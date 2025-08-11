España

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

La empresa les ofreció por las molestias invitaciones para una futura visita y el reembolso parcial de los pases Disney Premier Access por importe de 240 euros, que rechazaron

Disneyland Paris, Francia (Adobe Stock).
Disneyland Paris, Francia (Adobe Stock).

Disneyland París se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los españoles para viajar durante de las vacaciones. Un lugar donde pueden disfrutar desde los más pequeños a los adultos entre atracciones, espectáculos y todo tipo de actividades relacionadas con el mundo de Disney.

Sin embargo, este viaje no siempre es tan idílico como se presenta y en ocasiones se puede torcer. Esto es lo que pasó a una familia de Segovia que tras un viaje fallido decidió llevar su caso a los tribunales.

El pasado 4 de junio de 2024 el padre de familia interpuso una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segovia contra la entidad EURO DISNEY ASSOCIES SAS, en la que solicitaba “el reembolso íntegro del importe abonado por su estancia en el parque Disneyland París, alegando que durante su visita no pudo disfrutar de diversas atracciones ni de actividades habituales como la firma de autógrafos por parte de los personajes", lo que a su juicio constituía un incumplimiento contractual.

Les ofrecieron invitaciones y el pago de parte de los pases ‘Disney Premier Access’

La empresa demandada respondió dando varios argumentos de porque carecía de sentido la demanda presentada, por lo que no debían devolverles el dinero.

Por una parte, destacaron la “ausencia de incumplimiento contractual sustancial, alegando que ”las interrupciones en el funcionamiento de ciertas atracciones se limitaron a un solo día de los tres que componían la estancia del demandante, debido a una movilización social puntual".

Añadían que la empresa quiso resolver el problema de forma amistosa ofreciéndoles invitaciones para una futura visita y el reembolso parcial de los pases Disney Premier Access por importe de 240 euros, “que fueron rechazadas por el demandante”. Por último, pusieron el foco en los términos y condiciones, “donde se establece que determinadas atracciones pueden estar cerradas temporalmente por mantenimiento o razones operativas, sin que ello suponga incumplimiento contractual”.

“La solicitud de reembolso total resulta desproporcionada”

El caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segovia, donde la jueza ha respondido de forma tajante a la familia: “Examinando al fondo del asunto, no se ha acreditado un incumplimiento esencial del contrato que justifique el reembolso íntegro del precio. La interrupción de ciertas atracciones durante un solo día, en el contexto de una estancia de tres días, no puede considerarse una frustración del fin del contrato, máxime cuando el demandante pudo disfrutar del resto de las instalaciones y servicios del parque”.

“La parte demandada ofreció medidas compensatorias razonables, que fueron rechazadas por el demandante. Además, los términos y condiciones aceptados por el actor advertían expresamente de la posibilidad de cierres temporales sin previo aviso, lo que excluye la existencia de una expectativa legítima de disponibilidad total de todas las atracciones”, añade la instructora.

7 destinos perfectos para visitar en una semana durante estas vacaciones: playas, bonitos pueblos y muchas actividades.

Por todo ello, concluye que, “aunque se comprende la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, la solicitud de reembolso total resulta desproporcionada en relación con las mismas. La jurisprudencia establece que la compensación debe ser proporcional al perjuicio efectivamente causado, y en este caso, las medidas ofrecidas por la demandada son adecuadas y razonables”.

De esta manera el fallo desestima la demanda interpuesta por los afectados contra EURO DISNEY ASSOCIES SAS, absolviendo a esta parte “de todas las pretensiones formuladas en su contra”. Además impone las costas del procedimiento a la parte demandante.

