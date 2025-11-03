España

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

El dirigente del PP mantiene su cargo como diputado y encarga a “la mayoría parlamentaria” encontrar un nuevo president

Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Europa Press)

El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes ante los medios de comunicación. El dirigente ‘popular’ se aparta de su cargo más de un año después de que la DANA arrasase Valencia, dejando 229 muertos. Lo hace tras hablar con el rey Felipe VI, a quien ha agradecido su apoyo, lealtad y compromiso con la Comunidad Valenciana, especialmente en el último año tras el desastre meteorológico.

En una comparecencia “especial, anunciada y meditada” para hacer “un balance más personal”, ha pronunciado un discurso plagado de señalamientos al Gobierno, a quien acusa de no haber dado “una sola aportación a fondo perdido”, de la falta de ayuda en “las primeras dramáticas horas” y su negativa a la reconstrucción del barranco del Poyo.

Es momento de reconocer los errores propios”, ha asegurado, como “permitir que se generaran toda clase de bulos”, “no pedir la declaración de emergencia nacional”, algo que, afirma, no hicieron por consejo del líder de su partido porque pensaban que no mandarían efectivos; su “ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al Gobierno los primeros días la ayuda se iba a acelerar” y “mantener la agenda de ese día”, en la que se ocultaba una comida con la periodista Maribel Vilaplana, que retrasó su llegada al CECOPI. Asimismo, Mazón ha reiterado bulos ya desmentidos, como que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) certificó “que el barranco del Poyo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua”.

Pese a su dimisión, el ya expresidente mantendrá su cargo como diputado, y con él su aforamiento, que impide que sea imputado por su actuación el día de la DANA.

Las 10 frases de Carles Mazón

El presidente autonómico Carlas Mazón anuncia su dimisión ante los medios. (REUTERS/Eva Manez)
  1. La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa”.
  2. “Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace mucho tiempo”.
  3. “He cometido errores, lo reconozco. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir. Pero ninguno fue por cálculo político o por mala fe”.
  4. “Yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y trasladarme hasta allí [Utiel]”.
  5. “La información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del barranco del Poyo, nunca la supimos”.
  6. “Ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino”.
  7. “He salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre”.
  8. Mazón ha reconocido como un error “no pedir la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos, ni iba a hacer que llegaran antes (...) El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón”.
  9. “El ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno, tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre como en el retraso de la ayuda de los días posteriores y en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo”.
  10. “Liderar ese trabajo [de reconstrucción], bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”.

