Polémica en Disneyland París tras endurecer sus controles de acceso por una estafa viral en TikTok que permitía la entrada gratuita

El parque de atracciones ha implementado un nuevo sistema de control que asocia una fotografía al billete de entrada de cada visitante, aunque no utilizarán reconocimiento facial y las imágenes se borrarán al cabo de una semana

Castillo de Disneyland Paris (Disneyland).
Parece ser que mucha gente estaba entrando gratis a Disneyland París usando el intercambio de tickets, porque la compañía acaba de endurecer sus controles de acceso. El parque ha comunicado que, desde este mes, “su fotografía será tomada y asociada a su billete de entrada de adulto” como medida para controlar la reutilización de entradas y luchar contra las entradas fraudulentas. Le Parisien recoge que esta técnica circulaba en plataformas como TikTok, donde algunos usuarios, según reportes recogidos por el diario, afirmaron haber empleado el método hasta “100 veces”.

Ahora las entradas irán con foto asociada

Según el sitio web oficial de Disneyland París, todas las imágenes recogidas durante el acceso “serán eliminadas en el plazo de una semana” y en ningún caso se emplearán tecnologías de reconocimiento facial. Además, el parque explica que quienes no acepten ser fotografiados pueden presentar un documento de identidad que coincida con el nombre del billete o, en el caso de entradas adquiridas mediante un comité de empresa, un justificante que acredite el vínculo laboral. La compañía añade que la solicitud de acceso, modificación o eliminación de datos personales se puede realizar por correo electrónico.

El nuevo sistema de identificación implementado en Disneyland París no ha sido bien recibido por todos los clientes. Una parte de los usuarios critica en redes sociales que la medida puede afectar a la protección de datos personales, y según publica Tech&Co, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) ha recibido una denuncia formal por este nuevo protocolo. La autoridad francesa confirmó a Le Parisien que la denuncia está “bajo investigación”. Según información facilitada por Tech&Co, la CNIL no habría sido informada previamente de la implantación de este sistema, pese a que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a las empresas a garantizar la conformidad de sus procesos desde 2018.

A diferencia de la política recién instaurada en el parque francés, Walt Disney World en Florida requiere a los visitantes entregar sus huellas dactilares como parte del acceso. El refuerzo de controles en Disneyland París se anuncia como respuesta directa a la facilidad con la que se intercambiaban tickets, ya que la ausencia de controles, aunque los billetes son nominales, permitía saltarse las reglas.

El parque reitera, a través de su página informativa, que las fotos solo se usan para la validación puntual de acceso y no serán “procesadas mediante tecnologías de reconocimiento facial”. Esta flexibilidad en el proceso permitiría, en caso de auditación por parte de la CNIL, demostrar el cumplimiento de los requisitos del RGPD para el tratamiento de datos personales, tanto en entornos públicos como privados.

El RGPD establece la necesidad de obtener un consentimiento “libre, específico, informado e inequívoco” para la recogida y uso de imágenes identificables, excepto cuando el rostro aparezca oculto o desde atrás. En Disneyland París, la información sobre la fotografía y sus alternativas aparece tanto en las comunicaciones online como al acceder físicamente al parque. Tech&Co comprobó que los visitantes pueden solicitar la entrada mostrando el DNI en vez de ser fotografiados.

