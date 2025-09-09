España

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

El próximo jueves se espera que se produzca la primera botadura de estos buques en Ferrol

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Imagen de la futura fragata
Imagen de la futura fragata F-110 de España (Navantia)

Navantia ha logrado un nuevo avance en el desarrollo de las fragatas F-110. El próximo jueves 11 de septiembre partirá desde Ferrol el primer buque de esta serie que será entregada a la Armada Española. Antes de su puesta en marcha, la compañía española está ultimando detalles, y la integración de un nuevo sistema de combate ha sido el avance más reciente.

Lockheed Martin y Navantia han logrado progresos en el centro ASIC de Moorestown, Nueva Jersey. Han logrado integrar el radar SPY-7 con el sistema de armas IAFCL ((International Aegis Fire Control Loop), y el Scomba de Navantia. El programa de la empresa con sede en Madrid será el componente principal de la defensa de las fragatas.

De esta forma, la integración de este sistema marcará un hito por la colaboración entre compañías de la industria y entre países, al desarrollarse parte en Estados Unidos, en un momento en el que las relaciones entre ambas naciones no es la mejor posible. El grado de integración alcanzado entre ambos sistemas supone un paso clave para reforzar las capacidades de defensa antiaérea de la fragata.

Así es la F-110, la nueva fragata española diseñada para la guerra del futuro

Nuevo sistema de combate

Navantia define el Scomba como una plataforma que combina hardware y software destinada a facilitar las labores de los operadores a bordo de buques de guerra. Permite interpretar y controlar la información que proviene de los sensores y manejar los actuadores, lo que se traduce en una respuesta optimizada ante situaciones tácticas.

Integra diferentes funciones del sistema de combate, proporcionando una visión global de la situación táctica y permitiendo coordinar los distintos recursos del barco, como sensores y armas. Destaca por su capacidad de adaptarse a diferentes configuraciones de misión y tipos de buque, gracias al empleo de tecnologías abiertas.

Entre las principales novedades de la fragata se encuentra el radar SPY-7(V)2, desarrollado con Lockheed Martin, que proporciona capacidad para localizar amenazas aéreas y misiles balísticos a largas distancias. El buque está equipado con sensores acústicos avanzados para mejorar la detección submarina. El equipamiento de armas incluye misiles SM-2, orientados a la defensa aérea de área, y misiles Harpoon, diseñados para el combate contra buques de superficie.

Así será 'Poseidón', el futuro buque de la Armada de España.

Primera botadura esta semana

El programa F-110, con una inversión estimada en 4.325 millones de euros, representa una de las mayores apuestas de la Armada en los últimos años. La serie estará compuesta de cinco buques, que se convertirán en una pieza esencial del Ejército Español y sus labores oceánicas.

Navantia recuerda en sus redes sociales que esta semana, el próximo jueves, se producirá la botadura de la primera fragata de la serie. La F111 “Bonifaz”, la primera del proyecto F-110, saldrá desde Ferrol. La empresa destaca su “autonomía, precisión, respuesta y tecnología” en el anuncio de su debut.

Estas fragatas sustituirán a las veteranas Santa María. Permitirán una mayor capacidad de combinación de operaciones, tanto con la defensa aérea de zona como con la guerra antisubmarina. Además, supone un importante paso para la industria de defensa española, con el desarrollo del sistema de Navantia.

