España

Pulpo al horno o pulpo a la murciana, una tapa deliciosa y fácil de hacer en casa

Este plato tradicional consiste en cocinar el pulpo horneado, bañado en cerveza y algunas especias, hasta que quede muy jugoso y tierno

Guardar
Pulpo al horno (Adobe Stock)
Pulpo al horno (Adobe Stock)

Hay vida más allá del pulpo á feira, aunque no lo parezca. El pulpo es un ingrediente que encuentra en Galicia su más absoluto edén, aunque en otras zonas de España también se consume y se disfruta en otras maneras. Si te gusta este octópodo en todas sus formas, no puedes dejar de probar el pulpo al horno o a la murciana, una delicia que, en la Región, se encuentra perenne en las barras de los bares, cortado en tacos generosos y acompañado, como no, de su toque de limón.

La receta en sí misma no puede ser más sencilla, ya que se trata de cocinar el pulpo horneado, bañado en cerveza y algunas especias, hasta que quede muy jugoso y tierno. El pulpo limpio se coloca en una bandeja de horno, se aromatiza y se hornea durante dos horas regando cada media hora. El tiempo de horno puede variar según el tamaño de la pieza y la fuerza de tu horno; por eso, mejor comprueba que esté listo pinchando en la parte más gruesa.

Receta de pulpo al horno a la murciana

En esta receta, el pulpo se hornea entero y se aromatiza con hojas de laurel, pimienta negra y cerveza. El resultado es un pulpo tierno y jugoso, fácil de preparar y con todo el sabor del Mediterráneo.

Tiempo de preparación

  • Preparación inicial: 15 minutos
  • Horneado: 2 horas (para un pulpo de 5-6 kg)
  • Descanso y acabado: 5 minutos

Tiempo total estimado: 2 horas y 20 minutos

Ingredientes

  • 1 pulpo grande (5-6 kg)
  • 3 hojas de laurel
  • 3 gramos de pimienta negra (grano o molida)
  • 500 ml de cerveza
  • Sal gruesa al gusto
  • 1-2 rodajas de limón para servir

Cómo hacer pulpo al horno a la murciana, paso a paso

  1. Si el pulpo es fresco, congelar al menos 24 horas antes y descongelar completamente antes de cocinar (así quedará más tierno).
  2. Precalentar el horno a 180℃.
  3. Colocar el pulpo, limpio y escurrido, en una bandeja de horno amplia (llanda), sobre una base de patata y cebolla si deseas.
  4. Añadir por encima las tres hojas de laurel y espolvorear los tres gramos de pimienta. Salar ligeramente.
  5. Verter los 500 ml de cerveza sobre el pulpo y las verduras.
  6. Hornear durante 120 minutos (2 horas). Cada 30 minutos, regar el pulpo con sus propios jugos y la cerveza del fondo para evitar que se reseque.
  7. Cuando falten diez minutos, comprobar el punto del pulpo pinchando la parte más gruesa de los tentáculos; debe estar tierno pero firme.
  8. Sacar del horno, dejar reposar cinco minutos. Servir el pulpo cortado en trozos grandes, acompañado de una rodaja de limón. Puedes espolvorear un poco más de pimienta en grano antes de emplatar.
  9. Si lo deseas, añade un toque de pimentón por encima justo antes de servir para un aroma ahumado extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Un pulpo grande (5-6 kg) rinde de 8 a 12 porciones, dependiendo del tamaño de cada ración principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210-250 kcal por ración
  • Proteína: 23-25 gramos
  • Grasas: 2-3 gramos
  • Hidratos de carbono: 7-12 gramos (dependiendo del uso de patatas)
  • Sodio: Medio, según cantidad de sal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes guardar el pulpo horneado en la nevera hasta 36 horas en recipiente cerrado. Es preferible recalentar solo el pulpo que vayas a consumir para evitar que se reseque. El plato no es recomendable para congelar ya preparado, aunque el pulpo cocido puede congelarse por separado.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sanidad insiste a las comunidades del PP para que compartan sus datos del cribado del cáncer: “La ley se cumple”

La ministra Mónica García inicia la vía legal para conseguir los datos tras los fallos en Andalucía

Sanidad insiste a las comunidades

Recete de carrueco, un plato típico de Jaén en otoño que tiene la calabaza como ingrediente principal

Tradicional de la gastronomía jienense, destaca por lo fácil que se prepara, en apenas media hora, y por la combinación del sabor dulce de la verdura con el toque picante de la guindilla

Recete de carrueco, un plato

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

En los anuncios también aparecen su hijastra, que ha sido arrestada, y una tercera mujer

Una madre es detenida por

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Cuál es el precio de

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

“Necesitamos apoyo real y que los grupos políticos no tengáis miedo. Necesitamos ayuda, no solo buenas palabras”, ha pedido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O durante la Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados

“Las familias que les han
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre es detenida por

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

Un policía nacional recibe una indemnización de 17.000 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio aunque no haya condenados penales

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Sara Sorribes anuncia su regreso

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista