Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

El juzgado condena a los propietarios y a su aseguradora a asumir el coste de las obras de reparación, de unos 1.500 euros, y pagar una indemnización de casi 500 euros al vecino afectado

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Bloque de viviendas. (Europa Press)
Un vecino de El Casar ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Guadalajara condene a la comunidad de propietarios de su bloque de viviendas y a la aseguradora Generali España a reparar la terraza que cubre su plaza de garaje tras sufrir filtraciones de agua durante años. Además, la sentencia obliga a los vecinos al pago de una indemnización de 487,01 euros más intereses por los daños y perjuicios en el techo de la plaza, causados por el deterioro de la lámina impermeabilizadora de la terraza, así como a hacer frente a los costes derivados de la obras de reparación de las instalaciones, con obras valoradas en 1.500 euros.

El fallo considera probado que las filtraciones provenían de un elemento común, la terraza comunitaria con uso privativo, y que la comunidad de propietarios conocía la situación pero no actuó para resolver el problema. La resolución subraya la responsabilidad legal de la comunidad en el adecuado mantenimiento de los elementos comunes del edificio y extiende la condena solidaria a la aseguradora, tal y como establece la póliza contratada.

Cuatro años de reclamaciones

Las filtraciones se detectaron por primera vez el 3 de agosto de 2021 en la plaza de garaje, cuando el propietario denunció la aparición de manchas de humedad en el techo. Semanas después, un informe pericial cifró los daños en 487,01 euros y atribuyó su origen al deterioro del mecanismo de contención de agua de la terraza comunitaria situada inmediatamente encima. A lo largo de más de un año, el afectado remitió múltiples correos y reclamaciones tanto a la comunidad como a la aseguradora, sin que se emprendieran las reparaciones reclamadas.

Los informes periciales de ambas partes sobre la disputa entre propietarios, que documentan estas reivindicaciones del demandante, coincidieron en señalar que la terraza es un elemento comunitario de uso privativo. Además, apuntan que, a pesar de que los propietarios de la vivienda situada encima del garaje realizaron una ampliación de la vivienda y modificaron las instalaciones de desagüe de la terraza sin contar con el permiso del resto de vecinos, la comunidad no adoptó acuerdos ni actuaciones directas para exigir la restitución o legalización de las obras por parte de los propietarios respectivos, ni realizó requerimientos formales al propietario para deshacer esas obras.

La sentencia da la razón al propietario

El conflicto terminó en un juicio verbal cuya vista se celebró el 17 de julio de 2025 en Guadalajara. En la sentencia, dictada el 25 de julio, el juez rechazó los argumentos de la comunidad y de la aseguradora: explicó que la reclamación estaba presentada dentro de plazo, ya que la ley permite reclamar estos daños durante cinco años, y dejó claro que la comunidad no podía eludir su responsabilidad alegando que se habían hecho obras sin permiso en la vivienda situada encima del garaje por no haberse opuesto a ellas.

El magistrado subrayó que la comunidad seguía siendo responsable, porque nunca exigió formalmente que se deshicieran las obras ni demostró que fueran la causa real de las filtraciones. Por lo tanto, la comunidad tendrá que asumir las obras de reparación de la terraza, valoradas en 1.500 euros. Además, la aseguradora responde de manera solidaria al pago de la indemnización y los intereses.

