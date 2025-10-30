Espana agencias

El PP carga contra Puente por mofarse de la "apariencia" de Feijóo y compara al ministro con "un primate"

Por Newsroom Infobae

El Partido Popular ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por mofarse de la apariencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras el 'look' con gafas del presidente Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado y ha comparado al exalcalde de Valladolid con "un primate" que no debería estar en el Gobierno.

En un cruce de mensajes en la red social 'X', el PP ha mencionado un 'tuit' del ministro en el que expone que las gafas de Sánchez han sido invertidas "divinamente". "Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes", ha escrito, para compararlo también con el rostro de Feijóo. "A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas. Superioridad política, ética y estética", ha acusado.

Horas después, el PP ha respondido al titular de Transportes también en redes sociales. "Puesto que Óscar Puente se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo", ha comenzado el mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

Así, los 'populares' han mostrado una foto en la que aparecía un primate y debajo el rostro del ministro. "En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate", han contestado. "Ambas criaturas tienen en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España", han añadido desde el PP.

Por su parte, el ministro ha replicado a los 'populares' con otra contestación, aludiendo su intervención en la investidura fallida de Feijóo tras las elecciones del 23 de julio: "Este mono os tiene bailando desde aquel 26 de septiembre de 2023 en el que dejé claro a toda España que el amigo del narco no da la talla. Seguid así, que tenéis años en la oposición para parar un tren".

