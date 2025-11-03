España

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

El metro cuadrado en la zona de Jerónimos ya se paga a 8.221 euros, tras una subida del 19% en lo que va de año. Los principales compradores son españoles y latinoamericanos

Guardar
Entre las viviendas más cotizadas
Entre las viviendas más cotizadas del distrito destacan las que tienen vistas al Parque del Retiro.

El distrito madrileño de Retiro se ha convertido en uno de los más codiciados por los compradores de vivienda. Con la demanda en máximos, los precios en ascenso y nuevos focos de interés, es hoy uno de los enclaves residenciales más dinámicos de la capital. Todo ello hace que el tiempo medio de venta de estos pisos se haya reducido a menos de dos meses frente a los cuatro meses del mismo periodo de 2024. “Algunas viviendas se venden en cuestión de horas”, explica Irò Tsiopoulou, directora de ventas de Engel & Völkers Retiro.

Aunque Jerónimos mantiene su posición como el barrio más exclusivo, con un precio medio que supera los 8.200 euros el metro cuadrado, los compradores están ampliando su radio de búsqueda hacia zonas que ofrecen un equilibrio entre localización, servicios y precios más competitivos, lo que ha disparado la demanda.

En este sentido, “Estrella y Adelfas ofrecen una opción ideal entre ubicación, tranquilidad, servicios y potencial de revalorización”, señala Tsiopoulou. A su juicio, “son zonas que ofrecen un entorno familiar, con colegios, zonas verdes y urbanizaciones con piscina o garaje, algo poco habitual en los barrios más céntricos”.

El inmobiliario español al alza: los extranjeros ya compran más del 15% de las viviendas que se venden en España.

Ibiza y Niño Jesús, las alternativas a Jerónimos

Las zonas más cercanas al parque del Retiro como Ibiza y Niño Jesús se mantienen como alternativas más dinámicas al clásico Jerónimos. Ello se debe, asegura la experta, a que Ibiza combina vida de barrio y oferta gastronómica de alto nivel, mientras que Niño Jesús atrae a familias de alto poder adquisitivo que buscan viviendas amplias y zonas comunes.

“Ibiza ofrece propiedades modernas y de alto valor con una estética contemporánea, mientras que Niño Jesús seduce por su tranquilidad y cercanía a colegios de prestigio”, subraya la directora de Engel & Völkers en Retiro.

En ambos barrios, los precios han experimentado un fuerte crecimiento en lo que va de año. En Niño Jesús han subido un 35% y en Ibiza, un 32%. Mientras que en Estrella, las áreas más cotizadas son las más cercanas a Sainz de Baranda y las urbanizaciones modernas con zonas comunes, así como el área más próxima a Conde de Casal.

En cuanto a Adelfas, las preferidas son las más cercanas a las avenidas Ciudad de Barcelona y del Mediterráneo, donde también se encuentran viviendas de construcción nueva y urbanizaciones.

Compradores nacionales que buscan pisos cercanos al Parque del Retiro

Aunque el mercado sigue dominado por compradores nacionales, en un 80%, el 20% de las operaciones ya se cierran con compradores extranjeros, especialmente procedentes de Latinoamérica. “Pacífico está despertando el interés internacional por su buena conexión con el centro y precios todavía contenidos”, informa Tsiopoulou. Incide en que las zonas más demandadas son las cercanas al Paseo de Reina Cristina y al Parque del Retiro.

La tipología más solicitada son los pisos de tres dormitorios en plantas altas, con garaje y ascensor. Los áticos con terraza siguen siendo la “búsqueda top”, aunque su oferta es limitada. Y en Jerónimos e Ibiza, las viviendas con vistas al parque del Retiro siguen siendo las más codiciadas.

La obra nueva sigue siendo escasa en Retiro, con algo más de movimiento en Adelfas, por lo que el interés por viviendas rehabilitadas crece, impulsado por un comprador que busca calidad, eficiencia y buena ubicación. “La sostenibilidad o la domótica se perciben como un plus, pero todavía no son decisivas a la hora de comprar en la zona”, matiza Tsiopoulou.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioComunidad de MadridPrecios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: conoce el

Sandra Barneda vuelve a ‘La isla de las tentaciones’ con la presión del éxito precedente: “No vamos a buscar un Montoya”

La presentadora ha compartido con ‘Infobae España’ cómo vive el estreno de la novena edición del formato, que llega este lunes 3 de noviembre a Telecinco

Sandra Barneda vuelve a ‘La

Alberto Chicote: “En ‘Batalla de restaurantes’, he tenido que controlar mucho mi carácter”

El chef regresa a la televisión este martes 4 de octubre con una nueva temporada cargada de tensión

Alberto Chicote: “En ‘Batalla de

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

Este lunes da comienzo uno de los juicios más esperados: por primera vez un representante del Ministerio Público se va a sentar en el banquillo de los acusados

Las claves del inédito juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del inédito juicio

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

Crónica de una dimisión (casi) anunciada: Carlos Mazón anuncia este lunes el resultado de sus cinco días de “reflexión profunda” desde los abucheos en el funeral de Estado por la DANA

Una empresa francesa experta en marketing destruye todo el tabaco ilegal decomisado en España: debe eliminar 25,6 millones de cajetillas y 565.000 kilos de picadura

Maribel Vilaplana, la inesperada protagonista de la causa de la DANA que podría consolidar la imputación de Carlos Mazón

Mazón anunciará este lunes su futuro político tras hablar con Feijóo: dimisión, elecciones anticipadas o permanencia

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

Los impuestos a los ricos en Europa: Francia rechaza la tasa Zucman mientras España mantiene su gravamen de hasta el 3,5% a las grandes fortunas

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”