La princesa Ingrid de Noruega se sincera sobre la situación legal de Marius Borg y la enfermedad de Mette-Marit: “Es difícil”

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega en una imagen de archivo

La Familia Real noruega mantiene desde hace más de un año la atención de la opinión pública tras una serie de acontecimientos que han marcado tanto su vida privada como su agenda institucional. El foco mediático se intensificó en agosto de 2024, cuando Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, fue arrestado en Oslo. La denuncia por daños y lesiones físicas presentada por una de sus exparejas dio lugar a su detención. El joven, de 28 años, reconoció los hechos y pidió disculpas públicamente, aunque desde entonces ha intentado mantenerse alejado de la vida pública, en parte debido a la ausencia de títulos nobiliarios y a su exclusión de los deberes oficiales de su madre y de sus hermanos. No obstante, su implicación en diversas polémicas no ha dejado de situarlo en el centro de la controversia, hasta el punto de enfrentarse a penas de prisión en función de la evolución judicial del proceso.

En las últimas horas, la atención mediática ha cambiado de dirección a raíz de una entrevista concedida por Ingrid Alexandra, la princesa heredera, quien se refirió abiertamente tanto a la situación legal de su hermano como a los problemas de salud que enfrenta su madre, Mette-Marit. Ingrid Alexandra, futura sucesora al trono noruego, ha ofrecido estas declaraciones desde Sídney, donde continúa sus estudios universitarios tras completar una formación militar similar, aunque más breve, a la de la princesa Leonor en España.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Durante la conversación con el medio noruego NRK, la royal noruega ha abordado cómo vive la distancia familiar desde Australia. Al referirse a la salud de Mette-Marit, quien padece fibrosis pulmonar crónica, la joven ha manifestado el impacto personal y familiar que provoca la enfermedad. La afección de la princesa ha sido motivo de constantes ajustes en la agenda oficial, dado que obliga frecuentemente a la consorte del príncipe heredero, Haakon de Noruega, a cancelar compromisos y reducir su actividad institucional. En marzo, la Casa Real de Noruega difundió un comunicado señalando: “La Princesa Heredera tiene síntomas y dolencias diarias que afectan su capacidad para desempeñar sus funciones. La Princesa Heredera necesita más descanso y su rutina diaria está cambiando más rápidamente que antes. Esto significa que los cambios en su programa oficial pueden ocurrir con mayor frecuencia y en menor tiempo de lo que estamos acostumbrados”.

“Todos se han visto afectados por el caso”

En la entrevista, Ingrid Alexandra ha compartido su perspectiva respecto al esfuerzo que su madre realiza para sobreponerse a la enfermedad y continuar atendiendo sus responsabilidades públicas. “Creo que ella quiere que esté aquí estudiando. Lo sé. Pero claro que es difícil estar lejos... Estoy orgullosa de mi madre, tiene una fuerza de voluntad increíble para seguir adelante”, ha explicado, con una sonrisa, dejando claro cómo la fortaleza de Mette-Marit sirve de inspiración tanto en el ámbito personal como en el colectivo de la familia real.

Al ser cuestionada acerca de qué o a quién extraña más estando en Australia, Ingrid Alexandra ha sido clara. “A mi perra Molly. Con mis padres puedo hablar por teléfono, pero no puedo hacer lo mismo con ella. La echo mucho de menos”, ha dicho, resaltando el vínculo afectivo con su mascota y el uso de la tecnología para acortar la distancia con sus padres durante su estancia académica.

Marius Borg y su hermana, la princesa heredera Ingrid de Noruega (Imagen de archivo)

En relación con los recientes acontecimientos que afectan a su hermano, la princesa ha abordado el asunto con cautela y empatía. “Claro que es difícil. Tanto para los que estamos cerca, para mí como mi hermano, y para mamá y papá. Y, por supuesto, para todos los que se han visto afectados por el caso”, ha declarado a la periodista Vilde Helljesen, marcando su postura prudente, pero sin eludir el asunto que ocupa la agenda mediática del país. No obstante, Ingrid Alexandra ha optado por no profundizar en detalles relacionados con el proceso judicial, enfatizando la necesidad de proteger la privacidad familiar.