Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

Entre las viviendas más cotizadas del distrito destacan las que tienen vistas al Parque del Retiro.

El distrito madrileño de Retiro se ha convertido en uno de los más codiciados por los compradores de vivienda. Con la demanda en máximos, los precios en ascenso y nuevos focos de interés, es hoy uno de los enclaves residenciales más dinámicos de la capital. Todo ello hace que el tiempo medio de venta de estos pisos se haya reducido a menos de dos meses frente a los cuatro meses del mismo periodo de 2024. “Algunas viviendas se venden en cuestión de horas”, explica Irò Tsiopoulou, directora de ventas de Engel & Völkers Retiro.

Aunque Jerónimos mantiene su posición como el barrio más exclusivo, con un precio medio que supera los 8.200 euros el metro cuadrado, los compradores están ampliando su radio de búsqueda hacia zonas que ofrecen un equilibrio entre localización, servicios y precios más competitivos, lo que ha disparado la demanda.

En este sentido, “Estrella y Adelfas ofrecen una opción ideal entre ubicación, tranquilidad, servicios y potencial de revalorización”, señala Tsiopoulou. A su juicio, “son zonas que ofrecen un entorno familiar, con colegios, zonas verdes y urbanizaciones con piscina o garaje, algo poco habitual en los barrios más céntricos”.

Ibiza y Niño Jesús, las alternativas a Jerónimos

Las zonas más cercanas al parque del Retiro como Ibiza y Niño Jesús se mantienen como alternativas más dinámicas al clásico Jerónimos. Ello se debe, asegura la experta, a que Ibiza combina vida de barrio y oferta gastronómica de alto nivel, mientras que Niño Jesús atrae a familias de alto poder adquisitivo que buscan viviendas amplias y zonas comunes.

“Ibiza ofrece propiedades modernas y de alto valor con una estética contemporánea, mientras que Niño Jesús seduce por su tranquilidad y cercanía a colegios de prestigio”, subraya la directora de Engel & Völkers en Retiro.

En ambos barrios, los precios han experimentado un fuerte crecimiento en lo que va de año. En Niño Jesús han subido un 35% y en Ibiza, un 32%. Mientras que en Estrella, las áreas más cotizadas son las más cercanas a Sainz de Baranda y las urbanizaciones modernas con zonas comunes, así como el área más próxima a Conde de Casal.

En cuanto a Adelfas, las preferidas son las más cercanas a las avenidas Ciudad de Barcelona y del Mediterráneo, donde también se encuentran viviendas de construcción nueva y urbanizaciones.

Compradores nacionales que buscan pisos cercanos al Parque del Retiro

Aunque el mercado sigue dominado por compradores nacionales, en un 80%, el 20% de las operaciones ya se cierran con compradores extranjeros, especialmente procedentes de Latinoamérica. “Pacífico está despertando el interés internacional por su buena conexión con el centro y precios todavía contenidos”, informa Tsiopoulou. Incide en que las zonas más demandadas son las cercanas al Paseo de Reina Cristina y al Parque del Retiro.

La tipología más solicitada son los pisos de tres dormitorios en plantas altas, con garaje y ascensor. Los áticos con terraza siguen siendo la “búsqueda top”, aunque su oferta es limitada. Y en Jerónimos e Ibiza, las viviendas con vistas al parque del Retiro siguen siendo las más codiciadas.

La obra nueva sigue siendo escasa en Retiro, con algo más de movimiento en Adelfas, por lo que el interés por viviendas rehabilitadas crece, impulsado por un comprador que busca calidad, eficiencia y buena ubicación. “La sostenibilidad o la domótica se perciben como un plus, pero todavía no son decisivas a la hora de comprar en la zona”, matiza Tsiopoulou.