Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

El exjugador donostiarra se enfrenta este martes 4 de noviembre a su antiguo equipo, con quien conquistó la Champions de 2005 ante el Milan

Xabi Alonso celebrando la victoria
Xabi Alonso celebrando la victoria del Liverpool en la final de la Champions de 2005 (imagen de redes)

Anfield se viste de gala para acoger este martes 4 de noviembre el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid. Los dos históricos clubes volverán a verse las caras en Champions. Esta vez con Xabi Alonso como entrenador del equipo blanco y viejo conocido de los reds. El donostiarra vivió en territorio inglés algunos de los años más importantes de su carrera. Con la camiseta del Liverpool brilló prácticamente desde el mismo momento en que se puso a las órdenes de Rafa Benítez, al convertirse en uno de los héroes del milagro de Estambul.

El Liverpool de la temporada 2004/2005 vivió una transformación que se hizo visible no solo en el campo sino también en sus rutinas diarias. El equipo, dirigido por Rafael Benítez, se convirtió en una rara avis de la Premier gracias a la llegada de una base de futbolistas provenientes de España. Aquel plantel incorporó a jugadores como Xabi Alonso, Luis García, Josemi y Antonio Núñez, bajo la supervisión de Benítez y su asistente Pako Ayestarán. Al inicio del año siguiente, Fernando Morientes se sumó a la plantilla, aunque no pudo ser inscrito en la competición europea por su participación previa con el Real Madrid. La convivencia diaria se caracterizó por métodos de entrenamiento diferentes y una estrecha colaboración, generando una identidad dentro del club que contrastaba con la tradición británica.

Durante ese ciclo, el grupo construyó una dinámica basada en la fusión de elementos culturales y futbolísticos. Los entrenamientos, los viajes y la convivencia diaria se convirtieron en espacios donde la técnica y el sentido colectivo de los jugadores españoles se mezclaron con la energía y velocidad que definían la liga inglesa. El camino en la liga y en Europa se desarrolló entre momentos de incertidumbre, pero el optimismo nunca abandonó el vestuario.

Rafa Benítez tras ganar al
Rafa Benítez tras ganar al Milan en la final de la Champions League en 2005

La culminación de ese año fue la final de la Liga de Campeones ante el AC Milan. El conjunto italiano, bajo el mando de Carlo Ancelotti, contaba con un once inicial de ensueño: Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Shevchenko y Crespo. Al llegar el descanso, el marcador señalaba un abrumador 3-0 en favor del Milan, una diferencia que comenzó a vaciar parte de las gradas de seguidores que consideraban el resultado irreversible.

Mientras tanto, figuras como Núñez y Josemi aguardaban la posibilidad de ingresar desde el banquillo. En ese contexto emergió el liderazgo de Xabi Alonso. Pese a su juventud, cumplió un papel esencial dentro del centro del campo, distribuyendo el juego y equilibrando al equipo junto a Steven Gerrard, que era el motor emocional de los reds. Alonso se estableció como el punto de referencia para la transición y la organización en una noche llena de presión.

La remontada del Liverpool y el gol de Xabi Alonso

La reacción comenzó rápidamente tras el descanso, cuando Gerrard marcó con un cabezazo inesperado que motivó un cambio de ánimo inmediato en el estadio. La postura corporal de Gerrard después del gol reflejó la convicción de que el partido no estaba perdido. Pocos minutos después, Vladimír Šmicer marcó el segundo de gol para terminar de convencer a los suyos de que la remontada era posible. El nerviosismo se trasladó al equipo italiano, que cometió un penalti sobre Gerrard. Xabi Alonso fue el encargado de ejecutar el disparo desde los 11 metros: el guardameta rechazó el primer intento, pero Alonso tuvo una segunda oportunidad con el rebote y ahí ya no falló.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

La resolución del título se trasladó a la tanda de penales. Liverpool capitalizó su resurgimiento y completó la remontada, proclamándose campeona de la Champions tras una remontada impecable. Aquella noche, quedaría grabada en la memoria de los aficionados reds y en la historia del Liverpool como el milagro de Estambul. Ahora, Xabi Alonso, autor del gol de empate de aquella gesta, regresa a Anfield, la que durante un tiempo fue su casa. Bajo el cargo de entrenador del Real Madrid tratará de conseguir los tres puntos ante su antiguo equipo.

Xabi AlonsoLiverpoolReal MadridChampionsFútbol

