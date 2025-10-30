Pedro Sánchez sorprende al lucir unas gafas en su comparecencia en el Senado por el Caso Koldo: de firma francesa y de más de 250 euros

Pedro Sánchez, este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53 años), ha comparecido en la mañana de este jueves, 30 de octubre, ante la comisión de investigación del Senado relativa al caso Koldo, centrada en contratos, licencias, concesiones y ayudas durante la gestión pública. El jefe del Ejecutivo ha llegado puntual a la cita para someterse a las preguntas del Partido Popular y ha respondido a los portavoces de la oposición con ironía en algunos tramos de su intervención.

Más allá del contenido y desarrollo político de la sesión, un aspecto hubo un aspecto que llamó especialmente la atención durante la comparecencia. Y es que, por primera vez, el jefe del Ejecutivo ha utilizado públicamente vez unas gafas de lectura, accesorio que ha empleado durante la comisión para revisar documentos y dar réplica a los distintos portavoces.

Pedro Sánchez, este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

El modelo en cuestión corresponde a la referencia 2601 30 de Christian Dior, con montura cuadrada moderna en color marrón, y cuyo precio ronda los 290 euros en el mercado. Desde la bancada oficialista y la prensa acreditada se ha señalado que el accesorio se ha convertido en un aliado imprescindible para el presidente, particularmente en una jornada marcada por la lectura intensiva de informes y argumentaciones.

El uso de las gafas en la imagen pública de Sánchez es interpretada como consecuencia de dificultades visuales vinculadas, muy probablemente, a la edad. Y es que esta circunstancia suele conducir a la presbicia, condición que está relacionada con la pérdida progresiva de elasticidad en el cristalino, la lente interna del ojo encargada de enfocar objetos a distintas distancias. Como resultado, el ojo experimenta una capacidad reducida para enfocar claramente elementos próximos, como textos con letra pequeña o pantallas de dispositivos electrónicos. La presbicia —que no es considerada una patología sino un proceso natural del envejecimiento ocular— suele tratarse con el uso de gafas de lectura, progresivas o bifocales, en función de si coexisten otros defectos refractivos como miopía, hipermetropía o astigmatismo.

Pedro Sánchez, este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

En determinados casos, se emplean lentes de contacto multifocales o se recurre a procedimientos de cirugía refractiva. De esta manera, es probable que la necesidad de Sánchez de emplear gafas de lectura se ajuste a la etapa vital que atraviesa y a las exigencias de su agenda, caracterizada por extensas horas de lectura y preparación de informes, además de la intensidad diaria de su actividad institucional. El propio presidente ha manifestado en reuniones informales con periodistas que dispone de poco tiempo para el descanso, lo que podría influir en la evolución de la fatiga visual y otros cambios derivados del ritmo profesional.

La evolución física de Pedro Sánchez también ha sido objeto de observación y de comentarios recientes. El presidente admitió ante un reducido grupo de reporteros que en los últimos años ha experimentado una pérdida considerable de peso, hecho comprobable tanto en su aspecto corporal como facial. Dicho cambio, sumado a la presencia de las gafas durante una comparecencia pública, marca una transformación visible en la imagen del jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles y niega sobresueldos en PSOE.

Hasta la fecha, Sánchez no había hecho uso de este tipo de accesorio en actos institucionales o comparecencias oficiales, por lo que la imagen de este jueves ante la comisión del Senado ha dejado a todos boquiabiertos. La anécdota, aunque secundaria respecto al contenido de la investigación en curso, tuvo un eco destacado en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Las gafas le hacen mayor. Ese modelo no le va”, “Sánchez saca las gafas de cerca por primera vez en público. Nos hacemos mayores” o “Hemos descubierto que Sánchez lleva gafas”.