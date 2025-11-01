De la carta de López Obrador al “primer paso” de Albares: cronología de la tensión entre México y España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la para entonces alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el 31 de enero de 2019. (REUTERS/Henry Romero)

Parece que la cuerda que tensaba las relaciones entre México y España se han aflojado después de varios años. Este viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconoció que España provocó “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios” de México. “Como toda historia humana, tiene claroscuros”, arrancó el líder de la cartera en la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. “Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida. No podemos ni negarla ni olvidarla”, añadió. Un “primer paso” por el que ha dado la enhorabuena la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. El ministro también recordó la alianza entre ambos países durante la dictadura de Franco. “Nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del Gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron la libertad que aquí se les negaba”.

Albares aflojó una cuerda que comenzó a tensarse en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador -cuyo abuelo nació en Cantabria- a la presidencia de México. En marzo de 2019, apenas tres meses después de tomar las riendas del poder, envió una carta al rey Felipe VI, en la que le instaba a reconocer lo ocurrido durante la conquista y exigía disculpas. AMLO propuso a España expresar “de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados”, con motivo de que en septiembre de 2021 México celebraba 200 años desligado de España. La fecha coincidió con los cinco centenarios de la caída de Tenochtitlan, el acontecimiento que marcó el fin del Imperio mexica y el inicio de la colonización española en el actual territorio mexicano.

La Casa Real no respondió a la carta, pero sí el Gobierno. El ministerio de Exteriores lo hizo con un comunicado. “La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. La polémica se pausó por unos meses, pero durante la conmemoración en 2021, México volvió a traerla: “Enviamos una carta de manera respetuosa y ni siquiera tuvieron la delicadeza de responderla. Les faltó humildad”, dijo entonces.

En 2022, López Obrador propuso “pausar” las relaciones con España al considerar que no existía “una actitud de respeto”. ”La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos (...), pero no queremos que nos roben", dijo.

La apuesta para retomar la relación pasaba por la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, una vez que hubiera finalizado su mandato, como dijo el propio líder del país en julio del año pasado. Este mismo lunes, la mandataria subrayó que “no se ha roto ninguna relación”. “Nunca estuvimos de acuerdo con la manera en la que respondieron, y seguimos esperando una respuesta”, sostuvo, para, tres días después, recibir las declaraciones de Albares. En septiembre del año pasado volvió a estallar la tensión después de que justificara la exclusión del rey en la toma de posesión de la actual presidenta por la no respuesta a la carta.

Además, el lunes coincidió con la publicación de su libro Diario de una transición histórica (Planeta, 2025). La líder del Ejecutivo mexicano reveló que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la llamó el 17 de agosto de 2024 para pedirle que invitara al rey Felipe VI a su toma de posesión. “Le respondí que no era el momento adecuado, que él conocía bien mi posición”, escribe Sheinbaum.

El gesto de Albares este viernes supone el primer intento serio de deshielo entre ambos países, gesto que incluso fue aplaudido por Sheinbaum: “Enhorabuena por este primer paso”, dijo.