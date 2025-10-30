España

Pedro Sánchez sorprende al lucir unas gafas en su comparecencia en el Senado por el Caso Koldo: de firma francesa y de más de 250 euros

Es la primera vez que vemos al presidente del Gobierno llevando este complemento públicamente

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Pedro Sánchez, este jueves en
Pedro Sánchez, este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53 años), ha comparecido en la mañana de este jueves, 30 de octubre, ante la comisión de investigación del Senado relativa al caso Koldo, centrada en contratos, licencias, concesiones y ayudas durante la gestión pública. El jefe del Ejecutivo ha llegado puntual a la cita para someterse a las preguntas del Partido Popular y ha respondido a los portavoces de la oposición con ironía en algunos tramos de su intervención.

Más allá del contenido y desarrollo político de la sesión, un aspecto hubo un aspecto que llamó especialmente la atención durante la comparecencia. Y es que, por primera vez, el jefe del Ejecutivo ha utilizado públicamente vez unas gafas de lectura, accesorio que ha empleado durante la comisión para revisar documentos y dar réplica a los distintos portavoces.

Pedro Sánchez, este jueves en
Pedro Sánchez, este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

El modelo en cuestión corresponde a la referencia 2601 30 de Christian Dior, con montura cuadrada moderna en color marrón, y cuyo precio ronda los 290 euros en el mercado. Desde la bancada oficialista y la prensa acreditada se ha señalado que el accesorio se ha convertido en un aliado imprescindible para el presidente, particularmente en una jornada marcada por la lectura intensiva de informes y argumentaciones.

El uso de las gafas en la imagen pública de Sánchez es interpretada como consecuencia de dificultades visuales vinculadas, muy probablemente, a la edad. Y es que esta circunstancia suele conducir a la presbicia, condición que está relacionada con la pérdida progresiva de elasticidad en el cristalino, la lente interna del ojo encargada de enfocar objetos a distintas distancias. Como resultado, el ojo experimenta una capacidad reducida para enfocar claramente elementos próximos, como textos con letra pequeña o pantallas de dispositivos electrónicos. La presbicia —que no es considerada una patología sino un proceso natural del envejecimiento ocular— suele tratarse con el uso de gafas de lectura, progresivas o bifocales, en función de si coexisten otros defectos refractivos como miopía, hipermetropía o astigmatismo.

Pedro Sánchez, este jueves en
Pedro Sánchez, este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

En determinados casos, se emplean lentes de contacto multifocales o se recurre a procedimientos de cirugía refractiva. De esta manera, es probable que la necesidad de Sánchez de emplear gafas de lectura se ajuste a la etapa vital que atraviesa y a las exigencias de su agenda, caracterizada por extensas horas de lectura y preparación de informes, además de la intensidad diaria de su actividad institucional. El propio presidente ha manifestado en reuniones informales con periodistas que dispone de poco tiempo para el descanso, lo que podría influir en la evolución de la fatiga visual y otros cambios derivados del ritmo profesional.

La evolución física de Pedro Sánchez también ha sido objeto de observación y de comentarios recientes. El presidente admitió ante un reducido grupo de reporteros que en los últimos años ha experimentado una pérdida considerable de peso, hecho comprobable tanto en su aspecto corporal como facial. Dicho cambio, sumado a la presencia de las gafas durante una comparecencia pública, marca una transformación visible en la imagen del jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles y niega sobresueldos en PSOE.

Hasta la fecha, Sánchez no había hecho uso de este tipo de accesorio en actos institucionales o comparecencias oficiales, por lo que la imagen de este jueves ante la comisión del Senado ha dejado a todos boquiabiertos. La anécdota, aunque secundaria respecto al contenido de la investigación en curso, tuvo un eco destacado en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Las gafas le hacen mayor. Ese modelo no le va”, “Sánchez saca las gafas de cerca por primera vez en público. Nos hacemos mayores” o “Hemos descubierto que Sánchez lleva gafas”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

La polémica abogada de dos de los violadores de Gisèle Pelicot defiende ahora al sospechoso del robo en el Louvre

La jurista, suspendida un año para ejercer la abogacía, vuelve al foco mediático con el asalto al museo

La polémica abogada de dos

Israel Sancho, joven electricista: “Trabajo mucho para cobrar 1.500 € un buen mes”

A sus 31 años, Israel continúa con la empresa familiar tras el fallecimiento de su padre

Israel Sancho, joven electricista: “Trabajo

Cocituber desayuna en la estación de Atocha y enseña la cuenta de una “estafa”: “La tortilla, por supuesto, congelada”

El divulgador de contenido informa sobre lo precios prohibitivos y la mala calidad de la comida en la estación de Atocha

Cocituber desayuna en la estación

¿Cepillo eléctrico o manual? Un dentista despeja la duda: “Gana por goleada”

Rober, conocido en redes por compartir consejos sobre salud dental, explica por qué el cepillo eléctrico es más eficaz

¿Cepillo eléctrico o manual? Un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el curioso taller

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | El presidente defiende la actuación del PSOE en lo que denomina como una “comisión de difamación”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

DEPORTES

El equipo de fútbol del

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin