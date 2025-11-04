España

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

El futbolista danés llegó al Real Madrid en 2005 y disputó 49 partidos donde mostró su personalidad sobre el campo

Guardar
Thomas Gravesen con el Real
Thomas Gravesen con el Real Madrid

Thomas Gravesen llegó en invierno de 2005 al Real Madrid procedente del Everton. Allí disputó 49 partidos y aunque fue alternando titularidades y suplencias, su juego duro y sus anécdotas permanecen en el recuerdo de la afición madridista.

Esa personalidad y carisma demostrada sobre el terreno de juego le permitió incluso inventar un regate en un encuentro ante el Sevilla en el que puso en juego su rodilla, recibió el nombre de “La Gravesinha”.

Esos momentos únicos y destacados del danés los ha destacado recientemente su excompañero Francisco Pavón. En una charla en ‘La Dazoneta’, programa de la plataforma DAZN, el español contó cómo era vivir día a día con Gravesen.

Un tipo duro

Durante su aventura en España Gravesen se ganó pronto la fama de jugador “duro” por su estilo de juego agresivo y físico, más común en Inglaterra, que le llevaba a hacer muchas faltas. Esa forma de jugar fue criticada en ocasiones por el público del Bernabéu y permitió algunas recopilaciones de sus acciones en vídeos de programas deportivos.

Respecto a su actitud en el campo, Paco Pavón afirma que no solo era duro en los partidos, también lo era en los entrenamientos, es famosa una anécdota en la que se picó con Ronaldo Nazario en un entrenamiento hasta tal punto que lo zarandeó, lo tiró al césped y de un cabezazo le rompió un diente. Sin embargo, no solo tenía para las grandes estrellas, también había para los jóvenes del Castilla.

El futbolista de Real Madrid transformó una acción de juego en una marca registrada que se llamó Gravesinha

“Era muy divertido. Era un tío muy simpático y muy bruto. él jugaba con los del Castilla, los perseguía, los chavales lo vacilaban... Yo me acuerdo que estábamos en Las Rozas y Rubén de la Red o Roberto Soldado, que estaban en el Castilla, lo llamaban Shrek y lo vacilaban y él pues los perseguía”, destaca Pavón.

Esa plantilla del filial blanco estaba repleta de talento y jugadores que tuvieron una larga carrera al máximo nivel como Roberto Soldado o campeones de Europa con España como Rubén de la Red. “Ellos pensaban que corriendo un poco se cansaría, pero les perseguía igual durante dos minutos, los tiraba al suelo, los fastidiaba bastante y era un personaje”, añadía Paco Pavón.

Millonario en Las Vegas

Más allá de su juego brusco, Gravesen destacó por su amabilidad y simpatía fuera del campo. Además, tras una etapa final en el fútbol británico colgó las botas y se marchó a Estados Unidos donde llegó a ganar más de 110 millones de dólares como inversor. Esas ganancias le permitieron vivir en Las Vegas.

“Era un tío muy simpático y muy buen tío. Es verdad que luego, lo de que le ha ido muy bien en Las Vegas, en vacaciones siempre se iba a Las Vegas. Conocía todo”, recuerda Pavón. Sin embargo, en la ciudad estadounidense también tuvo un gran problema, ya que según varios medios, llegó a perder más de 60 millones de dólares en los torneos profesionales de póker que disputó.

Gravesen como comentarista en un
Gravesen como comentarista en un partido de clasificación al Mundial disputado por Dinamarca en Escocia (REUTERS/Russell Cheyne)

Con el tiempo logró alejarse de ese mundo y decidió volver al juego que le daba sentido a su vida, el fútbol. Gravesen se convirtió en comentarista y analista de partidos para diferentes cadenas de televisión en Dinamarca, país al que volvió tras su periplo de 8 años en Las Vegas. A inicios de 2025, volvió a sonar su nombre después de que Ronaldo comentara a modo de broma que era el “peor jugador con el que había jugado”.

Gravesen quizá no triufó en los campos españoles, pero quedará en la retina de todo aficionado al fútbol por su divertido carácter y sus anécdotas que no hacen nada más que aumentar su leyenda.

Temas Relacionados

Thomas GravesenPaco PavónReal MadridLa LigaFútbol EspañaFútbolEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

Irene Rosales desvela nuevos detalles sobre su ruptura con Kiko Rivera: “Éramos familia, pero no nos notábamos como relación”

La excolaboradora ha contado los motivos de la ruptura y ha hablado por primera vez del proceso de rehabilitación de Kiko Rivera

Irene Rosales desvela nuevos detalles

Este es el significado de que una persona muerda los bolis, según la psicología

Se trata de un gesto común que muchas personas realizan en momentos de tensión. No obstante, no solo se trata de ansiedad y nerviosismo

Este es el significado de

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Navantia ha presentado un proyecto que busca proteger a la Armada de ciberataques y mejorar sus operativos

Así es la nueva ‘nube

Un español de viaje en Kazajistán visita un supermercado en el país: “Esto es todo lo que compro por cinco euros”

Este lugar de Asia Central destaca por ser bastante barato en comparación con otros muchos países europeos

Un español de viaje en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es la nueva ‘nube

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El mercado laboral cierra octubre con la segunda mejor cifra de afiliados de la serie y el número de parados m bajo para este mes desde 2007

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 4 de noviembre

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

DEPORTES

Xabi Alonso vuelve a Anfield:

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez