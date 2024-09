México justifica la exclusión de Felipe VI en la toma de posesión de su presidenta: no respondió a una carta de AMLO de 2019

La presidenta de México y el rey de España.

El lío diplomático entre España y México continúa y ya arroja luz de por qué ha surgido el conflicto entre los dos países. Este martes por la noche el Gobierno de España emitió un comunicado en el que aseguraba que no iba a enviar a ningún representante a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. El motivo era que Felipe VI había sido excluido del evento, algo que para el Ejecutivo era “inaceptable”. Y ahora México explica por qué ha sido así: todo tiene que ver con una carta de 2019 que nunca obtuvo respuesta.

Claudia Sheinbaum ha explicado este miércoles que hace cinco años, el que por aquel entonces era mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió una misiva al rey exigiéndole una disculpa pública en nombre de España por el pasado colonial. Sin embargo, no obtuvo respuesta. “Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales”, ha lamentado.

En aquella carta, AMLO solicitaba que se trabajara de forma bilateral en una hoja de ruta “para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel”. “Que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los causes para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal”, decía.

La presidenta electa de México publicó en redes sociales un video a modo de despedirse del tabasqueño. | Crédito: X @Claudiashein

Este escrito se filtró a los medios de comunicación y el ministerio de Asuntos Exteriores realizó un comunicado de prensa. Pero, según lamenta Sheinbaum, “hasta el momento esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al Gobierno de México”. En cambio, sí hablo hace un par de días de este asunto con Pedro Sánchez por teléfono, según ha revelado.

Robles: “El jefe de Estado siempre va a las tomas de posesiones”

La reacción a la exclusión del Rey por parte del Gobierno de España no ha sido buena. Tras el comunicado publicado anoche, este miércoles, desde los pasillos del Congreso de los Diputados, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Ejecutivo no puede aceptar que se excluya al rey Felipe VI de la toma de posesión de la nueva presidenta de México y por eso España no estará representada en el acto, algo que ha lamentado porque el pueblo mexicano es “hermano”. “El jefe del Estado, el rey, va siempre a las tomas de posesión y no podemos aceptar que en este caso se le excluya y si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada”, ha concluido.

La toma de posesión será el próximo 1 de octubre y para Sheinbaum, “el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública”, ha señalado. “México y España comparten una sólida relación de amistad con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. En momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos. Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera”, ha agregado.

En las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum, candidata oficialista, obtuvo una amplia victoria sobre la opositora Xóchitl Gálvez. Tras su triunfo, el presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la nueva presidenta electa podría retomar las relaciones bilaterales que se habían puesto “en pausa” en 2022 debido a lo que se consideró una falta de respeto por parte de España.