España

Adiós al bidé: alternativas que están de moda y que son muy fáciles de instalar

Las nuevas tendencias en baños han desterrado el bidé y han traído alternativas como la ducha higiénica y los inodoros inteligentes, soluciones que ahorran espacio y modernizan la higiene en los hogares españoles

Guardar
Adiós al bidé: esta es
Adiós al bidé: esta es la alternativa que está de moda y que es muy fácil de instalar

El bidé fue durante décadas un habitual en los baños españoles. Hubo una época en la que gran parte de los hogares lo consideraban imprescindible y muchas viviendas de nueva construcción lo incluían entre los elementos básicos. El paso del tiempo y los nuevos hábitos de vida han relegado al bidé a un segundo plano, de modo que en las construcciones más recientes ya resulta difícil encontrarlo y para muchos jóvenes se ha convertido en un auténtico desconocido. El progresivo abandono del bidé podría tener que ver también con la falta de espacio en las casas actuales.

La función con la que nació nunca admitió dudas: permitir el lavado de las partes íntimas después de usar el inodoro. Sin embargo, la tecnología y las tendencias en interiorismo han impulsado alternativas más compactas y funcionales. Una de las más extendidas es la ducha higiénica, muy habitual en Japón y cada vez más común en viviendas de España. Este dispositivo, formado por un tubo flexible y un cabezal cromado, cumple el mismo cometido y libera espacio en el baño. El sistema es sencillo: el pulverizador se conecta a la toma de agua del inodoro o del lavabo y, al pulsar un botón, proporciona una limpieza íntima rápida y eficaz.

Una ducha higiénica (Adobe Stock)
Una ducha higiénica (Adobe Stock)

Su aceptación se explica por sus ventajas: no necesita desagüe propio, no acumula cal ni bacterias y puede integrarse en cualquier estilo de baño gracias a su diseño discreto. Instalarlo solo lleva unos minutos y muchos modelos ni siquiera requieren modificar el pavimento ni los azulejos. Además, su uso reduce el consumo de papel higiénico, con un impacto positivo sobre el medioambiente. En algunos modelos, el pulverizador va integrado en el inodoro.

Pese a todo, dejar atrás el bidé no implica renunciar al confort ni a la limpieza. Para quien quiera una solución todo en uno, el inodoro japonés es una buena alternativa: incorpora una boquilla que lanzan un chorro de agua al accionar un botón, muy similar al funcionamiento clásico del bidé, pero integrado en la tapa del inodoro. Los modelos recientes ofrecen ajustes de temperatura, presión y orientación del agua e, incluso, cuentan con opciones como sistemas de secado o iluminación para facilitar el uso nocturno. Eso si: este tipo de inodoros requiere toma eléctrica para las prestaciones adicionales.

Quienes buscan opciones más económicas y fáciles de instalar encuentran en las tapas del tipo japonés una alternativa muy práctica. Se colocan sobre el inodoro convencional y aportan las funciones de lavado mediante boquillas retráctiles. Existen modelos automáticos y también mecánicos, que funcionan únicamente con la presión del agua y prescinden de electricidad. Resultan sencillos de limpiar y permiten elegir entre diferentes posiciones y presiones del chorro.

La ducha higiénica, o bidé de mano, se postula como la aliada perfecta para baños pequeños. Este accesorio se instala junto al inodoro y se conecta a la cisterna o directamente a la tubería. Funciona como un pulverizador manual, útil tanto para la higiene íntima diaria como para la limpieza del propio inodoro o de otras zonas del baño. De este modo, las alternativas modernas reinventan la higiene doméstica y se abren camino en los hogares.

Temas Relacionados

AseoInodoroHigieneHigiene PersonalHogarBañoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los descansos a los que tienes derecho en tu trabajo y son innegociables”

El experto destaca que debe haber al menos 12 horas pausa entre jornadas y un parón semanal obligatorio

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Un padre pide a los tribunales quitar una pensión de 200 euros a su hija: el juez se la retira por romper la relación con su progenitor de forma “radical” sin motivos

La Audiencia de Navarra rechaza el recurso de la madre y ratifica que fue la hija quien decidió cortar todo contacto con su padre, sin que existan pruebas que justifiquen su actitud

Un padre pide a los

La ruta de senderismo más bonita de Cantabria: entre calas salvajes y enclaves costeros

Este espectacular litoral de 20 kilómetros entre Santander y Miengo combina playas de ensueño, acantilados únicos y riqueza geológica

La ruta de senderismo más

De la carta de López Obrador al “primer paso” de Albares: cronología de la tensión entre México y España

Este viernes, el ministro de Exteriores reconoció “el dolor y la injusticia” de lo ocurrido hace cinco siglos durante la Conquista. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, celebró el gesto como “un primer paso”

De la carta de López
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía identifica al hombre

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 noviembre

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los descansos a los que tienes derecho en tu trabajo y son innegociables”

Un padre pide a los tribunales quitar una pensión de 200 euros a su hija: el juez se la retira por romper la relación con su progenitor de forma “radical” sin motivos

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”