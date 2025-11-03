España

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

El italiano recupera el primer puesto tras ganar el París Masters, su remontada en La Défense y la pronta eliminación del murciano dejaron la puerta abierta

El italiano Jannik Sinner celebra
El italiano Jannik Sinner celebra tras ganar el Masters de París al superar en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime el domingo 2 de noviembre del 2025. (AP Foto/Christophe Ena)

Jannik Sinner se procalmó campeón del Rolex París Masters y con ese título volvió a la cumbre del ranking ATP. La victoria en la final ante Félix Auger-Aliassime no fue solo un triunfo de calendario, fue la suma de un pico de forma en pistas indoor, una táctica más punzante en el saque y la capacidad de cerrar los puntos en los momentos clave de partido.

La conquista en La Défense le ofreció a Sinner 1.000 puntos de torneo que, por cómo se distribuían los puntos defensivos de la temporada, tuvieron un impacto neto inmediato en la clasificación.

La otra cara de la moneda fue la eliminación inesperada de Carlos Alcaraz en su primera ronda en París-Bercy ante Cameron Norrie, un resultado que le restó al español puntos defensivos y redujo su colchón. Alcaraz, que llega al final de temporada con un palmarés espectacular, no pudo transformar su buen año en una defensa sólida en este Masters 1000, y la matemática hizo el resto, Sinner sumó mucho y Alcaraz perdió parte de lo que defendía. Además, al español le bastaba con ser finalista para asegurar el número 1.

La remontada de Sinner

La recuperación de Sinner hasta el número 1 ha sido un proceso que viene trazándose desde hace unos torneos. Su inicio de temporada fue espectacular tras la victoria en el Open de Australia dominando durante todo el torneo. Sin embargo, tras ese triunfo estuvo inhabilitado durante 3 meses debido a una sanción por un caso de dopaje que cortó su progresión.

En Roland Garros perdió de nuevo una final de Grand Slam ante Carlos Alcaraz, un partido que pasará a la historia del tenis tras la majestuosa remontada del español. A pesar de esa derrota, Sinner consiguió vencer a su rival por primera vez en una final de un grande en Wimbledon y volvió a caer derrotado en el US Open ante Alcaraz.

Alcaraz y Sinner tras Roland
Alcaraz y Sinner tras Roland Garros (Europa Press)

Estas victorias del tenista murciano, combinadas a sus triunfos en otros torneos ATP, 8 en total esta temporada, y algunas derrotas de Sinner le permitieron hacerse con el número 1 del ranking ATP. Pero sin tiempo que perder, el italiano ha aprovechado el tramo final de temporada, con lesiones y derrotas puntuales de Alcaraz, para vencer en París y Viena y recuperar de esta forma el primer puesto de la clasificación.

Opciones de Alcaraz

Aunque la cima la ocupa ahora Sinner, las opciones de que Alcaraz vuelva a ser número 1 antes de que concluya la temporada no están cerradas, de hecho, depende de sí mismo. Su vía pasa por el torneo final de la temporada, las Nitto ATP Finals, donde los puntos en juego permiten que el español aún pueda remontar.

El gesto fair play que conmovió a Roland Garros en el partido de Shelton y Alcaraz

El italiano acumula ahora 11.500 puntos por los 11.250 de Alcaraz, que en líneas generales necesita rendir a un nivel más alto que su rival en Turín. Sinner defiende los 1.500 puntos que obtuvo al llevarse el título con cinco victorias la pasada temporada, mientras que el español defenderá los 200 que sumó.

Es por ello que las opciones de Alcaraz pasan por lograr más puntos que su rival, logrando victorias en fase de grupos para poder avanzar en el torneo. Si Carlos ganara un encuentro, Sinner tendría que ser campeón venciendo cuatro de cinco compromisos. Dos triunfos del murciano le acercarían a su objetivo y con tres sería número 1 sí o sí.

