La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Tiene una dotación de 26 personas y dispone de una autonomía de 12 días de navegación

Patrullero 'Medas' de la Armada
Patrullero 'Medas' de la Armada (Ministerio de Defensa)

La Armada Española ha desplegado el patrullero de vigilancia de zona ‘Medas’. Esta misión tiene el objetivo de fortalecer la presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional, dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), para mantener la seguridad y proteger los espacios marítimos estratégicos de España.

Ha zarpado desde la estación naval de Puntales, en Cádiz, con destino al Estrecho de Gibraltar y la zona próxima al mar de Alborán. La incorporación del ‘Medas’ supone el relevo del patrullero ‘Vigía’, encargado de la misión desde el pasado 26 de octubre. Sus tareas incluyen garantizar la vigilancia continua, así como el cumplimiento de la legislación en aguas territoriales, interfiriendo en posibles actos delictivos.

¿Es un buque en alta mar territorio español? Los marineros de la Armada exigen estar exentos de pagar el IRPF por su labor en misiones internacionales.

Así es el buque ‘Medas’

Este patrullero tiene una dotación de 26 personas, bajo el mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez. Lleva a bordo sistemas avanzados como dos radares Sperry Marine Vision Master FT y dispone de una autonomía de 12 días, con una velocidad máxima de 15 nudos.

La embarcación es de construcción totalmente soldada en acero naval, salvo la superestructura, construida en aluminio, y puede realizar operaciones de remolque, aprovisionamiento y trasbordo ligero. Su desplazamiento es de 319 toneladas, con una eslora de 44,26 metros y un calado de 3,3 metros.

El ‘Medas’ se integra en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), donde participa coordinadamente con otros organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo. Todo el operativo se enmarca bajo el control del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) y en contacto constante con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).

Visión desde el patrullero (Ministerio
Visión desde el patrullero (Ministerio de Defensa)

Misiones de vigilancia en el Estrecho

La participación del ‘Medas’ en esta nueva etapa operativa reafirma el papel de la Armada en la protección y vigilancia de los mares, siendo parte activa de la seguridad y la prevención en uno de los principales corredores marítimos de Europa y con impacto directo en la navegación internacional, el comercio seguro y la estabilidad de la región.

El patrullero ‘Vigía’ también partió con la misión de proteger esta zona, entre otras, y ahora recibe su relevo para poder regresar al puerto español. Las rutas migratorias, el narcotráfico o la presencia de buques rusos son algunos de los desafíos a los que se enfrentan estos barcos españoles y las decenas de militares que viajan en los camarotes.

Esta misión forma parte de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas, donde diariamente unos 3.000 efectivos participan, bajo control del Mando de Operaciones. El Mando Operativo Marítimo (MOM), a cuyo cargo está el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, tiene sede en Cartagena y se encarga del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones marítimas en los espacios de soberanía y responsabilidad nacional.

Las operaciones OPVD aportan una herramienta preventiva clave para detectar posibles amenazas y facilitar respuestas inmediatas ante situaciones emergentes. En el caso de este buque, sus capacidades le permiten cubrir áreas estratégicas asignadas, garantizando la protección de los intereses marítimos nacionales y la cooperación con diferentes organismos públicos.

