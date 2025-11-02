Francisco Fernández Yuste, consejero laboral: “El currículum en formato ATS no existe y te voy a explicar por qué”

Un experto advierte sobre las estrategias ATS (@mejoratuexitolaboral)

Hoy día, encontrar el trabajo de tus sueños es tan difícil que se hace casi imposible. Las postulaciones online, las interminables entrevistas de trabajo -si es que llegas a tener una-, la enorme cantidad de candidaturas que los del departamento de recursos humanos ni llegan a leerse... Al final es muy fácil tirar la toalla y buscar otros caminos. Por eso, algunos expertos han dado algunas pautas con las que hacer que tu Curriculum vitae (CV) no sea cribado en la interminable lista de candidatos de una oferta de trabajo.

Y es que, las empresas usan un software para cualquier puesto que es solicitado por cientos de personas. Con ello consiguen agilizar la gestión de solicitudes laborales al escanear y filtrar currículums mediante palabras clave y criterios definidos por la empresa. El Applicant Tracking System (ATS), conocido en español como Sistema de Seguimiento de Candidatos, se ha vuelto tan popular que hasta el 98,8% de las compañías Fortune 500 y dos tercios de las grandes empresas ya lo utilizan.

Además, un ATS puede reducir centenas de candidaturas a solo una treintena, por lo que optimizar el CV para estos sistemas resulta fundamental. Por lo que muchos han buscado las mejores estrategias para que este sistema no les eche fuera. No obstante, Francisco Fernández Yuste, conocido en redes como @mejoratuexitolaboral, ha puesto en duda una de las recomendaciones más repetidas en el ámbito de la búsqueda de empleo digital: el concepto de currículum en formato ATS.

“Que no te engañen con esto”

En un video reciente publicado en TikTok, el consejero laboral especializado en bienestar en el empleo ha dejado clara su posición. “Que no te engañen con esto. El currículum en formato ATS no existe y te voy a explicar por qué”, expone. Según ha afirmado el especialista, “los ATS son los programas que utilizamos desde selección (la gente que trabajamos en Recursos Humanos) para cribar vuestras candidaturas”, pero ha objetado que existen “decenas y cientos” de tipos.

Y es que, “InfoJobs es un ATS, LinkedIn es un ATS, InfoEmpleo es un ATS…”. No obstante, cada uno de estos sistemas opera con sus propios parámetros y configuraciones: “Y así, tantos portales de empleo y tantas herramientas que se utilizan a nivel de empresa, pues tipo un Factorial, tipo un Bitneo o tipo un Personio. Todos son ATS”, indica.

Yuste ha explicado que cada uno “tiene sus reglas”, “su configuración” y “su parámetro”. De esta manera, “no se puede hablar de un currículum formato ATS, porque cada programa es distinto”, subraya. Porque “esto es como si dices que hay una rueda que te vale para todos los tipos de vehículos. No existe. Por eso os están engañando”, insiste el experto.

Pero, “¿qué es lo que ocurre? Que llega un profesional que te dice: ‘Este currículum tiene formato ATS, vas a pasar todos los filtros...’ Y no va así”, advierte. Por eso, siempre es recomendable personalizar cada CV al canal donde se va a lanzar. Así, “para que no te vendan la moto y no te estafen más”, la estrategia pasa por conocer el funcionamiento de cada plataforma de búsqueda de empleo y adaptar la presentación del perfil profesional a los requisitos concretos de cada una. Además, al final del video, ha abierto la veda para que los usuarios puedan preguntarle directamente sobre este aspecto.