerzo extremo y las jornadas prolongadas, según recoge Daxue Consulting.

A pesar de que esta técnica se usa en muchas grandes empresas, la normativa vigente de la República Popular China lo prohíbe. La legislación establece que la jornada laboral diaria no puede ser superior a 8 horas y que el total semanal no debe exceder, en promedio, las 44 horas. Además, solo se permiten hasta 36 horas extra al mes. En la práctica, el cumplimiento de estas disposiciones no siempre se cumple. Por lo que muchas veces, las horas adicionales no se reportan ante los departamentos de recursos humanos y que impide que los empleados reciban el pago correspondiente por ese tiempo.

Temas Relacionados

EmpleoChinaJornada laboralSobrecarga LaboralEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El bar de vinos naturales en el barrio valenciano de Patraix que es una de las mejores aperturas del año

El servicio, la estética y la propuesta gastronómica de Barbaric han hecho de esta una visita imprescindible para aquellos que busquen probar cosas nuevas en la capital de la Comunidad Valenciana

El bar de vinos naturales

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

Andalucía sería la región que experimentaría la mayor reducción relativa de su deuda, con una rebaja equivalente al 8,6% de su PIB

La reducción de la deuda

Las cartas y el dinero que recibe Nicolas Sarkozy tras dos semanas en prisión: “Nunca han visto nada igual”

La entrada en prisión de Nicolas Sarkozy, el primer expresidente francés encarcelado desde 1945, ha provocado una oleada inédita de apoyos y donativos que inundan la cárcel de la Santé, donde cumple condena bajo un régimen de aislamiento y vigilancia especial

Las cartas y el dinero

El patrimonio millonario de Joaquín Sabina: un refugio bohemio en La Latina, una propiedad en Cádiz y tres sociedades

El artista jiennense es uno de los grandes nombres de la discografía española

El patrimonio millonario de Joaquín

El papel de EEUU en la decisión de la ONU sobre el Sáhara Occidental: Trump se puso del lado de Marruecos en 2020 y ahora ha impulsado la votación

Todo comenzó con los Acuerdos de Abraham, donde intercambiaron los reconocimientos del Sáhara marroquí e Israel

El papel de EEUU en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las Fuerzas Armadas españolas tienen

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

ECONOMÍA

La reducción de la deuda

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

La venta de pisos se desacelera: los precios desorbitados y la falta de oferta ahuyentan al comprador, pese a la mejora del empleo y los salarios

José Elías, empresario: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”