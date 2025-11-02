España

El propietario de la tienda en la que Pedro Sánchez compró sus gafas revela cómo las eligió: “No es de lujo ni es tan especial”

El comerciante destaca además que Sánchez “es un cliente fiel y con buen gusto” que acude a su tienda desde hace casi una década

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Con un poco menos de sensualidad que Andrew Garfield en los Globos de Oro de este 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaba un gesto mundano en la comisión de investigación en el Senado del pasado jueves que encabezaría titulares por encima incluso del tema por el que se le había citado: el caso Koldo. Ponerse unas gafas de vista pasaba a convertirse el jueves 30 de octubre en un acto casi institucional, ya que era la primera vez que se veía a Sánchez emplear unas. Independientemente de si formaba parte de una performance o es que sufre de problemas visuales, como 24,4 millones de personas en España, según Newtral, esto es lo que se sabe sobre sus lentes.

Pedro Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles y niega sobresueldos en PSOE.

La imagen del presidente del Gobierno luciendo este accesorio, hasta ahora inédito en su indumentaria pública, se ha convertido en el centro de atención y ha sido utilizada por el Partido Popular para cuestionar el supuesto gasto en un artículo de lujo. Estas gafas son de la marca Dior, con montura marrón y con un estilo aviador.

Pedro Sánchez, cliente fiel y con criterio estético

En una entrevista concedida al programa El món a RAC1, Jorge Portela, propietario de la tienda GafaVintage donde Sánchez adquirió las gafas, ha desmentido las acusaciones sobre el precio y la exclusividad del modelo. Portela detalló que se trata de “una pieza de Dior de la línea Monsieur de los años ochenta”. Además, el propietario precisó que “tiene un precio normal, cuesta unos 250 euros, como cualquier gafa de hoy en día. No es de lujo ni es tan especial. Tampoco son de segunda mano”.

El comerciante relató que su relación con el presidente se remonta a casi una década, mucho antes de que Sánchez asumiera la jefatura del Ejecutivo. Según Portela, “es cliente desde hace casi diez años”. Del mismo modo, el comerciante ha detallado que “la primera vez vino con su esposa, que también tiene unas gafas de la tienda. De hecho, creo que fue ella quien nos conoció primero”, explicó en el programa radiofónico catalán.

Respecto al proceso de selección de las gafas, Portela subrayó la normalidad con la que se desarrolló la compra y la ausencia de asesores en la decisión. “Le tratamos como a cualquier otro. Estas gafas las compró hace cinco años. Pedro Sánchez es una persona que acepta recomendaciones y estas gafas las elegimos entre él y yo, sin asesores, como un cliente normal”, declaró Portela en El món a RAC1.

El propietario de GafaVintage también valoró el estilo del presidente, destacando su fidelidad como cliente y su criterio estético. “Es un cliente fiel y con buen gusto. Son unas gafas muy elegantes, y que también transmiten mucha personalidad. No son una pieza estándar que lleve todo el mundo. Creo que ha elegido muy bien y que sabe perfectamente, que le quedan bien”, señaló Portela en la entrevista.

Del mismo modo, Portela consideró que la elección de unas gafas distintivas puede influir en la imagen pública de un político. A su juicio, “a los cargos públicos las gafas les pueden condicionar mucho”. Y, de hecho, él sabía que esto generaría conversación, manifestó a El món a RAC1. Además, aclaró que el accesorio no responde únicamente a motivos estéticos: “Aparte de un complemento, le proporcionan ayuda visual. Son gafas graduadas”, puntualizó.

Aunque Portela insistió en que su negocio se mantiene al margen de la política y prefiere un perfil discreto, reconoció que la polémica puede tener un efecto positivo para la tienda. “Nunca nos hemos publicitado y nos hace gracia que hayan pasado diez años desde que es cliente y que sea ahora, en 2025 y, de repente, cuando se hable de esto. De hecho, Portela destaca que les pidió permiso antes de hacer el tuit donde anunciaba de dónde eran las gafas. ”Es evidente que nos beneficia”, admitió Portela a El món a RAC1.

Para cerrar su intervención, Portela hizo una comparación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y su elección de gafas: “Él llevaba gafas más estándar. Con poca personalidad. Transmitían muy poco”, concluyó el comerciante en la entrevista.

Temas Relacionados

Pedro SánchezAlberto Núñez FeijóoCaso KoldoSenado EspañaInvestigación EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Los ingresos se efectúan a mes vencido, por lo que el dinero que los beneficiarios recibirán este mes corresponde a la prestación de octubre

Cuándo se cobra el paro

Las tres cosas que debes revisar en tu coche antes de hacer un viaje, según un mecánico: “Te puede pasar algo muy grave”

La lista definitiva para comprobara que todo está bien antes de empezar un viaje y evitar así un accidente

Las tres cosas que debes

Marta León, ingeniera química, sobre la caída de cabello a partir de los 40: “Estos cambios están influenciados por nuestras hormonas”

La experta en salud femenina ha dado 8 consejos para evitar que las hormonas provoquen la caída

Marta León, ingeniera química, sobre

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

El banco atribuyó la situación a una anomalía técnica

Una asociación recauda 7.000 euros

Pollo marsala, una receta italiana clásica con la que puedes salir de la rutina

Este plato caliente es ideal para preparar en otoño

Pollo marsala, una receta italiana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Vota por mi hijo”, la

“Vota por mi hijo”, la nueva estafa de la que advierte la Policía Nacional

Detenido el dueño de una tienda de gominolas en Barcelona que vendía cocaína en su negocio

Una mujer retira 5.900 euros de la cuenta de ahorros de su madre anciana y con demencia: la Justicia la condena un año y nueve meses de prisión

Mal tiempo, caídas y senderistas desorientados: el fin de semana de Halloween se llena de rescates en la Sierra de Madrid

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Una asociación recauda 7.000 euros para financiar un parque infantil, los ingresa en un cajero y desaparecen: “Cada mañana, esperábamos ver reaparecer el dinero”

Los impuestos a los ricos en Europa: Francia rechaza la tasa Zucman mientras España mantiene su gravamen de hasta el 3,5% a las grandes fortunas

Resultados ganadores del Super Once del 2 noviembre

Francisco Fernández Yuste, consejero laboral: “El currículum en formato ATS no existe y te voy a explicar por qué”

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0