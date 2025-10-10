La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

Participación española en UNITAS 2025 (Estado Mayor de Defensa)

La Armada española participará en el 250 aniversario de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Las diferencias entre los gobiernos de los dos países no ha supuesto un obstáculo para la relación entre las Fuerzas Armadas de ambos. En los últimos meses, el Ejército español ha estado presente en diversas operaciones y despliegues junto a EEUU.

El evento reunirá en Filadelfia a representantes de más de 70 países aliados. El Almirante Jefe de Estado Mayor (AJEMA), Antonio Piñeiro Sánchez, representará a España en el aniversario, celebrado entre este viernes 10 de octubre y el próximo 14. De esta forma, no solo se demuestra la colaboración con despliegues militares, sino también en ámbitos de encuentro y celebración.

Es una evidencia que España y EEUU no pasan por su mejor momento diplomático. Las diferencias por el gasto en defensa han aumentado la distancia entre ambos, con la tensión disparada por las recientes declaraciones de Trump hablando de “expulsar” a España de la OTAN. El Gobierno ha asegurado tener “máxima tranquilidad”.

La Armada, un socio de EEUU

La presencia del AJEMA, según el comunicado de la Armada, “reafirma los lazos históricos y la cooperación estratégica entre la Armada española y la Marina de Estados Unidos”. El almirante Piñeiro ha señalado que la participación española en el aniversario simboliza el compromiso con los aliados y la seguridad marítima global.

“Nos unen dos siglos y medio de historia y una profunda amistad que fortalece la confianza y el respeto mutuo”, afirmó. Piñeiro también recordó el papel de España en la colaboración con Estados Unidos y la actual importancia de la Base Naval de Rota, considerada muy relevante tanto para la defensa del Atlántico como del Mediterráneo.

En los últimos meses, la Armada ha desplegado buques en distintas operaciones lideradas por los marines de EEUU. Uno de los ejercicios más importantes es UNITAS 2025, desarrollado entre septiembre y octubre. España participa en este operativo en la costa este de EEUU con presencia del Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo 25-3′.

Tensión entre Sánchez y Trump

Desde la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio, las discrepancias entre Estados Unidos y el Gobierno español se han hecho públicas y han ido en aumento. Trump planteó un posible incremento de aranceles para presionar a España a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, vinculando la economía con la política de seguridad. Por su parte, Pedro Sánchez ha subrayado su desacuerdo con la administración estadounidense y rechazó que cumplir ese porcentaje sea necesario.

Donald Trump ha puesto en duda la permanencia de España en la OTAN debido a su negativa a aumentar el presupuesto de Defensa. En una rueda de prensa junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Trump aseguró que los 32 países miembros acordaron elevar la inversión militar del 2% al 5% del PIB, una medida en la que España ha quedado rezagada frente a sus aliados. Ha insistido en que “no tienen excusa” y planteó la necesidad de preguntar a España los motivos de su posición ante el resto de socios.