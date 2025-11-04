Pulpo al horno o pulpo a la murciana, una tapa deliciosa y fácil de hacer en casa

Pulpo al horno (Adobe Stock)

Hay vida más allá del pulpo á feira, aunque no lo parezca. El pulpo es un ingrediente que encuentra en Galicia su más absoluto edén, aunque en otras zonas de España también se consume y se disfruta en otras maneras. Si te gusta este octópodo en todas sus formas, no puedes dejar de probar el pulpo al horno o a la murciana, una delicia que, en la Región, se encuentra perenne en las barras de los bares, cortado en tacos generosos y acompañado, como no, de su toque de limón.

La receta en sí misma no puede ser más sencilla, ya que se trata de cocinar el pulpo horneado, bañado en cerveza y algunas especias, hasta que quede muy jugoso y tierno. El pulpo limpio se coloca en una bandeja de horno, se aromatiza y se hornea durante dos horas regando cada media hora. El tiempo de horno puede variar según el tamaño de la pieza y la fuerza de tu horno; por eso, mejor comprueba que esté listo pinchando en la parte más gruesa.

Receta de pulpo al horno a la murciana

En esta receta, el pulpo se hornea entero y se aromatiza con hojas de laurel, pimienta negra y cerveza. El resultado es un pulpo tierno y jugoso, fácil de preparar y con todo el sabor del Mediterráneo.

Tiempo de preparación

Preparación inicial: 15 minutos

Horneado: 2 horas (para un pulpo de 5-6 kg)

Descanso y acabado: 5 minutos

Tiempo total estimado: 2 horas y 20 minutos

Ingredientes

1 pulpo grande (5-6 kg)

3 hojas de laurel

3 gramos de pimienta negra (grano o molida)

500 ml de cerveza

Sal gruesa al gusto

1-2 rodajas de limón para servir

Cómo hacer pulpo al horno a la murciana, paso a paso

Si el pulpo es fresco, congelar al menos 24 horas antes y descongelar completamente antes de cocinar (así quedará más tierno). Precalentar el horno a 180℃. Colocar el pulpo, limpio y escurrido, en una bandeja de horno amplia (llanda), sobre una base de patata y cebolla si deseas. Añadir por encima las tres hojas de laurel y espolvorear los tres gramos de pimienta. Salar ligeramente. Verter los 500 ml de cerveza sobre el pulpo y las verduras. Hornear durante 120 minutos (2 horas). Cada 30 minutos, regar el pulpo con sus propios jugos y la cerveza del fondo para evitar que se reseque. Cuando falten diez minutos, comprobar el punto del pulpo pinchando la parte más gruesa de los tentáculos; debe estar tierno pero firme. Sacar del horno, dejar reposar cinco minutos. Servir el pulpo cortado en trozos grandes, acompañado de una rodaja de limón. Puedes espolvorear un poco más de pimienta en grano antes de emplatar. Si lo deseas, añade un toque de pimentón por encima justo antes de servir para un aroma ahumado extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Un pulpo grande (5-6 kg) rinde de 8 a 12 porciones, dependiendo del tamaño de cada ración principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210-250 kcal por ración

Proteína: 23-25 gramos

Grasas: 2-3 gramos

Hidratos de carbono: 7-12 gramos (dependiendo del uso de patatas)

Sodio: Medio, según cantidad de sal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes guardar el pulpo horneado en la nevera hasta 36 horas en recipiente cerrado. Es preferible recalentar solo el pulpo que vayas a consumir para evitar que se reseque. El plato no es recomendable para congelar ya preparado, aunque el pulpo cocido puede congelarse por separado.