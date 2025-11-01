España

Una joven de 21 años en estado grave tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

El suceso ha ocurrido en una popular zona de ocio de la localidad, donde esta noche se celebraban las fiesta de Halloween

Guardar
Una joven sufre un disparo en la cara en una zona de ocio de Leganés, Madrid. (Emergencias 112 Comunidad de Madrid)

Una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave tras sufrir un disparo en la cara mientras se encontraba en una fiesta de Halloween. Los hechos han ocurrido en la mañana de este sábado, en una popular zona de ocio de la localidad madrileña de Leganés.

Los servicios de emergencias del 112, tras recibir el aviso a las 6:55, se desplazaron hasta el lugar junto con los agentes de la Policía Nacional, donde atendieron a la joven, que fue trasladada al Hospital Doce de Octubre de Madrid intubada. Allí permanece ingresada en estado grave, con una herida por arma blanca desde el pómulo izquierdo a la región auricular derecha, por donde salió la bala.

Ambulancia del SUMMA 112 de
Ambulancia del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid en Leganés REMITIDA / HANDOUT por EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/11/2025

La brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial investigan ahora el suceso, que se produjo en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaSucesos MadridMadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

El actual presidente confirmó una “reflexión más profunda” tras el aniversario de la DANA

El PP valenciano apoya de

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, asegura que los niños pequeños no son capaces de manipular: “La realidad es que experimentan miedo cuando se tienen que separar de sus padres”

A diferencia de lo que se pueda creer, los niños no son capaces de crear procesos cognitivos complejos hasta llegados los 9 o 10 años de edad

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, asegura que

La ONU abre las puertas a la autoridad de Marruecos en el Sáhara Occidental y el Frente Polisario rechaza la decisión: ”Se sienten traicionados"

El analista Néstor Siurana asegura que la resolución es “el entierro total de su derecho de autodeterminación”

La ONU abre las puertas

El misterioso patrimonio del expríncipe Andrés: de sus fuentes de ingresos secretas a la “asignación apropiada” de Carlos III tras perder sus títulos reales

El hermano de Carlos III ha perdido sus títulos reales debido a las acusaciones de abuso sexual a una menor que pesan en su contra

El misterioso patrimonio del expríncipe

La granada, la fruta de otoño que mejora la presión arterial, controla el colesterol y combate el envejecimiento

Esta joya nutricional es rica en antioxidantes y vitamina C que protegen frente a diversas enfermedades crónicas

La granada, la fruta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP valenciano apoya de

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

Los seis hornos crematorios que dependen del Ayuntamiento de Madrid necesitan nuevos ladrillos: incineran cada día una media de 25 fallecidos

Marruecos celebra el apoyo de la ONU a su plan para el Sáhara Occidental mientras Argelia y el Frente Polisario muestran reservas

Una española que vive en Londres intenta que su hija lleve el segundo apellido de cada progenitor, pero la Justicia en España se lo impide: tendrá un nombre distinto en Reino Unido

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 noviembre

Una mujer logra que Mapfre le pague 13.000 euros tras un accidente pese a que un detective contratado por la aseguradora declaró que “no le vi limitaciones al caminar”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El ‘miedo’ llena los bolsillos de los empresarios: Halloween supone para la industria del dulce el 10% de su facturación anual

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”