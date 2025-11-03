La Aemet alerta de la llegada de un frente que dejará nieve en las montañas del norte y lluvias “fuertes y persistentes” con tormenta y granizo en la península

Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

El inicio de la semana está marcado por un ambiente estable en la mayor parte de España, aunque se prevén chubascos en el área mediterránea y lluvias en Galicia debido a la llegada de un frente, según detalla Rubén del Campo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este frente, que avanzará durante los próximos días, traerá consigo precipitaciones que se extenderán a buena parte de la península a partir del miércoles. Tras el paso de este sistema, se espera un descenso notable de las temperaturas, que volverán a valores habituales para la época tras de varios días cálidos.

Durante la jornada del lunes, el tiempo es en general estable, aunque al final del día, el frente alcanzará Galicia, dejando lluvias en el norte y oeste de esta comunidad. Las temperaturas experimentarán un ascenso en casi todo el país, salvo en el área mediterránea, y el ambiente será suave. Se prevén 23 grados en Bilbao y 25 grados en el valle del Guadalquivir.

El martes empiezan a extenderse las lluvias

El martes, el frente avanzará lentamente, provocando lluvias en Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León. En el oeste gallego, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y abundantes, acompañadas de tormenta e incluso granizo. El viento será otro factor relevante, con rachas muy fuertes en Galicia y el Cantábrico, que en la cordillera Cantábrica podrían alcanzar valores cercanos a los 120 kilómetros por hora. En el resto del país, el tiempo se mantendrá más estable, aunque persistirán los bancos de niebla, especialmente en la meseta sur, y las temperaturas continuarán en ascenso. Se superarán los 20 grados de máxima en amplias zonas y los 25 grados en puntos del sur peninsular, en ciudades como Sevilla o Córdoba.

Alicantinos disfrutan de un día de sol en la playa de el Postiguet de Alicante donde el pasado 29 de octubre se registraron temperaturas cercanas a los 25 grados. (EFE/ Morell)

El miércoles, el frente avanzará por el territorio, generando una jornada lluviosa en el oeste y centro de la península, aunque las precipitaciones no alcanzarán el mediterráneo peninsular ni Baleares. En el oeste, las lluvias serán abundantes y podrán ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo. Las zonas con mayor acumulación de agua serán Galicia y el entorno del sistema central, especialmente el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León. En contraste, en los valles del este peninsular, donde las lluvias serán escasas o inexistentes, predominarán los bancos de niebla matinales, que podrían ser densos y dificultar el tráfico. Las temperaturas mínimas aumentarán, mientras que las máximas descenderán en el oeste. A pesar de este descenso, ciudades como Bilbao, Almería, Alicante o Córdoba rozarán los 25 grados, y las noches seguirán siendo cálidas en lugares como Palma, San Sebastián, Santander o Málaga, donde no se bajará de 15 grados.

Bajan los termómetros y se extienden las tormentas

El jueves, el frente alcanzará el mediterráneo, con lluvias especialmente en el nordeste peninsular, es decir, en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. En estas áreas, las precipitaciones podrán ser “fuertes, persistentes e incluso ir acompañadas de tormenta y granizo. ”. Se prevén chubascos más dispersos en otras zonas del este, sobre todo en áreas montañosas, y la aparición de nieve a partir de dos mil metros, descendiendo la cota hasta 1.500 metros en el norte. Este día se producirá un descenso acusado de las temperaturas en todo el territorio, especialmente en las áreas centrales y orientales, donde las máximas podrían bajar entre ocho y diez grados respecto al miércoles. Así, tras varios días cálidos, los valores térmicos se situarán en niveles normales para la época.

De cara al final de la semana, aunque con cierta incertidumbre en la previsión, podrían llegar nuevos frentes que afectarían principalmente al norte peninsular. Las temperaturas tenderán a subir, aunque las madrugadas serán frías. De hecho, la Aemet espera “las primeras heladas generalizadas en el interior norte peninsular”.

Un descenso térmico tras máximas de 30º en Canarias

En el archipiélago canario, las temperaturas se mantienen elevadas para la época, superando los 30 grados este lunes y el martes en amplias zonas, e incluso alcanzando los 32 en Santa Cruz de Tenerife el martes. A partir del miércoles y jueves, la llegada de vientos alisios arrastrará nubes al norte de las islas más montañosas y provocará un descenso térmico.