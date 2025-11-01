Una joven de 21 años en estado grave tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

Una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave tras sufrir un disparo en la cara mientras se encontraba en una fiesta de Halloween. Los hechos han ocurrido en la mañana de este sábado, en una popular zona de ocio de la localidad madrileña de Leganés.
Los servicios de emergencias del 112, tras recibir el aviso a las 6:55, se desplazaron hasta el lugar junto con los agentes de la Policía Nacional, donde atendieron a la joven, que fue trasladada al Hospital Doce de Octubre de Madrid intubada. Allí permanece ingresada en estado grave, con una herida por arma blanca desde el pómulo izquierdo a la región auricular derecha, por donde salió la bala.
La brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial investigan ahora el suceso, que se produjo en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.
