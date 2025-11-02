El propietario de la tienda en la que Pedro Sánchez compró sus gafas revela cómo las eligió: “No es de lujo ni es tan especial”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Con un poco menos de sensualidad que Andrew Garfield en los Globos de Oro de este 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaba un gesto mundano en la comisión de investigación en el Senado del pasado jueves que encabezaría titulares por encima incluso del tema por el que se le había citado: el caso Koldo. Ponerse unas gafas de vista pasaba a convertirse el jueves 30 de octubre en un acto casi institucional, ya que era la primera vez que se veía a Sánchez emplear unas. Independientemente de si formaba parte de una performance o es que sufre de problemas visuales, como 24,4 millones de personas en España, según Newtral, esto es lo que se sabe sobre sus lentes.

La imagen del presidente del Gobierno luciendo este accesorio, hasta ahora inédito en su indumentaria pública, se ha convertido en el centro de atención y ha sido utilizada por el Partido Popular para cuestionar el supuesto gasto en un artículo de lujo. Estas gafas son de la marca Dior, con montura marrón y con un estilo aviador.

Pedro Sánchez, cliente fiel y con criterio estético

En una entrevista concedida al programa El món a RAC1, Jorge Portela, propietario de la tienda GafaVintage donde Sánchez adquirió las gafas, ha desmentido las acusaciones sobre el precio y la exclusividad del modelo. Portela detalló que se trata de “una pieza de Dior de la línea Monsieur de los años ochenta”. Además, el propietario precisó que “tiene un precio normal, cuesta unos 250 euros, como cualquier gafa de hoy en día. No es de lujo ni es tan especial. Tampoco son de segunda mano”.

El comerciante relató que su relación con el presidente se remonta a casi una década, mucho antes de que Sánchez asumiera la jefatura del Ejecutivo. Según Portela, “es cliente desde hace casi diez años”. Del mismo modo, el comerciante ha detallado que “la primera vez vino con su esposa, que también tiene unas gafas de la tienda. De hecho, creo que fue ella quien nos conoció primero”, explicó en el programa radiofónico catalán.

Respecto al proceso de selección de las gafas, Portela subrayó la normalidad con la que se desarrolló la compra y la ausencia de asesores en la decisión. “Le tratamos como a cualquier otro. Estas gafas las compró hace cinco años. Pedro Sánchez es una persona que acepta recomendaciones y estas gafas las elegimos entre él y yo, sin asesores, como un cliente normal”, declaró Portela en El món a RAC1.

El propietario de GafaVintage también valoró el estilo del presidente, destacando su fidelidad como cliente y su criterio estético. “Es un cliente fiel y con buen gusto. Son unas gafas muy elegantes, y que también transmiten mucha personalidad. No son una pieza estándar que lleve todo el mundo. Creo que ha elegido muy bien y que sabe perfectamente, que le quedan bien”, señaló Portela en la entrevista.

Del mismo modo, Portela consideró que la elección de unas gafas distintivas puede influir en la imagen pública de un político. A su juicio, “a los cargos públicos las gafas les pueden condicionar mucho”. Y, de hecho, él sabía que esto generaría conversación, manifestó a El món a RAC1. Además, aclaró que el accesorio no responde únicamente a motivos estéticos: “Aparte de un complemento, le proporcionan ayuda visual. Son gafas graduadas”, puntualizó.

Aunque Portela insistió en que su negocio se mantiene al margen de la política y prefiere un perfil discreto, reconoció que la polémica puede tener un efecto positivo para la tienda. “Nunca nos hemos publicitado y nos hace gracia que hayan pasado diez años desde que es cliente y que sea ahora, en 2025 y, de repente, cuando se hable de esto. De hecho, Portela destaca que les pidió permiso antes de hacer el tuit donde anunciaba de dónde eran las gafas. ”Es evidente que nos beneficia”, admitió Portela a El món a RAC1.

Para cerrar su intervención, Portela hizo una comparación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y su elección de gafas: “Él llevaba gafas más estándar. Con poca personalidad. Transmitían muy poco”, concluyó el comerciante en la entrevista.