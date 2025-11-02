España

La reina Sofía cumple 87 años: la importante distinción que recibirá de manos de su hijo, Felipe VI

La madre de la infanta Cristina sopla las velas por su cumpleaños este domingo 2 de noviembre

Guardar
La reina Sofía en una
La reina Sofía en una imagen de archivo. (Europa Press)

La reina Sofía celebra este domingo 2 de noviembre su 87 cumpleaños en un momento de especial relevancia para la familia real española. Nacida en Atenas en 1938, la madre del rey Felipe VI sigue siendo una de las figuras más respetadas dentro de la institución, destacada por su dedicación a labores sociales y por el papel fundamental que ha desempeñado durante décadas en la historia reciente de la Casa Real.

Para nadie es un secreto que la abuela de la princesa Leonor, quien el pasado 31 de octubre cumplió 20 años, ha dedicado toda su vida a su rol como miembro de la monarquía española. Y es que la madre de las infantas Elena y Cristina se ha volcado por completo en su trabajo, dejando a un lado los numerosos escándalos que han rodeado su vida matrimonial con el rey Juan Carlos I.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Lo cierto es que la vida de la suegra de la reina Letizia no ha sido nada fácil, pues ha tenido que enfrentarse a la dura experiencia del exilio, un infeliz matrimonio que le dio a sus tres hijos y, ahora, a la dura enfermedad que atraviesa su hermana, la princesa Irene de Grecia. Podría decirse que, además de sus hijos, una de las grandes alegrías de Sofía es su hermana, a quien siempre ha estado unida.

Tras contraer matrimonio con Juan Carlos allá por 1962, se trasladó a España. Sus primeros años en el país también fueron complicados. Y es que, por entonces, el Emérito era un príncipe sin trono y, para gran parte de la opinión pública, ella una extranjera, ajena a las tradiciones de un círculo cerrado y muy conservador. A todo ello, se sumaba su dificultad para hablar con fluidez el español. Pese a ello, Sofía logró quedarse en el Palacio de la Zarzuela. Y aunque ha tenido numerosos problemas en su matrimonio, ella ha permanecido inquebrantable a su lado, ejerciendo de manera impecable su papel de esposa y reina.

La reina Sofía, la princesa
La reina Sofía, la princesa Leonor y el rey Felipe VI. (Xuan Cueto/Europa Press)

La máxima distinción dentro de la Corona Española

Hoy, su labor al frente de la monarquía española será enaltecida. Y es que la reina Sofía recibirá de manos de su hijo, Felipe VI, la máxima distinción dentro de la Corona Española, el Toisón del Oro. La royal griega será galardonada en un momento sumamente simbólico: el mismo día que se celebra el 50º aniversario de la restauración monárquica y la vuelta a la democracia en España. Además, en la misma fecha, también se celebra la primera década de reinado de los reyes Felipe y Letizia.

De esta manera, el 21 de noviembre tendrá lugar en el Palacio Real el acto conmemorativo, en el que también recibirán esta condecoración figuras clave de la Transición como el expresidente del Gobierno, Felipe González, y Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón, padres de la Constitución. Con la entrega del Toisón del Oro a su progenitora, Felipe VI busca reconocer “su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”. Y es que, pese a cumplir 87 años, lo cierto es que la reina Sofía mantiene un extraordinario nivel de actividades y una agenda oficial con numerosas citas.

El rey Felipe IV y
El rey Felipe IV y la reina Sofía, en 2024. (Raúl Terrel/Europa Press)

No es la primera vez que el soberano ensalza la figura de su madre, pues el 19 de junio de 1984, durante su proclamación como rey ante las Cortes Generales, le dedicó las siguientes líneas: “Me permitirán también, Señorías, que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy —como hijo y como rey— quiero dedicarle”. Sin poder evitar emocionarse, la reina Sofía lanzó un beso desde la tribuna de honor a su hijo como forma de agradecimiento, mientras la tribuna del hemiciclo rompía en aplausos.

Temas Relacionados

Reina SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Valencia: prepárate antes

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

Países Bajos permite desde 2022 a los ayuntamientos vetar la adquisición de pisos para destinarlos al alquiler en zonas con escasez de vivienda asequible. Esto es lo que ha ocurrido desde entonces

En busca de una solución

Los trucos para que las gambas congeladas parezcan frescas y caseras

Para transformar este producto de supermercado en un entrante digno de un restaurante, hay múltiples opciones

Los trucos para que las

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Las incineraciones superan por primera vez a las inhumaciones y crecen las ceremonias laicas y digitales, según un barómetro de ‘Interfunerarias’

El negocio que nunca muere:

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

El presidente envió una carta al rey Mohamed VI en la que reconocía la propuesta de autonomía de Marruecos

España aparta la mirada del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España aparta la mirada del

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

ECONOMÍA

En busca de una solución

En busca de una solución para el problema de la vivienda: ¿qué pasaría si dejara de ser un bien de mercado y se prohibiera comprar para alquilar?

El negocio que nunca muere: los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

El Real Madrid afianza su

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold