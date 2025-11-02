España

Un hombre pierde a su perro y cinco años después lo reencuentra mientras revisa Instagram: “Fue un momento precioso”

Revisando la red social, encontró el rostro de su antigua mascota y lo reconoció de inmediato

El hombre encontró al perro cinco años después. (@invisiveis_naomais)

La vida de Edilson y su perro Abner estuvo marcada por una separación que parecía definitiva. En 2020, en Brasil, el hombre perdió a su mascota durante un paseo por la calle, dejando a su dueño sumido en una búsqueda que duró meses y que no dio sus frutos. Edilson cubrió las calles con carteles y llegó a consultar a numerosos refugios, esperando obtener alguna noticia que le diera respuestas.

Con el paso de los meses, la esperanza cedió ante la realidad. Como ha recordado Edilson ante los medios locales de su país, “pasé meses buscándolo, incluso puse carteles y hablé con refugios. Cuando no pude encontrarlo, renuncié a la idea de tener otro perro”.

Lo que Edilson no sabía era que en algún lugar de Belo Horizonte, la ciudad famosa por el paisaje montañoso en el que se inserta, Abner luchaba sus propias batallas. El perro, ya mayor y afectado por problemas de movilidad y visión, fue hallado en situación de vulnerabilidad y acogido por el refugio Invisíveis Não Mais. Debido a su avanzada edad y a sus condiciones, Abner se integró rápidamente entre los residentes permanentes del centro, donde recibió los cuidados necesarios. El refugio, cuyo nombre significa “Invisibles Nunca Más”, dirige sus esfuerzos a sensibilizar sobre el destino de animales ancianos, discapacitados o lesionados, que suelen ser ignorados por potenciales adoptantes.

El ‘embajador’ de los animales desamparados

Con el paso del tiempo, Abner consiguió un pequeño lugar especial dentro del refugio y fue nombrado ‘embajador’ principal de la asociación, figurando en varias actividades y campañas de marketing y concienciación, que buscaban inspirar adopciones responsables entre la gente. Precisamente, en ese contexto se produjeron las fotografías que, más adelante, cambiarían de nuevo la vida tanto de Abner como de Edilson. Las imágenes fueron capturadas durante una caminata grupal con perros, organizada por Invisíveis Não Mais y realizada por estudiantes voluntarios de medicina veterinaria, y publicadas después en redes sociales. Entonces ocurrió lo más inesperado.

Un día, revisando Instagram, Edilson encontró el rostro de Abner y lo reconoció de inmediato, confirmando la intuición de que se trataba de su viejo compañero. Lo que comenzó como un día cualquiera, concluyó con la posibilidad de un reencuentro largamente anhelado. Un reencuentro que por fin ha ocurrido el lunes pasado, cuando Edilson se presentó en el refugio y pudo abrazar una vez más a su perro perdido tras cinco años de separación.

Un integrante del equipo de Invisíveis Não Mais ha contado la emotiva escena en los medios brasileños: “Abner se acercó, lo olisqueó y luego se fundieron en abrazos y muestras de cariño. Fue un momento precioso, uno que nunca olvidaremos”. La experiencia también dejó una reflexión de parte de los voluntarios, quienes afirmaron: “Nuestro objetivo siempre ha sido encontrar hogares para los ‘invisibles’. Hoy nos dimos cuenta de que Abner nunca fue invisible; simplemente estaba perdido. Fuimos el puente que reunió a una familia”. Lo sucedido no solo marca un final feliz para Edilson y Abner, sino que pone en valor la labor de organizaciones dedicadas a proteger animales desfavorecidos.

