Cinco de los 10 mejores aceites de oliva del mundo son españoles: Andalucía queda fuera del podium, aunque produce casi la mitad de los AOVES del ránking

El mejor aceite de oliva virgen extra de España se elabora en Córdoba (WS-Studio/Shutterstock)

España se vanagloria de ser el país con mayor producción de ‘oro líquido’ del mundo, y también de tener los mejores AOVE de todo el planeta. Y, ahora, esta afirmación toma una nueva entidad gracias a la nueva Guía Evooleum, una entidad que es, para el aceite de oliva virgen extra, lo que los Oscar representan para el cine. El prestigioso jurado de los EVOOLEUM Awards, el Concurso Internacional a la Calidad del AOVE, ha elegido los 100 mejores aceites del planeta, en una selección que tiene en cuenta factores como el sabor, la calidad de la producción o los aromas de estos zumos de aceituna.

En esta ocasión, el Mejor AOVE del mundo de la campaña 2024/25, es decir, el que más puntuación ha obtenido, es el Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano de la aceituna que más veces ha conquistado este preciado galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora, ubicada en Ciudad Real, se alza también con el Premio a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

El TOP10 de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra está compuesto por cinco vírgenes extra españoles, cuatro italianos y un sudafricano, y se compone de estos aceites:

Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia) De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica) Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España) Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia) Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia) Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España) Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia) Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España) Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España) Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

Los 10 mejores aceites de oliva del mundo, según la guía EVOOLEUM (Cedida)

Más allá de los diez mejor puntuados, la lista incluye un total de 100 productos con representación de 11 países: España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China.

España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, coloca nada menos que 67 AOVEs -44 de ellos andaluces- en esta prestigiosa selección, convirtiéndose en el país con más representación. Le sigue a gran distancia por Italia, con 16, en un listado en el que figuran 38 zumos ecológicos y otros 28 con Denominación de Origen Protegida (DOP). Llama la atención la ausencia de aceites andaluces entre los tres primeros clasificados, un hecho poco habitual en una región que concentra gran parte de la producción mundial de aceite de oliva virgen extra y que protagoniza, por número, este ránking.

Los 5 aceites españoles en el top10

Valdenvero (96 puntos)

Este zumo de aceituna premium que debe su nombre al color blanquecino de las hojas del olivo. Un AOVE procedente de la cosecha temprana de la aceituna de principios de octubre y noviembre, y que es esencialmente de temporada, que no se puede encontrar en otras épocas del año.

Variedad: Hojiblanca

Precio: 17,48 €

Origen: Este AOVE está elaborado por la cooperativa S.C.O. de Valdepeñas (Colival), en la provincia de Ciudad Real.

Aromas y usos: Se trata de aceite con sabor y aroma a hierba recién cortada, alcachofa y plantas aromáticas, con una dulce entrada en boca y con un ligero amargor y picante final que lo convierten en un AOVE con personalidad que potencia el sabor, sobre todo, de los pescados azules. Marídalo con recetas con el salmón o el atún como protagonistas. Ideal para aderezar carpaccios.

Knolive Epicure (96 puntos)

Es un AOVE de edición limitada que nace en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Priego de Córdoba), a partir de olivos centenarios y una cuidada recolección mecánica y manual.

Variedad: Hojiblanca y picuda

Precio: 20,95 €

Origen: su olivar se sitúa en pleno corazón del Parque Natural de la Subbética Cordobesa, formando parte del mar de olivos centenarios que rodean La Tiñosa, el pico más alto de la provincia de Córdoba.

Aromas y usos: Explosión de notas deliciosamente afrutadas, exquisito coupage de hojiblanca y picuda. Elegante color verde con reflejos dorados delicados. Explosión de aromas frescos y frutados de manzana y aceituna verde madura. Perfumado y fragante. Delicado sabor a tomate hierba recién cortada y almendra fresca, final de notas amargas y agradable picante de pimienta blanca.

Señorío De Camarasa (95 puntos)

Un aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana elaborado en octubre con aceitunas seleccionadas de los mejores olivares de montaña. Su Denominación de Origen Sierra Mágina es garantía de calidad, autenticidad y sabor inigualable.

Variedad: Picual

Precio: 13 €

Origen: se trata de una cooperativa formada por pequeños agricultores de Torres, un pueblecito de Sierra Mágina, en el corazón oleícola de la provincia de Jaén.

Aromas y usos: destaca por su intenso frutado verde y gran complejidad aromática. Las notas a hierba recién cortada, tomatera, piel de plátano y almendra verde se entrelazan con un elegante toque vegetal.

Parqueoliva Serie Oro (95 puntos)

Es un aceite de oliva virgen extra de alta gama, obtenido de una cuidada selección de aceitunas Picuda y Hojiblanca recolectadas al inicio de la campaña. Esta combinación da lugar a un coupage excepcional que ha sido reconocido internacionalmente por su complejidad y armonía. Su calidad y elegancia lo convierten en uno de los grandes referentes del aceite virgen extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba.

Variedad: Picuda y Hojiblanca

Precio: 15,50 €

Origen: Almazaras de la Subbética se encarga de elaborar este AOVE, una cooperativa agrícola de primer grado, creada en julio de 2007, procede de la fusión de dos prestigiosas y experimentadas cooperativas: S.C.A. Virgen del Castillo y S.C.A. Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Aromas y usos: en nariz presenta un frutado verde medio-alto, con notas a manzana, plátano verde, mata de tomate, alcachofa y almendra verde. En boca, su entrada es dulce, con amargor y picante de intensidad media, resultando en un AOVE equilibrado, largo y lleno de personalidad.

Rincón De La Subbética (95 puntos)

Reconocido como uno de los aceites más premiados en la historia de España, este aceite proviene de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba, Andalucía. Su elaboración se realiza mediante procedimientos mecánicos y manuales, garantizando un producto ecológico.

Variedad: Hojiblanca

Precio: 20,95 €

Origen: Almazaras de la Subbética se encarga de elaborar este AOVE, una cooperativa agrícola de primer grado, creada en julio de 2007, procede de la fusión de dos prestigiosas y experimentadas cooperativas: S.C.A. Virgen del Castillo y S.C.A. Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Aromas y usos: destaca por su frutado verde muy intenso y una gran complejidad aromática, con matices herbáceos, cítricos, y notas de tomillo, hierbabuena y mata de tomate. En boca es dulce de entrada, con amargor y picante de intensidad media, perfectamente equilibrado y persistente.