España

Las tres cosas que debes revisar en tu coche antes de hacer un viaje, según un mecánico: “Te puede pasar algo muy grave”

La lista definitiva para comprobara que todo está bien antes de empezar un viaje y evitar así un accidente

Guardar
El mecánico Morad explica que
El mecánico Morad explica que debes hacer antes de ir en coche a un viaje largo (TikTok / @premiumbymorad)

Más de 100.000 vehículos han tenido problemas o accidentes graves en 2024. Los percances en la carretera muchas veces no solo dependen de uno mismo, pero en numerosas ocasiones se pueden evitar. Si estás preparando un viaje largo en coche es primordial revisar varias cosas antes de salir.

Muchos tienen la falsa creencia de que con haber controlado las ruedas todo irá bien, puedes tener suerte y que no falle nada más, pero normalmente no es así. Premiumbymorad es el nombre de usuario de uno de los mecánicos más famosos de internet. Con un gran número de seguidores comparte vídeos a diario con consjeos útiles que pueden ayudar a evitar muchos problemas y también a ubica otros fallos de tu vehículo.

El experto explica que hay por lo menos tres asuntos clave que hay que cerrar antes de poner empezar tu trayecto. En primer lugar los aceites y líquidos, el segundo aspecto es el nivel de presión de los neumáticos y por último pero no menos importante: luces y freno. Nunca sabes que ha podido pasar y en medio de la carretera no hay tiempo para actuar.

Aceite y neumáticos

Lo primero de todo es controlar el nivel de aceite ya que si no el coche dejará de funcionar y después mira el nivel de refrigerante. Cuando hablamos de aceite también hablamos del control en el aceite del freno. Es también muy importante la elección del aceite, uno barato no lubrica bien y no evita el desgaste. Las consecuencias pueden ser tener todos los conductos taponados, el motor sufre mucho y no dura casi nada. Por lo que invertir en el material hará que prevengas otros grandes gastos.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

En cuánto a los líquidos también es importante controlar el agua de limpia parabrisa y las cobijas. Si el tiempo es adverso esta acción puede salvarte. Sobre los neumáticos, además de la presión es muy importante haber revisado el dibujo. “Si el neumático está desgastado, lo que te puede pasar es algo muy grave, se puede resbalar el coche, salir de la carretera o que no frene en el momento que necesitas”, explica el experto.

La luces, el freno y la batería

El último aspecto es muy importante. La luces y el freno son cruciales “para que te vean y tue tu veas”. Sobre todo si tu travesía va a ser nocturna donde los problemas se multiplican. Las luces se pueden revisar encendiendo y apagándolas y caminando al rededor de los focos para asegurarte. También siempre puedes ponerte en manos de un profesional.

Revisar los amortiguadores y la
Revisar los amortiguadores y la goma del soporte superior ayuda a determinar si realmente necesitan cambio o siguen en buen estado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Otra cosa, cuando te levantas por la mañana y ves que el coche arranca mal, la batería está a punto de acabarse. Entonces aunque parezca de menor importancia, también eso hay que verificarlo”, asegura al final del vídeo el mecánico. Por lo tanto no solo hay que mirara el estado de las ruedas, si no que antes de afrontar un largo viaje debes hacer de tu vehículo un lugar seguro para que todo transcurra con normalidad.

Temas Relacionados

TikTokRedes SocialesMecánicoMotor EspañaCarreterasCochesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Los ingresos se efectúan a mes vencido, por lo que el dinero que los beneficiarios recibirán este mes corresponde a la prestación de octubre

Cuándo se cobra el paro

Marta León, ingeniera química, sobre la caída de cabello a partir de los 40: “Estos cambios están influenciados por nuestras hormonas”

La experta en salud femenina ha dado 8 consejos para evitar que las hormonas provoquen la caída

Marta León, ingeniera química, sobre

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

El banco atribuyó la situación a una anomalía técnica

Una asociación recauda 7.000 euros

Pollo marsala, una receta italiana clásica con la que puedes salir de la rutina

Este plato caliente es ideal para preparar en otoño

Pollo marsala, una receta italiana

Los impuestos a los ricos en Europa: Francia rechaza la tasa Zucman mientras España mantiene su gravamen de hasta el 3,5% a las grandes fortunas

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas nació en 2022 como una medida transitoria para dos ejercicios fiscales, pero ha terminado consolidándose como una herramienta dentro del sistema tributario estatal

Los impuestos a los ricos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Vota por mi hijo”, la

“Vota por mi hijo”, la nueva estafa de la que advierte la Policía Nacional

Detenido el dueño de una tienda de gominolas en Barcelona que vendía cocaína en su negocio

Una mujer retira 5.900 euros de la cuenta de ahorros de su madre anciana y con demencia: la Justicia la condena un año y nueve meses de prisión

Mal tiempo, caídas y senderistas desorientados: el fin de semana de Halloween se llena de rescates en la Sierra de Madrid

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

Los impuestos a los ricos en Europa: Francia rechaza la tasa Zucman mientras España mantiene su gravamen de hasta el 3,5% a las grandes fortunas

Resultados ganadores del Super Once del 2 noviembre

Francisco Fernández Yuste, consejero laboral: “El currículum en formato ATS no existe y te voy a explicar por qué”

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0