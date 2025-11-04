Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Intento Homicidio a un conductor de un camión en Almería (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de disparar y atropellar en varias ocasiones al conductor de un camión durante un intento de robo en La Mojonera (Almería). Están acusados de varios delitos y las imágenes de una cámara de seguridad muestran la violencia con la que atacaron al herido.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de septiembre, cuando dos camioneros descansaban en la Ciudad del Transporte de este municipio. Tras las agresiones, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar a los autores, pertenecientes a un clan familiar dedicado a cometer robos en la zona.

Disparan y atropellan a un conductor

Durante la noche, los dos conductores escucharon ruidos en la caja del camión y, al salir, encontraron a un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones y a una mujer haciendo labores de vigilancia. Ante la sorpresa de los conductores, varios vehículos llegaron al lugar. De su interior descendieron varias personas que agredieron a las víctimas utilizando garrotas y cadenas metálicas.

Uno de los camioneros logró escapar, mientras que el otro fue perseguido, golpeado y atropellado en tres ocasiones por los atacantes. La situación se agravó cuando apareció un nuevo vehículo y uno de los asaltantes descendió esgrimiendo un arma corta de fuego, con la que disparó contra la víctima antes de que todo el grupo huyera del lugar.

Los agentes procedieron a su detención, imputándoles delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Las imágenes captadas dejarán pocas dudas sobre los hechos sucedidos de cara a determinar su culpabilidad y las condenas a las que puedan enfrentarse los cuatro implicados en este caso.

Investigación y detenidos

Durante los registros realizados, se intervinieron dos armas cortas, una escopeta de repetición del calibre 12—sustraída en un robo en El Ejido en el año 2022—, munición de 9 milímetros, cartuchos de calibre 12, armas blancas y objetos contundentes como garrotas, navajas y puñales.

Además, se detectaron conexiones ilegales a la red eléctrica en todos los domicilios registrados. Sobre uno de los implicados recaía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Tras la finalización de la operación, los detenidos han quedado a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Almería.

La operación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, ha puesto en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los profesionales del transporte por carretera ante bandas organizadas que actúan con extrema violencia. El caso ha generado preocupación en el sector logístico, que demanda mayores medidas de prevención y seguridad en áreas de descanso y rutas de paso.

La Guardia Civil continúa investigando para esclarecer posibles conexiones del grupo con otros robos de similares características en la provincia. El objetivo es impedir la reincidencia de este tipo de delitos y reforzar la protección de los conductores que, por la naturaleza de su trabajo, permanecen expuestos en zonas aisladas durante la noche y la madrugada.