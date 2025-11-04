España

Manuela Ortiz, experta en comunicación: “Estas expresiones te restan autoridad”

Según el modo en el que se realicen las fórmulas lingüísticas, se puede percibir una debilidad y un impacto menor en el mensaje

Expresiones que restan autoridad (Freepik)
Expresiones que restan autoridad (Freepik)

La expresión de las opiniones influye en la manera decisiva de percibir a una persona con autoridad y credibilidad. Según el modo en el que se realicen las fórmulas lingüísticas, se puede percibir una debilidad y un impacto menor en el mensaje que se quiere transmitir porque se proyecta inseguridad al interlocutor.

Este es un fenómeno comunicativo que se ha analizado y que la experta en comunicación, liderazgo y voz, Manuela Ortiz, explica en uno de sus vídeos de TikTok. Analiza las expresiones habituales que las personas dicen y propone alternativas útiles para fortalecer la presencia y mejorar el impacto al hablar.

No pedir perdón antes de hablar

Manuela Ortiz analiza expresiones habituales que, lejos de aportar solidez, tienden a restar peso a las opiniones. En primer lugar, “Perdona, pero mi opinión es que…”, según explica la experta, transmite la idea de que el hablante anticipa que su intervención puede resultar incómoda o dañina para el que la recibe. Al pedir perdón antes de exponer un punto de vista, se proyecta una actitud de inseguridad y se debilita la posición argumental y, por ende, el mensaje.

Como alternativa a esta frase, la experta recomienda emplear algo como “Quisiera decir algo sobre este tema”, ya que permite introducir la opinión de manera asertiva y con mayor confianza.

Reducir el mensaje

Otra expresión que, según Manuela Ortiz, reduce la autoridad del mensaje es: “Solo quería decir que…”. El uso del término “solo” introduce una justificación que no es necesaria y minimiza el valor de aquello que se va a aportar a la conversación. La experta sugiere usar verbos propositivos como “proponer”, es decir, “propongo” en primera persona. De esta manera, se refuerza la iniciativa y la claridad en la exposición de las ideas.

Uso de muletillas

La experta también aborda el uso de la muletilla “¿me entiendes?” al final de una intervención. Esta coletilla, según explica, puede interpretarse como una manifestación de inseguridad porque implica que el orador necesita tener una validación externa para confirmar la claridad del mensaje que ha expuesto. En contextos donde hay tensión, esta expresión puede incluso resultar ofensiva porque insinúa que el receptor no ha comprendido aquello que se ha dicho.

Como alternativa a este tipo de muletillas, propone fórmulas como “me gustaría conocer tu opinión sobre este asunto” o “estoy abierta a debatir mis argumentos”, que invitan al diálogo y refuerzan la disposición a escuchar otras perspectivas.

Por qué se abusa de las muletillas

Las muletillas son palabras o expresiones que se repiten de forma automática en el discurso y suelen aparecer cuando una persona está nerviosa, insegura o se enfrenta a un momento de duda durante una conversación, según Formación Emocional. Este fenómeno puede manifestarse en situaciones informales, pero también formales y afecta a la claridad y a la eficacia de la comunicación.

Utilizar reiteradamente estas muletillas puede tener consecuencias negativas para la comunicación. Resta claridad al mensaje, transmite inseguridad y distrae a quien escucha, lo que provoca pérdida de interés en la conversación. La eficacia del discurso se ve comprometida y la percepción sobre la confianza del hablante puede verse afectada.

El primer paso para eliminarlas es tomar conciencia de su uso. Es fundamental identificar cuáles son las propias muletillas y en qué situaciones suelen aparecer. Hay que autoobservarse y detectar cuándo y cómo se utilizan estas expresiones. Es un ejercicio que requiere práctica y dedicación, pero contribuye de manera significativa a mejorar la capacidad comunicativa y a fortalecer la confianza al hablar.

Es importante practicar la comunicación. Según Formación Emocional, aprovechar las situaciones sociales, laborales y personales ayuda a ganar confianza y habilidades en la comunicación. También es relevante tener confianza en uno mismo.

