Laura Muñoz, sexta expulsada de ‘OT 2025′: “Cuando me nominaron con Olivia pensé que me tocaba irme a casa”

Laura Muñoz en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

La sexta expulsada de Operación Triunfo 2025, Laura Muñoz, sale de la Academia con la serenidad de quien sabe que ha dejado huella. Su voz, una de las más potentes y versátiles de esta edición, se despidió entre aplausos y lágrimas, pero también con gratitud y humor. Unas horas después y con las emociones más asentadas, repasa su experiencia en el programa, su evolución personal y artística, y cómo ha vivido estos días intensos dentro del talent más seguido de la televisión con Infobae España.

“Estoy feliz, porque me voy sabiendo que he aprendido, que he crecido y que me he llevado una familia“, afirma la de Pamplona. Y es que su paso por el programa no solo ha dejado grandes actuaciones bajo nombres como Celine Dion y Whitney Houston, sino que también ha protagonizado grandes momentos con sus compañeros.

- Pregunta: Esta semana te ha tocado compartir nominación con Olivia, una de las grandes favoritas del público. ¿Cómo afrontaste ese cara a cara?

- Respuesta: La verdad es que ya estaba muy a gusto con lo que había hecho en el programa y tenía muchas ganas de ver qué había fuera también, ¿no? Cuando me nominaron y vi que era con Olivia pensé: “Vale, tengo que darlo todo”. Quería aprovechar la oportunidad. Pero también sabía que ella es una artista espectacular, así que pensé: “Bueno, probablemente me toque irme a casa”. Y no pasaba nada. Estoy muy contenta de que se haya quedado, de verdad.

Laura Muñoz y Olivia en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

- P: En la Academia se ha hablado mucho de las famosas pizarras y del llamado “equipo sándwich”. ¿Cómo has vivido ese tema?

- R: Sinceramente, siempre estamos todos de cachondeo en la mesa. Hay grupos, sí, pero no en el sentido negativo. Son personas con las que tienes más afinidad, con las que te sientes más cómodo, y eso es totalmente normal. Nosotros hacemos muchas bromas, y los demás nos siguen el rollo, no hay problema. Lo de las pizarras siempre es duro porque todos somos muy buenos y nos llevamos genial. Al final, nos lo pasamos un poquito mal eligiendo, pero es parte del juego.

- P: La gala dejó un momento muy difícil cuando Claudia tuvo que escoger entre dos compañeros. Tú misma has vivido situaciones parecidas. ¿Cómo manejaste esas nominaciones?

- R: Por ambas partes se pasa mal, sinceramente, tanto cuando nominas como cuando esperas las pizarras. Me dio muchísima pena lo de Claudia, no sabría qué hacer en su lugar. Yo hubiera hecho lo mismo: llorar y tirar la pizarra (ríe). Pero es un concurso, hay que elegir. En mi primera nominación lo pasé fatal, no porque nadie me eligiera, sino porque pensé: “¿Qué puedo mejorar para que mis compañeros se sientan más cómodos conmigo?”. Luego me di cuenta de que no era eso, que me apoyaban un montón.

- P: Muchos espectadores coinciden en que fuiste una de las concursantes que más ha evolucionado dentro del programa. ¿Tú lo percibiste así?

- R: Sí, totalmente. Desde la primera nominación me cambió la vida. Aprendí a disfrutar más de las personas que tenía al lado, a valorar las pequeñas cosas. Me di cuenta de que lo importante no es todo lo técnico, sino aprovechar el tiempo con mis compañeros. Esa nominación me enseñó a darle importancia a lo importante. Estoy muy orgullosa de haber crecido como artista, pero sobre todo como persona.

- P: ¿Cómo has vivido esta segunda nominación en comparación con la primera? Se te ha visto más tranquila.

- R: Muchísimo más tranquila. Muy feliz, la verdad. Me lo tomé como si no estuviera nominada. Trabajé igual, disfruté un montón de Olivia, y me sorprendí a mí misma de lo calmada que estaba (ríe). A estas alturas, todos decíamos: “¿A quién nominan ahora? Si todos son buenísimos”. Es imposible elegir ya.

“Estoy todavía en shock<b>"</b>

- P: A veces te ha tocado interpretar canciones fuera de tu registro. ¿Sientes que eso te ha afectado dentro del concurso?

- R: Al principio sí, me asusté un poco. No sabía cómo llevar algunas canciones, pero me lo tomé como un reto. Estamos aquí para aprender y descubrir qué registros nos pueden funcionar. Mi madre, por ejemplo, me dijo que la canción con Carlos fue su favorita, así que con eso ya me quedo feliz. Pasé una semana increíble con él, y eso es lo que me llevo: aprendizaje y buenos momentos.

- P: Tu familia ha sido un apoyo enorme, especialmente tu hermano y tu abuela, que protagonizaron una campaña muy viral. ¿Has podido ver los videos que han hecho?

- R: No sabía nada (ríe). Cuando salí del plató y llegué al hotel, me paró gente para hacerse fotos y me decían: “Tienes una familia increíble”. Yo no entendía nada. Luego llamé a mi hermano y me dijo: “Laura, porfa, voy a hacer una captura de los dos”. Yo pensaba que era para sus amigos, ¡imagínate! Después mi padre me explicó todo lo que habían hecho. Me emociona solo pensarlo. No he visto aún los vídeos, pero sé que me voy a reír y llorar a partes iguales. Son los mejores, de verdad.

- P: Ahora que estás fuera y sabiendo que eres fan del programa, ¿Vas a seguir las galas o verás el 24 horas?

- R: Cien por cien voy a seguir viéndolo. No sé cómo será mi rutina ahora, pero en cuanto tenga tiempo, veré los pases de micros, las galas y los debates. Quiero apoyar a mis compañeros porque sé el esfuerzo que están haciendo.

- P: ¿Has hablado ya con otros expulsados?

- R: Sí, con todos (ríe). A mi mejor amiga todavía no le he escrito, pero a mis compañeros expulsados sí. Me han mandado mensajes preciosos y estoy deseando tener un rato tranquilo para llamarlos. Les he dicho: “Os echo mucho de menos, os quiero un montón”. Estoy todavía en shock, pero con ganas de verlos pronto.

- P: Para terminar, si tuvieras que decir quién crees que puede ganar Operación Triunfo 2025, ¿por quién apostarías?

- R: Para mí todos son increíbles. No puedo destacar a uno sobre otro. Para mí son todos mis hijos, los quiero por igual (ríe).