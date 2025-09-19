España

Alquileres de 25.000 € al mes y viviendas a 10 millones: Madrid y Barcelona acaparan el 35% del mercado inmobiliario de lujo

La capital atrae a un 30% de compradores latinoamericanos, mientras que la Ciudad Condal concentra un 35% de clientes procedentes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Una mujer observa el anuncio
Una mujer observa el anuncio de una vivienda de lujo en venta en el barrio de Almagro en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

El déficit de viviendas en España y el aumento de la demanda han tensionado los precios de compraventa y de alquiler hasta superar máximos históricos. En el caso de las viviendas de segunda mano, su precio se ha disparado en el último año un 14,8%, hasta pagarse el metro cuadrado a 2.498 euros de media, según datos de idealista. Algo similar ha ocurrido con el alquiler, que sigue lejos de tocar techo. Su coste en los últimos 12 meses se ha incrementado de media un 10,5% hasta cerrar agosto a 14,5 euros el metro cuadrado.

Estas cifras que dificultan el acceso a la vivienda a gran parte de ciudadanos, principalmente los de rentas más bajas, se quedan cortas si se comparan con las que se pagan por viviendas exclusivas situadas en zonas prime de Madrid y Barcelona, capitales que concentran el 35% del mercado inmobiliario del lujo.

El metro cuadrado de estas viviendas supera los 10.000 euros de media, según datos de la inmobiliaria Walter Haus, cifra que puede dispararse dependiendo de los metros y las condiciones de los inmuebles. En distritos de Madrid como Barrio de Salamanca, Chamberí, Retiro y Chamartín, que lideran las operaciones de viviendas de alta gama. El precio medio de una vivienda se sitúa entre dos y cuatro millones de euros, pero las hay que alcanzan los 10 millones de euros.

El mercado de alquiler de lujo en la capital no se queda atrás. Arrendar una de estas casas cuesta de media 6.000 euros al mes, pero por las más exclusivas se pueden pagar 25.000 euros mensuales.

Los extranjeros disparan la compra de viviendas para obtener la ‘Golden Visa’ antes de que el Gobierno la elimine este año.

Madrid vs Barcelona

Los precios de compra en Barcelona son semejantes a los que se pagan por viviendas de similares características en Madrid. Así, en los barrios de Pedralbes, Sarrià-Sant Gervasi y Eixample, que concentran la demanda de viviendas de lujo, sus precios oscilan en la franja de entre dos y cuatro millones de euros.

A pesar de su similitud en los precios, desde Walter Haus reconocen que los mercados de ambas ciudades presentan dinámicas diferentes: “Mientras Madrid se orienta hacia una clientela más corporativa e internacional que busca estabilidad de inversión, Barcelona combina atractivo residencial y estilo de vida, con gran peso de compradores europeos”.

Otra distinción a tener en cuenta es que en Barcelona una mayor proporción de compradores están interesados en segundas y residencias y propiedades emblemáticas.

Alquileres más caros en Madrid

Las diferencias entre ambas capitales radican, principalmente, en el precio del alquiler. En Madrid, la media de la renta de estos inmuebles de lujo ronda los 6.000 euros mensuales, pero cuando se trata de viviendas más exclusivas puede dispararse hasta los 25.000 euros. Mientras que en Barcelona, la oferta de alquiler prime es ligeramente inferior en precio medio, de alrededor de 5.500 euros al mes. Además, la rotación en la capital catalana es más alta que en Madrid, especialmente en zonas céntricas demandadas por profesionales extranjeros.

Madrid ofrece una mayor estabilidad inversora, mientras que Barcelona destaca por su estilo de vida y proyección internacional”, señalan los socios de Walter Haus. “Ambas ciudades cuentan con gran atractivo, pero las oportunidades difieren: en Madrid, el foco está en distritos consolidados con alto potencial de revalorización, mientras que en Barcelona detectamos un interés creciente en propiedades únicas vinculadas al ocio, la cultura y la localización”.

Los latinoamericanos prefieren la capital

En cuanto al perfil de comprador de casas de lujo, en ambas capitales es principalmente nacional. No obstante, en Madrid cerca del 30% de las adquisiciones provienen de compradores latinoamericanos, especialmente de México, Venezuela y Colombia, atraídos por la seguridad jurídica y la conectividad aérea.

En el caso de Barcelona, el 35% de las operaciones de alta gama corresponden a clientes europeos, con predominio de franceses, alemanes, italianos y británicos, que valoran el estilo de vida mediterráneo y su oferta cultural.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaAlquileresAlquileres EspañaMercado InmobiliarioPrecio AlquilerEspeculaciónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Sevilla este 19 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo:

Pronóstico del estado del tiempo en Málaga para este 19 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 19 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

El canciller alemán Friedrich Merz reconoce el avance de España en materia de gasto militar, pero advierte de que el país deberá asumir compromisos aún más ambiciosos para alcanzar las exigencias de la OTAN

El canciller alemán elogia el

Clima en Barcelona: la predicción para este 19 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: la predicción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ucrania añade un bonus de

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

ECONOMÍA

Los tres países europeos en

Los tres países europeos en los que es mejor que no busques trabajo: sus derechos laborales están estancados

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”