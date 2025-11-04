La reina Letizia, ‘obligada’ a esconder su vestido de Pertegaz más bonito debido al frío de Madrid

Los reyes Felipe y Letizia junto al sultán de Omán. REUTERS/Susana Vera

Madrid se ha vestido de largo para la recepción oficial con honores del sultán de Omán, un acto presidido por los reyes Felipe y Letizia que se ha celebrado en el Patio de la Armería del Palacio Real. Si bien los reyes han tenido otras visitas en este año, esta es la más especial, pues no solo es la primera visita de Estado del omaní a España desde su ascenso al trono, en 2020, también significa la vuelta de estas ceremonias oficiales que tanto se echaban de menos.

Cabe recordar que para llegar hasta este día ha hecho falta esperar, pues la visita estaba inicialmente programada para el pasado mes de mayo. Sin embargo, el fallecimiento de la suegra del sultán obligó a retrasarlo todo. En aquella ocasión estaba además confirmada la presencia de Sayyida Ahad bint Abdullah, la primera mujer del sultán, quien en esta ocasión ha causado baja.

Eso no significa que el sultán haya llegado solo, ni mucho menos, pues ha estado acompañado por una amplia delegación oficial de representantes institucionales y altos funcionarios. Cabe recordar que Omán es una monarquía absoluta y el sultán es tanto el jefe del Estado como del Gobierno, pues gobierna por Decreto y es él mismo quien nombra a su gabinete.

El rey Felipe VI, y la reina Letizia, durante la recepción con honores militares al sultán de Omán. (EFE/ Mariscal)

El sobrio vestuario de la reina Letizia

Siempre correcta, la reina Letizia ha rescatado de su vestidor un conjunto de lo más acorde para la cita. Pese a que ha sido un días soleado, el ambiente ha estado también muy frío y por ello ha reaparecido con un abrigo de estreno, de color negro y estilo batín que lucía anudado a la cintura.

Si bien lo llevaba bien cerrado, por el cuello asomaba una lazada bien reconocible, la de un vestido de Pertegaz que estrenó en 2019 y que es de los más de su vestidor. Se trata de una pieza de color gris, cuello alto y manga larga que destaca por estar decorado con flores rosadas, blancas y negros.

Lo ha conjugado con unos cómodos zapatos de Magrit, también en negro, con tacón bajo, y un bolso a tono de Carolina Herrera, concretamente el modelo Victoria Insignia. En cuanto a las joyas ha optado por unos sencillos pendientes de diamantes y su anillo de Coreterno.

Los reyes Felipe y Letizia junto al sultán de Omán. (EFE/ Mariscal)

Cena de gala en el Palacio Real

El acto más señalado de esta visita de Estado se celebrará esta tarde, a las 20.00 horas, en el palacio Real de Madrid. El conjunto histórica abrirá sus puertas para celebrar una cena de gala ofrecida por los reyes en honor del sultán Haitham Bin Tarik.

Una oportunidad única para ver a Letizia en todo su esplendor, pues previsiblemente lucirá uno de sus grandes vestidos junto a una de las tiaras del joyero real.

Reencuentro entre Leonor y Letizia. (EFE)

La última vez que el Palacio madrileño abrió sus puertas para un evento similar fue el 3 de mayo de 2023, cuando los reyes ofrecieron un banquete al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con motivo de su visita oficial. Aquel día, la mujer de Felipe VI eligió la diadema Rusa, por lo que se supone que hoy optará por otra pieza del ajuar.