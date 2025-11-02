Las tres cosas que debes revisar en tu coche antes de hacer un viaje, según un mecánico: “Te puede pasar algo muy grave”

El mecánico Morad explica que debes hacer antes de ir en coche a un viaje largo (TikTok / @premiumbymorad)

Más de 100.000 vehículos han tenido problemas o accidentes graves en 2024. Los percances en la carretera muchas veces no solo dependen de uno mismo, pero en numerosas ocasiones se pueden evitar. Si estás preparando un viaje largo en coche es primordial revisar varias cosas antes de salir.

Muchos tienen la falsa creencia de que con haber controlado las ruedas todo irá bien, puedes tener suerte y que no falle nada más, pero normalmente no es así. Premiumbymorad es el nombre de usuario de uno de los mecánicos más famosos de internet. Con un gran número de seguidores comparte vídeos a diario con consjeos útiles que pueden ayudar a evitar muchos problemas y también a ubica otros fallos de tu vehículo.

El experto explica que hay por lo menos tres asuntos clave que hay que cerrar antes de poner empezar tu trayecto. En primer lugar los aceites y líquidos, el segundo aspecto es el nivel de presión de los neumáticos y por último pero no menos importante: luces y freno. Nunca sabes que ha podido pasar y en medio de la carretera no hay tiempo para actuar.

Aceite y neumáticos

Lo primero de todo es controlar el nivel de aceite ya que si no el coche dejará de funcionar y después mira el nivel de refrigerante. Cuando hablamos de aceite también hablamos del control en el aceite del freno. Es también muy importante la elección del aceite, uno barato no lubrica bien y no evita el desgaste. Las consecuencias pueden ser tener todos los conductos taponados, el motor sufre mucho y no dura casi nada. Por lo que invertir en el material hará que prevengas otros grandes gastos.

En cuánto a los líquidos también es importante controlar el agua de limpia parabrisa y las cobijas. Si el tiempo es adverso esta acción puede salvarte. Sobre los neumáticos, además de la presión es muy importante haber revisado el dibujo. “Si el neumático está desgastado, lo que te puede pasar es algo muy grave, se puede resbalar el coche, salir de la carretera o que no frene en el momento que necesitas”, explica el experto.

La luces, el freno y la batería

El último aspecto es muy importante. La luces y el freno son cruciales “para que te vean y tue tu veas”. Sobre todo si tu travesía va a ser nocturna donde los problemas se multiplican. Las luces se pueden revisar encendiendo y apagándolas y caminando al rededor de los focos para asegurarte. También siempre puedes ponerte en manos de un profesional.

“Otra cosa, cuando te levantas por la mañana y ves que el coche arranca mal, la batería está a punto de acabarse. Entonces aunque parezca de menor importancia, también eso hay que verificarlo”, asegura al final del vídeo el mecánico. Por lo tanto no solo hay que mirara el estado de las ruedas, si no que antes de afrontar un largo viaje debes hacer de tu vehículo un lugar seguro para que todo transcurra con normalidad.